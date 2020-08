Un nouveau sondage réalisé par la société de sondage indépendante Morning Consult montre que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, est en tête dans sa candidature pour un septième mandat dans le Kentucky, menant de 53% à 36% sur son challenger démocrate Amy McGrath.

Environ 700 électeurs probables du Kentucky ont été interrogés en ligne du 24 juillet au 2 août par Morning Consult, dont les résultats ont une marge d’erreur de +/- 3,5%.

La course entre McConnell et McGrath devrait être l’une des courses au Sénat américain les plus chères du pays cette année, car les deux campagnes disposaient de plus de 16 millions de dollars en espèces à la fin du mois de juin.

McGrath a dépensé plus de 9 millions de dollars rien qu’en juin pour remporter une courte victoire sur l’opprimé Charles Booker à la primaire démocrate, dont la campagne a bondi au cours du dernier mois en le dépeignant comme un démocrate plus authentique et progressiste.

Le sondage a montré que McGrath avait encore du travail à faire pour consolider le soutien des électeurs Booker et des autres démocrates du Kentucky, 79% la soutenant, 12% soutenant McConnell et 6% indiquant qu’ils voteraient pour quelqu’un d’autre.

McConnell avait le soutien de 84% des républicains interrogés, tandis que les indépendants ont favorisé le sénateur 45% à 33% par rapport à McGrath.

Plus de 6% des électeurs probables interrogés ont indiqué qu’ils voteraient pour quelqu’un d’autre que McConnell et McGrath, et près de 6% sont encore indécis.

Alors qu’une enquête menée il y a deux semaines par le sondeur interne de la campagne de McGrath a montré que McConnell était en tête de seulement 4 points de pourcentage, deux autres sondages depuis juin ont révélé McConnell en hausse d’au moins 20 points de pourcentage.

Une enquête menée à la mi-juin par Civiqs, un sondeur basé à Oakland, en Californie, et commandée par le groupe de réflexion progressiste Data for Progress, a révélé que McConnell menait McGrath de 53% à 33%.

La société de sondage républicaine SPRY Strategies a trouvé que McConnell menait McGrath par une marge encore plus grande à la mi-juillet, devançant le démocrate de 55% à 33%.

McConnell a battu le challenger démocrate Alison Lundergan Grimes par une marge de 56% à 41% lors de sa dernière course à la réélection en 2014, après que la plupart des sondages aient montré une course serrée tout au long de la campagne.

Alors que les résultats de l’enquête Morning Consult sont de bonnes nouvelles pour McConnell, les sondages d’autres courses au Sénat américain à travers le pays montrent qu’il est sérieusement en danger de perdre sa majorité dans cette chambre, car les démocrates ont une chance de renverser des sièges républicains en Arizona, au Colorado. , Maine, Iowa et Caroline du Nord.

Les républicains détiennent actuellement 53 sièges au Sénat américain.

Le Kentucky a fortement favorisé les républicains lors des élections fédérales au cours des dernières décennies, le candidat du GOP ayant remporté toutes les courses au Sénat américain depuis 1998 et chaque candidat républicain à la présidentielle l’emportant par une éruption cutanée depuis 2000.

