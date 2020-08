Il y a des centaines de millions d’années, des prédateurs reptiliens appelés ichtyosaures nageaient dans les mers. Leurs fossiles ont l’air effrayants. Mais le paléobiologiste Ryosuke Motani de l’U.C. Davis dit qu’ils ressemblaient peut-être plus à des dauphins amicaux.

« Peut-être que dans la vie, les ichtyosaures auraient été mignons – du moins les plus petits. »

L’équipe de Motani a étudié l’un de ces spécimens trouvés dans le sud-ouest de la Chine. Il était vieux de 240 millions d’années. 15 pieds de long. Mais il semblait y avoir des os EXTRA – que l’équipe de Motani a déterminé comme étant les restes d’un thalattosaure de 13 pieds de long, ou «lézard de mer», l’ichtyosaure avait avalé.

Et, alerte spoiler – la seule raison pour laquelle ils ont pu VOIR cet animal dans le ventre de l’ichtyosaure, c’est que ce repas gigantesque n’a jamais été digéré. L’ichtyosaure est mort peu de temps après l’avoir avalé.

Motani a pris soin de dire qu’ils ne savent pas exactement POURQUOI l’ichtyosaure a péri. Mais le spécimen a un cou cassé. Il a donc donné un jeu par jeu spéculatif.

Peut-être que l’ichtyosaure s’est brisé sur le lézard de mer – mais le lézard a riposté.

« Et ce combat entre les deux était féroce, probablement. »

Ainsi, l’ichtyosaure s’est battu pour maîtriser sa proie, endommageant son cou dans le processus.

Ensuite, il a dû déloger la tête et la queue osseuses de la proie, de sa partie médiane juteuse.

« Maintenant, le prédateur devait le faire en se tordant et en se tordant, comme le font les crocodiles. »

… Aussi mauvais pour le cou. Et finalement, l’ichtyosaure devait AVALER l’animal – peut-être en utilisant l’inertie ou la gravité pour pousser la proie dans son œsophage.

«Et les chances sont, au moment où il a été ingéré, peut-être que les dommages au cou se sont accumulés à un certain niveau et peut-être que le cou ne pourrait pas supporter la tête du prédateur aussi bien.

Les détails de cette ancienne bataille apparaissent dans la revue iScience. [Da-Yong Jiang et al, Evidence Supporting Predation of 4-m Marine Reptile by Triassic Megapredator]

La raison pour laquelle cette analyse est importante est que vous ne pouvez en déduire que trop sur qui a mangé qui en regardant les dents. Ce fossile offre une preuve directe que ces anciennes bêtes mordaient parfois beaucoup plus qu’elles ne pouvaient mâcher.

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]