Sgt. Frère Fernandes, 23 ans, un soldat de Fort Hood porté disparu depuis cinq jours, a récemment été transféré dans une autre unité parce qu’il a été victime de « contacts sexuels abusifs », ont déclaré samedi des responsables de l’armée américaine.

« Nous pouvons confirmer qu’une enquête est ouverte sur des contacts sexuels abusifs impliquant le sergent Fernandes », a déclaré le lieutenant-colonel Chris Brautigam, un porte-parole de la 1re division de cavalerie, dans un communiqué à NBC News.

«Le coordonnateur de l’unité d’intervention en cas d’agression sexuelle a travaillé en étroite collaboration avec le sergent Fernandes, s’assurant qu’il était au courant de toutes ses options de signalement, de soins et de défense des victimes», a-t-il déclaré.

Brautigam a déclaré que Fernandes avait été transféré « pour s’assurer qu’il recevait les soins appropriés et qu’il n’y avait aucune possibilité de représailles ».

Vendredi, les responsables de l’armée ont demandé l’aide du public dans leur recherche de Fernandes.

La police de Killeen, au Texas, impliquée dans la recherche, a déclaré qu’il avait été porté disparu mercredi. Des membres de sa famille ont déclaré à la police qu’il avait été vu ou entendu pour la dernière fois lundi après-midi lorsque son sergent d’état-major l’avait déposé chez lui à Killeen.

Le soldat, dont la famille est originaire du Cap-Vert en Afrique de l’Ouest, était à l’hôpital depuis quatre ou cinq jours avant sa disparition, a déclaré sa mère, Ailiana Fernandes. Elle a dit qu’on ne savait pas pourquoi il était à l’hôpital.

Ailiana, qui vit dans le Massachusetts, s’est rendue à Fort Hood pour chercher des réponses sur les allées et venues de son fils.

Fernandes est un spécialiste de la chimie, de la biologie, de la radiologie et du nucléaire au sein de la brigade de soutien de la 1re division de cavalerie à l’installation de l’armée centrale du Texas. Il a été vu pour la dernière fois portant un short d’entraînement physique noir de l’armée, un t-shirt et des chaussures de sport rouges, selon la police de Killeen.

Fort Hood a été à l’honneur à cause d’autres soldats disparus, en particulier la CPS. Vanessa Guillén, 20 ans, dont les restes ont été retrouvés après une vaste attention nationale.

Des responsables de l’armée ont retrouvé la dépouille de Guillén le 1er juillet près de la rivière Leon dans le comté de Bell, à environ 20 miles à l’est de Fort Hood, plus de deux mois après sa disparition.

Les autorités fédérales et étatiques ont déclaré la CPS. Aaron Robinson, 20 ans, a tué et démembré Guillén et a fait jeter les restes dans les bois voisins. Robinson, un autre soldat de Fort Hood, est décédé par suicide le 1er juillet après la découverte de la dépouille de Guillén, ont indiqué des responsables.

Cecily Aguilar, 22 ans, de Killeen, a été accusée d’avoir aidé Robinson à se débarrasser du corps de Guillén. Elle a été accusée de trois chefs d’accusation de complot fédéral liés à la mort de Guillén. Aguilar, qui a plaidé non coupable, doit comparaître devant le tribunal le 28 septembre.

L’armée a également ouvert une enquête distincte sur les allégations selon lesquelles Guillén aurait été harcelé sexuellement par un superviseur. Natalie Khawam, une avocate de la famille Guillén, a déclaré que Guillén avait signalé son harcèlement à sa famille et à ses collègues de Fort Hood.

Après la publication des rapports sur le harcèlement sexuel, de nombreux membres du service ont utilisé le hashtag #IAmVanessaGuillen pour partager leurs expériences d’agression sexuelle et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Les agressions sexuelles dans l’armée américaine ont augmenté au cours des deux dernières années, selon un rapport du ministère de la Défense.

La disparition de Fernandes survient un an après un autre soldat de Fort Hood, la FPC. Gregory Wedel-Morales, 24 ans, a été porté disparu le 20 août 2019.

Les restes de Wedel-Morales ont été retrouvés le 21 juin dans un champ à Killeen, à un peu plus de 16 km de Stillhouse Hollow Lake, un réservoir géré par le district de Fort Worth du Corps of Engineers de l’armée américaine. La police de Killeen enquête sur sa mort.

Pvt. Mejhor Morta, 26 ans, a été retrouvée sans réponse le 17 juillet à proximité de Stillhouse Hollow Lake, selon des responsables de Fort Hood.

Plus tôt ce mois-ci, les responsables de Fort Hood ont récupéré le corps de la CPS. Francisco Gilberto Hernandez-Vargas, 24 ans, suite à un incident de navigation sur le lac le 2 août.

Les chefs de l’armée ont retardé le transfert prévu du major-général Scott Efflandt, le commandant de Fort Hood, à une mission plus prestigieuse à Fort Bliss, au Texas, tandis qu’une équipe d’enquêteurs indépendants détermine si les échecs de leadership ont contribué aux décès et aux disparitions. Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré que Fort Hood avait l’un des taux de meurtre, d’agression sexuelle et de harcèlement les plus élevés de l’armée.