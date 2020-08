Lors d’un point de presse le 22 mars, Donald Trump a annoncé: «Nous sommes en guerre, dans un vrai sens, nous sommes en guerre, et nous combattons un ennemi invisible.» Pourtant, les virus ne sont pas des nations souveraines; ils n’ont pas d’armées, de marines ou de forces aériennes. Ils pourraient même ne pas être vivants. Alors peut-être que la guerre n’est pas seulement une métaphore inadéquate, mais une métaphore fondamentalement imparfaite.

Les termes belliqueux utilisés pour donner un sens au COVID-19 découlent d’une série de changements profonds dans la pensée médicale déclenchés par les épidémies de choléra qui ont frappé l’Europe au XIXe siècle. Parce que les vagues répétées d’infection semblaient remonter de l’Inde le long des routes commerciales coloniales, elles ont rapidement assumé le statut d ‘«invasions». En réponse, une série de conférences sanitaires internationales – précurseurs de l’Organisation mondiale de la santé – s’est tenue entre 1851 et 1911. Ces conférences ont réuni des experts médicaux et scientifiques, des diplomates, des avocats et des chefs militaires pour débattre de la manière de mettre en œuvre les seules stratégies viables alors disponibles contre la propagation rapide des infections: quarantaine, cordon sanitaire et fumigation. Celles-ci restent parmi nos réponses les plus viables encore aujourd’hui.

En fusionnant l’imagerie militaire intégrée dans les représentations populaires du choléra avec la rhétorique juridique des Conférences sanitaires internationales, le zoologiste russe Elie Metchnikoff (1845–1916) a qualifié «l’immunité» de forme de «défense de l’hôte». L’innovation de Metchnikoff a déplacé le lieu principal de l’intervention médicale du collectif vers l’individu. Cette métaphore est devenue infusée dans la médecine moderne et informe la notion que notre système immunitaire nous défend contre la maladie.

La formulation de Metchnikoff de l’immunité en tant que défense a aidé à expliquer les nouveaux vaccins qui étaient en cours de développement à l’époque, mais cette perspective étroite ignorait comment les collectifs contribuent à la progression de la maladie. Il supposait que si un individu pouvait être vacciné, cela résoudrait le problème collectif. Cependant, les organismes individuels ne sont pas des singularités; nous n’existons que dans des contextes compliqués avec d’autres êtres vivants proches et lointains. En effet, c’est pourquoi nous sommes maintenant exhortés à nous laver les mains, à maintenir une distance sociale et à éviter tout contact physique inutile. C’est littéralement ce que signifie la contagion: toucher ensemble.

Bien que nous puissions supposer que notre système immunitaire devrait nous défendre contre les microbes pathogènes, nos systèmes communautaires font en fait une grande partie du travail lourd pour nous garder en bonne santé ou pour nous aider à guérir. Lorsque ces capacités collectives ne sont pas maintenues, ou lorsqu’elles échouent, elles révèlent les vulnérabilités inégales auxquelles les différents individus sont exposés.

Les systèmes communautaires soutiennent les systèmes immunitaires à des niveaux très basiques. Comme le montre le nombre disproportionné de personnes de couleur, de travailleurs et de personnes incarcérées affligées par le COVID-19, la capacité d’un individu à guérir ne dépend pas seulement de la capacité innée de l’organisme à maintenir sa vitalité face aux interactions avec les microbes. Cette capacité de guérison elle-même dépend des ressources sociales et environnementales, comme une nourriture et un abri adéquats, ainsi que des soins de santé continus tout au long de la vie.

Les systèmes immunitaires ne peuvent pas nous «défendre» adéquatement en l’absence de tels systèmes communautaires. La forte corrélation entre les comorbidités et les symptômes sévères du COVID-19, ainsi que les distributions inégales de ces cofacteurs à travers les différences raciales, ethniques et de classe, prouve ce point. L’immunité individuelle présuppose la communauté. Malheureusement, en même temps, l’utilisation de l’immunité pour encadrer nos réponses à la pandémie peut nous permettre de négliger ce contexte communautaire.

Les dirigeants politiques d’aujourd’hui s’appuient encore sur les métaphores de l’immunité et de la défense militaire pour réfléchir aux maladies infectieuses, mais cela ne tient pas compte de la manière dont une action collective – ou son absence – peut renforcer ou atténuer la propagation de la maladie. Mais n’est-ce pas la leçon que nous devons le plus tirer de la pandémie actuelle? Prendre soin les uns des autres est en fait une autre façon de prendre soin de nous-mêmes; pas seulement en période de maladie, mais dans les moments où nous tenons la santé pour acquise.

Il n’y a pas d’ennemis dans les pandémies et ce n’est pas une guerre. C’est plutôt l’occasion pour nous de développer de nouvelles façons de vivre ensemble qui peuvent atténuer nos vulnérabilités communes en tant qu’êtres vivants. Il est peut-être temps non seulement de soutenir nos systèmes immunitaires, mais aussi de renforcer nos systèmes communautaires. Vous ne pouvez pas avoir l’un sans l’autre.