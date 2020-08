Une technicienne des ongles a déclaré qu’elle avait été mise en danger par un client inconsidéré.

Andia / .

Une technicienne des ongles a déclaré avoir reçu un message d’un client après son rendez-vous admettant qu’il avait été testé positif au COVID-19 deux jours à l’avance.

Ils ont dit qu’ils se sentaient mal et qu’ils n’auraient pas dû se présenter au rendez-vous, mais qu’ils avaient «désespérément» besoin d’une manucure.

La technicienne des ongles, appelée Taylor, a déclaré que la cliente savait qu’elle était immunodéprimée et leur avait demandé de ne pas se présenter si elles avaient été exposées au coronavirus.

En réponse, le client a dit qu’ils étaient «désespérés de sortir de la maison» et qu’ils avaient besoin de se faire les ongles «tellement mauvais».

Taylor a posté l’échange de texte sur son Instagram, exhortant les gens à «se protéger et se protéger les uns les autres».

Visitez la page d’accueil d’Insider pour plus d’histoires.

Une technicienne des ongles a déclaré qu’elle avait récemment reçu un message texte d’un client après leur rendez-vous de manucure où ils ont déclaré qu’ils avaient été testés positifs au COVID-19.

« Je me sens vraiment mal et je n’aurais pas dû me présenter à mon rendez-vous mais j’avais désespérément besoin de me faire les ongles! » le client a écrit, selon les messages que le technicien, appelé Taylor, a partagés sur Instagram.

« J’ai été testé positif au virus il y a deux jours, alors mettez-vous en quarantaine », a ajouté le client.

Taylor vit dans un état où les clients qui se tournent pour des soins de beauté tels que des manucures «doivent se dépister eux-mêmes pour détecter les signes et les symptômes du COVID-19 avant d’arriver chez le fournisseur de services».

Taylor est également immunodéprimée, ce qu’elle a dit que le client savait déjà. Elle a répondu au client en disant qu’elle n’était légalement pas censée prendre le rendez-vous s’il y avait une chance qu’ils soient infectés par le coronavirus.

«Je vous ai demandé avant même d’arriver ici si vous aviez été exposé au virus et si vous l’avez eu à un moment donné», a déclaré Taylor.

Le client a répondu, disant qu’ils étaient « simplement désespérés de sortir de la maison ».

« J’étais en quarantaine dans deux jours, je suis désolé! » ils ont dit. «J’avais besoin que mes ongles soient si mauvais! Vous avez vu à quel point ils étaient mauvais!»

Taylor a été submergée par la réaction aux messages texte, qu’elle a initialement partagés dans une publication Facebook, puis sur Instagram après leur retrait.

L’histoire continue

« Je ne peux pas croire à quel point cela s’est littéralement répandu dans ce monde comme une traînée de poudre », a-t-elle écrit sur Instagram.

« Protégeons-nous et protégeons-nous les uns les autres. S’il y a quelque chose que j’ai appris au cours des dernières 24 heures, il y a peut-être une poignée de personnes irréfléchies comme cet ancien client qui m’a fait ça hier, mais ce monde est un endroit magnifique avec un tout beaucoup de gens sont prêts à faire ce qui est juste. «

Elle a exhorté tout le monde à «continuer à être bon envers les autres» et à «chasser ce virus d’ici».

« Pour tous ceux qui continuent de commenter, elle a été dénoncée », a ajouté Taylor. « Je ne peux pas suivre tous les commentaires sur Facebook et ici avec tout le monde qui le dit. Merci! »

Taylor a déclaré à Séduire qu’elle et le client portaient des masques pendant le rendez-vous, mais elle a maintenant dû se mettre en quarantaine pendant deux semaines par précaution.

«C’était très pénible de recevoir ces messages», a-t-elle déclaré. «Il est alarmant de penser qu’il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux la sécurité des autres.

« Ma première préoccupation est la sécurité de mes clients, membres de ma famille et amis – avant tout. »

Lire la suite:

10 signes que vous avez des ongles sains, même si vous n’en avez pas envie

Les raisons alarmantes pour lesquelles vous devriez arrêter de cueillir vos ongles en gel

4 signes avant-coureurs que vos ongles pourraient envoyer sur votre état de santé général

Comment prendre soin de vos ongles à la maison, du retrait du vernis gel à la fabrication d’un masque hydratant pour les mains DIY

Les extensions d’ongles en gel sont-elles moins dommageables que les acryliques?

Lire l’article original sur Insider