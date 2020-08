Le gouvernement fédéral parie 1,5 milliard de dollars supplémentaires sur le candidat vaccin du géant de la biotechnologie Moderna, poursuivant sa tendance à répandre beaucoup d’argent dans l’espoir que l’un des principaux prétendants pharmaceutiques résout l’énigme mortelle du coronavirus.

Alors que les scientifiques se démènent pour un vaccin, des chercheurs de San Francisco ont mis au point un spray nasal antiviral qui, selon eux, peut combattre le virus dès maintenant.

Le tournoi de golf Masters se jouera en novembre sans audience en direct sur le parcours sacré d’Augusta, en Géorgie, a annoncé mercredi le président du tournoi. Et l’hippodrome de Churchill Downs a dévoilé un plan pour accueillir le Kentucky Derby du mois prochain devant un public en direct mais réduit de 23000 personnes. La course de l’année dernière a attiré 150 729 personnes.

Voici quelques développements significatifs:

📈 Les chiffres du jour: Le Wisconsin a signalé son 1 000e décès. De nouveaux records hebdomadaires de cas ont été établis dans l’Indiana, le Dakota du Nord, Guam et Porto Rico. Un nombre record hebdomadaire de décès a été signalé en Géorgie, au Tennessee et à Porto Rico. Les États-Unis ont signalé plus de 5 millions de cas et près de 165 000 décès. Dans le monde, il y a eu près de 750 000 décès et plus de 20 millions de cas.

📰 Ce que nous lisons: Les repas en plein air peuvent sauver les restaurants pendant la pandémie COVID-19. Mais les convives risquent-ils de voir des voitures y pénétrer?

Décès de la grand-mère de la première dame du Brésil; Le président Bolsonaro s’est rétabli

La grand-mère de la première dame du Brésil est décédée mercredi dans un hôpital public près de Brasilai après plus d’un mois de combat contre le COVID-19. Maria Aparecida Firmo Ferreira, 80 ans, était la grand-mère de Michelle Bolsonaro, mariée au président brésilien Jair Bolsonaro. Elle était hospitalisée depuis le 1er juillet. Le président Bolsonaro et Michelle Bolsonaro ont reçu un diagnostic de COVID-19 le mois dernier. Le président, qui s’est rétabli, a constamment minimisé la gravité du virus.

L’histoire continue

Le Brésil compte plus de 3,1 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 103000 décès, tous deux au deuxième rang mondial derrière les États-Unis.

1 test positif garde 1200 étudiants de l’Alabama à la maison après l’école

Plus de 1200 étudiants de deux écoles de l’Alabama commencent le semestre d’automne à la maison après qu’une personne liée aux deux écoles ait été testée positive au COVID-19. Alors que 12 autres écoles du comté de Lawrence commençaient des cours traditionnels mercredi, le surintendant Jon Bret Smith a déclaré au Decatur Daily que les élèves des écoles élémentaires et intermédiaires de Moulton, situées dans le nord de l’Alabama, commenceraient l’année scolaire en suivant des cours en ligne pendant deux semaines. Les responsables de l’école ont informé 10 personnes qui étaient en contact avec la personne. Des ordinateurs sont distribués pour les cours en ligne.

Le service postal dit qu’il est prêt à organiser les élections de 2020

Le service postal se dit prêt à livrer équitablement et correctement l’élection de novembre à celui qui la remportera. La pandémie signifie plus de bulletins de vote par correspondance que jamais auparavant, mais l’agence est « préparée et a une capacité suffisante » pour livrer le courrier électoral en temps opportun, ont déclaré deux de ses dirigeants dans un article d’opinion publié dans USA TODAY. Des publications virales récentes sur les réseaux sociaux ont fait état de ralentissements intentionnels du service de messagerie et d’autres tentatives de court-circuiter le processus électoral. Le président Trump a critiqué l’agence. David Williams, vice-président exécutif du service postal américain, l’avocat général Thomas Marshall est cependant optimiste sur leur tâche.

«Le service postal reste pleinement déterminé à remplir son rôle dans le processus électoral en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour traiter et livrer le courrier électoral, y compris les bulletins de vote, en temps opportun, conformément à nos normes opérationnelles», écrit le duo.

Masters 2020 se jouera sans invités

Le Tournoi des Masters 2020 se poursuivra, mais sans mécènes. Le club de golf national Augusta a fait l’annonce mercredi après avoir reporté le tournoi en mars. Le tournoi est prévu du 9 au 15 novembre.

