Des fossiles parfaitement intacts peuvent constituer de grandes pièces maîtresses de musée, mais ils ne sont pas toujours les plus instructifs pour les paléontologues. Certains des secrets les plus saillants de la vie ancienne sont enfermés dans des fossiles, et les pauses chanceuses peuvent révéler des détails internes qui pourraient autrement rester cachés. Dans le cas d’un trilobite âgé de 429 millions d’années – un arthropode éteint qui ressemblait à une grande version d’un pou des bois – une fissure au bon endroit a permis aux paléontologues de voir le monde à travers les yeux de la créature.

Les trilobites sont l’une des plus grandes réussites de l’évolution. Ces premiers animaux, caractérisés par les «trois lobes» de leur corps exosquelettique, sont apparus il y a environ 521 millions d’années, lors du pic de biodiversité appelé l’explosion cambrienne. Ils ont proliféré pendant des millions d’années de plus, allant de tailles plus petites qu’un bouton à plus grandes qu’une assiette, avant de s’éteindre il y a environ 252 millions d’années. Et étant donné la fréquence des trilobites dans les mers anciennes, l’étude de leur histoire évolutive peut offrir un aperçu profond de la vie dans les océans de notre planète.

«J’ai toujours aimé ces jolis trilobites Aulacopleura, avec leurs grosses têtes et leurs grands yeux», déclare la paléontologue Brigitte Schoenemann de l’Université de Cologne en Allemagne. «Et donc j’en ai acheté un. Peut-être que le fossile n’aurait été qu’un objet de collection pour quelqu’un d’autre. Mais en tant qu’expert de l’évolution de la vision, Schoenemann a remarqué quelque chose d’inhabituel à ce sujet.

«J’ai été très surprise de voir qu’un œil était cassé», dit-elle. La surface intérieure exposée a révélé le cristallin de l’animal, ses cellules réceptrices et d’autres parties de son anatomie. Un tel détail est rare dans les archives fossiles: la préservation des structures cellulaires délicates, en particulier dans les yeux, repose souvent sur un enfouissement rapide dans des environnements pauvres en oxygène. Les endroits où ce type de préservation se produit, comme le célèbre schiste cambrien de Burgess en Colombie-Britannique, sont rares. (Les circonstances dans lesquelles le spécimen d’Aulacopleura de Schoenemann a été enterré ne sont pas claires.)

Vue extérieure de l’œil gauche du trilobite Aulacopleura kionickii. Crédits: Brigitte Schoenemann

«Pendant longtemps, on a pensé que seuls les os, les dents et autres objets durs pouvaient être conservés dans les archives fossiles», dit-elle. «Pouvoir distinguer les structures cellulaires, notamment au niveau des yeux, est très, très rare et exceptionnel.»

Schoenemann et son co-auteur Euan Clarkson de l’Université d’Édimbourg en Écosse ont publié jeudi leur analyse de l’œil ancien dans Scientific Reports. Bien qu’il ait 429 millions d’années, le trilobite a un œil d’apparence moderne qui ressemble à ceux des abeilles et des libellules d’aujourd’hui. Ce type est appelé œil composé d’apposition, ce qui signifie que chaque lentille agit indépendamment pour créer une image en mosaïque de ce qu’une créature voit.

L’examen détaillé de l’œil du trilobite permet de suivre l’évolution des yeux et de la vision chez les arthropodes au fil du temps, explique le paléontologue de l’Université de Nouvelle-Angleterre John Paterson, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. «Le message à retenir semble être que les trilobites ont développé des yeux composés d’apposition au cours des premières étapes de l’évolution du groupe et sont restés fidèles à cette conception tout au long de leur histoire.

S’appuyant sur des études antérieures sur la vision des trilobites, le document offre également une fenêtre sur le type d’habitat préféré d’Aulacopleura. L’anatomie de l’œil indique que le trilobite vivait dans un environnement lumineux et peu profond. Compte tenu de la relation entre la taille de la lentille et la disponibilité de la lumière dictée par la physique, Schoenemann dit, les petites lentilles d’Aulacopleura auraient mieux fonctionné dans les habitats lumineux. Ainsi, l’animal était très probablement actif pendant la journée.

L’œil du trilobite est très différent du nôtre, note Schoenemann, car il est composé de dizaines de facettes qui auraient créé une image en mosaïque de l’environnement de la créature. «L’œil a environ 200 facettes et est sûrement assez bon pour distinguer les obstacles, les zones sombres et lumineuses de l’environnement, les abris, les formes et d’autres organismes», dit-elle, ajoutant que les organismes détectés incluraient les céphalopodes prédateurs qui ont probablement grignoté des trilobites. à l’époque. Alors qu’Aulacopleura se promenait dans les anciens bas-fonds, elle gardait certainement un œil dehors.