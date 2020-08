Un sénateur de l’État de Virginie et d’autres militants locaux ont été arrêtés

La sénatrice Louise Lucas, une démocrate qui représente Portsmouth, a été accusée de crime «blessure à un monument» et de complot lundi, tout comme le président et vice-président de la NAACP de la ville, un membre du conseil scolaire et quatre autres. Les accusations découlaient d’une manifestation de juin où des manifestants ont démoli une statue d’un soldat confédéré, bien qu’il ne soit pas clair si Lucas a joué un rôle dans sa destruction, selon la station locale WAVY.

Le moment de l’arrestation a soulevé des soupçons chez le représentant de Virginia House Lee Carter (D), étant donné que la législature de l’État devait se réunir à nouveau cette semaine pour une session spéciale sur la réforme de la justice pénale. La constitution de Virginie interdit l’arrestation des membres de l’Assemblée générale pendant ou 15 jours avant leurs sessions, sauf pour «trahison, crime ou rupture de la paix».

Si vous vous demandez pourquoi ils ont déterré un crime obscur comme «complot pour blesser un monument», c’est parce qu’ils ont besoin d’un crime pour arrêter un sénateur dans les 15 jours d’une session. Ce n’est pas censé coller. Le but est de l’empêcher de voter pour freiner les flics. https://t.co/RRNHq4EDIo – Lee J. Carter (@carterforva) 17 août 2020

Le gouverneur de Virginie Ralph Northam (D) a fait écho aux soupçons de Carter.

Il est profondément troublant que, sur le point de voir la Virginie adopter une réforme de la police attendue depuis longtemps, la première femme noire à devenir notre Pro Tempore au Sénat fait soudainement face à des accusations très inhabituelles. se mettre au travail. https://t.co/flI9W5HnYH – Ralph Northam (@GovernorVA) 17 août 2020

Les législateurs de Virginie envisageront cette semaine de modifier « une loi qui permet à la police d’accuser des personnes d’agression criminelle même si les agents qui les arrêtent ne sont pas gravement blessés », rapporte The Virginian-Pilot. Des projets de loi visant à interdire à la police d’utiliser les étranglements et les mandats d’interdiction de frapper, pour faciliter la suppression des casiers judiciaires et pour éliminer les peines par jury sont également au programme cette semaine.