«Alors que nous avons examiné les problèmes auxquels nous sommes confrontés, la santé et la sécurité de toutes les personnes associées au Masters ont toujours été notre première et la plus importante priorité», a déclaré le président du club et du tournoi, Fred Ridley, dans un communiqué de presse.

Selon le club, tous les détenteurs de billets 2020 se verront garantir les mêmes billets pour le Masters 2021. Le club a déclaré qu’il communiquerait avec tous les détenteurs de billets et les demandeurs de billets 2021 en septembre.

– Will Cheney, Chronique d’Augusta

Les employés qui craignent d’être licenciés sont la cible de faux feuillets roses

Les chercheurs d’emploi ont longtemps été avertis de faire attention aux faux textes d’employeurs bidons et à ces descriptions de travail à 30 $ l’heure qui semblent trop belles pour être vraies. Maintenant, ceux qui restent au travail doivent s’inquiéter de la fausse fiche rose.

Les fraudeurs ont envoyé de gros volumes d’avis de résiliation pendant la pandémie, selon Jessica Dore, experte en gestion des risques technologiques au sein de la société de services financiers Rehmann. Une cible peut être invitée à cliquer sur un lien pour obtenir des informations sur une indemnité de départ – et finir par télécharger un code malveillant permettant un accès détourné aux informations.

Les experts recommandent de s’adresser au service des ressources humaines ou à votre responsable avant de cliquer sur un lien impliquant un avis de licenciement.

– Susan Tompor, Detroit Free Press

Les repas en plein air peuvent sauver les restaurants, mais les convives peuvent être à risque

Au lieu de manger à l’intérieur, de nombreuses villes ont autorisé les restaurants à installer des tables dans les parkings, sur les trottoirs ou dans des zones clôturées directement dans les rues pour atténuer la menace de coronavirus.

Mais un groupe qui suit de manière informelle les incidents de véhicules s’écraser sur des bâtiments ou des foules sur la base de rapports des médias ou de la police, le Storefront Safety Council, a jusqu’à présent dénombré environ 20 cas de voitures ou de camions faisant irruption dans les salles à manger extérieures depuis la réouverture des restaurants après le COVID-19- les arrêts liés. Cela se compare à environ quatre par an au cours des huit dernières années.

«Dans le meilleur des cas, il existe des risques associés aux repas sur le trottoir, aux repas en bordure de rue et aux fermetures de rue», a déclaré le cofondateur du conseil, Rob Reiter. « Ce n’est pas le meilleur des temps. »

– Chris Woodyard

Le shérif de Floride interdit les masques aux députés, aux personnes avec lesquelles ils ont affaire

Le shérif du comté de Marion, en Floride, a interdit à ses adjoints de porter des masques au travail, et les visiteurs de son bureau ne peuvent pas non plus porter de masques. Le comté a établi un record en une seule journée mardi lorsque 13 décès liés au coronavirus ont été signalés.

Mais le shérif Billy Woods a défendu l’interdiction du masque, citant « les événements actuels en ce qui concerne le sentiment et / ou la haine envers les forces de l’ordre dans notre pays aujourd’hui. Ceci est fait pour garantir une communication claire et à des fins d’identification de toute personne entrant dans un lobby. «

– Austin L. Miller

Churchill Downs dévoile les plans de la foule pour le Kentucky Derby

Les responsables de Churchill Downs ont dévoilé mercredi un plan d’opérations de 62 pages qui limitera la participation au Kentucky Derby le 5 septembre à moins de 23 000 invités. Le 146e déroulement de la course à Louisville était prévu pour le 2 mai. La pandémie a changé la donne.

Le plan ne comprend aucune admission générale et le champ intérieur sera fermé. Les places réservées seront limitées à un maximum de 40% d’occupation, et les billets réservés aux chambres debout ont été éliminés. Des contrôles de température, des questionnaires médicaux, des distances physiques et des masques obligatoires seront exigés à l’entrée.

«La possibilité d’accueillir en toute sécurité un nombre limité d’invités à Churchill Downs la première semaine de septembre est un privilège que notre équipe ne tient pas pour acquis», a déclaré le président de l’hippodrome de Churchill Downs, Kevin Flanery.

– Jason Frakes, Louisville Courier Journal

Moderna a payé 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour produire des doses de vaccin candidat

Moderna Inc., un chef de file dans la course au vaccin COVID-19, a reçu un financement fédéral supplémentaire de 1,525 milliard de dollars pour fournir 100 millions de doses de son vaccin candidat. L’argent s’ajoute à près d’un milliard de dollars que la biotechnologie a déjà obtenu pour développer la science derrière son vaccin, connu sous le nom d’ARNm-1273. Le gouvernement américain aura également la possibilité d’acheter 400 millions de doses supplémentaires à la société. Les Américains qui reçoivent ce vaccin n’auront pas à payer pour celui-ci, bien que « comme il est d’usage avec les vaccins achetés par le gouvernement, les professionnels de la santé pourraient facturer les frais d’administration du vaccin ». Cependant, tout le monde n’est pas amoureux de l’investissement fédéral dans Moderna.

« Moderna nous offre le privilège d’acheter le même vaccin que nous avons déjà payé avec 1,525 milliard de dollars supplémentaires et une option pour payer encore plus pour des doses supplémentaires », a déclaré le représentant Lloyd Doggett, D-Texas. « Et il n’y a aucune indication de combien Les Américains finiront par payer eux-mêmes pour le vaccin qu’ils ont financé. «

– Karen Weintraub

Les étudiants à haut risque craignent d’être laissés pour compte pendant une pandémie

Des milliers d’étudiants dont le système immunitaire est affaibli naviguent dans une dynamique perfide de retour à l’école. Alors que de nombreux collèges et universités ont offert tous les cours en ligne au printemps dernier, certains ne font pas la même chose cet automne, laissant les étudiants immunodéprimés stressés, réorganisant les horaires et bloqués dans de longs échanges avec les bureaux d’hébergement.

Samantha Price, une jeune montante de l’Université de Mary Washington à Fredericksburg, en Virginie, est atteinte de diabète de type 1. Elle a dit que l’école s’attend à ce qu’elle abandonne les cours qui ne seront pas offerts en ligne.

«C’est un problème parce que je ne devrais pas avoir à sacrifier les cours de mon choix quand un élève valide arrive en classe», dit-elle.

– Grace Hauck

« Hard Knocks » de HBO devient réel sur COVID-19

Moins de cinq minutes après le début de la 15e saison de la série de télé-réalité NFL de HBO « Hard Knocks », COVID-19 est devenu le centre d’intérêt. L’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, Anthony Lynn, a lancé Zoom sur son ordinateur portable et a livré des nouvelles choquantes à ses joueurs.

« Je ne peux pas vous promettre que vous n’allez pas être infecté. … J’ai été infecté », a déclaré Lynn, 51 ans. Il est au moins le troisième entraîneur de la NFL à être testé positif, après Sean Payton de la Nouvelle-Orléans et Doug Pederson de Philadelphie. Lynn a conseillé la patience à ses joueurs.

« Fellas, cette année n’est pas comme n’importe quelle année que nous avons eue dans la Ligue nationale de football », a déclaré Lynn. « Il va y avoir du chaos. Ça va changer et ça va arriver chaque jour. Les buts, les objectifs, ne changeront pas. »

– Jim Reineking

Un chien de Caroline du Nord meurt après avoir été testé positif

Le premier chien de Caroline du Nord à être testé positif au coronavirus est décédé, ont déclaré des responsables de la santé de l’État. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a déclaré que le Terre-Neuve, âgé de 8 ans, avait été emmené à l’hôpital vétérinaire de l’État le 3 août après avoir montré des signes de détresse respiratoire et était décédé plus tard dans la journée. Une autopsie était prévue pour déterminer si l’infection était la cause du décès. Le premier chien à avoir été testé positif aux États-Unis était Buddy, un berger allemand de 7 ans de Staten Island, New York, selon National Geographic. Buddy est décédé le 11 juillet.

«Sur la base des informations disponibles, le risque que les animaux transmettent le virus aux humains est considéré comme faible», a déclaré le Dr Carl Williams, vétérinaire de santé publique de Caroline du Nord.

Pac-12 rejoint Big Ten pour ne pas jouer au football universitaire cet automne

Le Pac-12 a décidé de ne pas jouer sa saison de football cet automne, craignant que le sport ne comporte trop de risques pour les athlètes, a déclaré mardi la conférence, rejoignant les Big Ten en tant que deuxième membre du Power Five à choisir de ne pas jouer sur le problèmes de santé soulevés par la pandémie de coronavirus. Ensemble, l’annonce des deux ligues à moins de deux heures d’intervalle laisse présager une série de mouvements similaires qui pourraient éventuellement conduire à l’annulation de toute la saison de Bowl Subdivision.

«La santé, la sécurité et le bien-être de nos étudiants-athlètes et de tous ceux qui sont liés aux sports du Pac-12 ont été notre priorité numéro un depuis le début de la crise actuelle», a déclaré le commissaire du Pac-12, Larry Scott.

«Nos étudiants-athlètes, nos fans, notre personnel et tous ceux qui aiment les sports universitaires aimeraient voir la saison disputée cette année civile comme prévu à l’origine, et nous savons à quel point c’est décevant.

Toutes les compétitions sportives du Pac-12 seront reportées au moins au 1er janvier, a annoncé la ligue. La décision est intervenue suite à une réunion du groupe PDG Pac-12.

– Paul Myerberg

Des scientifiques développent un spray nasal pour lutter contre le coronavirus

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco affirment avoir créé un spray nasal qui peut aider à conjurer le coronavirus – non pas comme remède ou vaccin, mais comme antiviral.

«Bien plus efficaces que les équipements portables de protection individuelle, nous considérons les AeroNabs comme une forme moléculaire d’EPI qui pourrait servir de palliatif important jusqu’à ce que les vaccins fournissent une solution plus permanente au COVID-19», a déclaré Peter Walter, co-inventeur d’AeroNabs, professeur de biochimie et de biophysique à l’UCSF, dans un communiqué de presse.

Les nanocorps contenus dans le spray sont plus petits que les anticorps humains, ce qui les rend plus faciles à manipuler en laboratoire, a déclaré le co-inventeur Aashish Manglik, MD, PhD, professeur adjoint de chimie pharmaceutique. Les nanocorps, pour cette raison, sont donc moins chers et plus faciles à produire en série. Les chercheurs s’efforcent actuellement de fabriquer et de tester cliniquement le spray.

– Elinor Aspegren

Les services d’immigration américains donneront congé aux deux tiers de leurs travailleurs

L’agence fédérale chargée d’offrir la citoyenneté, des cartes vertes et des visas aux immigrants prévoit de congédier environ les deux tiers de ses travailleurs à la fin du mois après que le Congrès n’a pas réussi à conclure un accord sur un plan de relance des coronavirus. Les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis ont notifié à environ 13400 de ses 20000 employés qu’ils seraient congédiés le 30 août en raison d’un déficit budgétaire, que l’agence espérait que le Congrès remplirait dans son prochain programme de secours avant que les négociations ne stoppent la semaine dernière.

« Au cours des derniers mois, l’USCIS a pris des mesures pour éviter une crise budgétaire, notamment en limitant les dépenses aux salaires et aux activités critiques », a déclaré un porte-parole de l’agence. « Sans intervention du Congrès, l’USCIS devra prendre des mesures drastiques pour garder l’agence solvable. »

L’agence avait demandé au Congrès 1,2 milliard de dollars et les fonds devaient passer par son prochain programme de secours contre les coroanvirus. Mais après environ deux semaines de négociations, les pourparlers se sont dissous avec les démocrates et la Maison Blanche se blâmant mutuellement pour l’impasse.

– Christal Hayes

Le Texas dépasse les 500000 cas confirmés de coronavirus

Le Texas a dépassé les 500000 cas confirmés de coronavirus mardi, alors que le gouverneur Greg Abbott a suggéré que les réunions de famille et de quartier étaient à l’origine d’une forte augmentation du taux de tests positifs, qui a atteint des niveaux records alors que les écoles commencent à rouvrir dans tout l’État. Il a également continué à dire que davantage de tests au Texas sont probables après avoir chuté ces dernières semaines, une tendance observée aux États-Unis alors même que les décès augmentent. Le Texas a signalé plus de 1 400 nouveaux décès au cours de la semaine dernière, dont 220 mardi.

Bien que les responsables de la santé disent qu’il y a des signes encourageants au Texas – en particulier les taux d’hospitalisation qui ont chuté de plus de 30% depuis le pic de juillet – les taux d’infection ont augmenté régulièrement. Mardi, la moyenne mobile des cas positifs au cours des sept derniers jours est passée à 24%, de loin le plus élevé de la pandémie, selon les chiffres du département d’État des Services de santé.

Contribuant: The Associated Press

COVID news: Spray nasal antiviral; Pic de cas au Texas; Plans de Ky. Derby