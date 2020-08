Une autre épidémie en plus du COVID-19 sévit dans la terre. Celui-ci pèse lourdement sur les jeunes. Elle fait rage de plus en plus meurtrière depuis 20 ans sans aplatissement de la courbe en vue: une épidémie américaine de suicide.

Entre 1999 et 2017, le taux de suicide ajusté selon l’âge aux États-Unis a grimpé de 33%, passant de 10,5 à 14 décès pour 100000 personnes, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Et la montée s’est accélérée. Le taux de suicide – la deuxième cause de décès aux États-Unis chez les personnes âgées de 10 à 34 ans et le dixième en général – a augmenté en moyenne de 1% par an entre 1999 et 2006, après quoi il a doublé ce rythme. Et bien que les hommes de tous les groupes d’âge soient beaucoup plus susceptibles de se suicider que les filles et les femmes, les femmes réduisent lentement l’écart.

Chaque année semble apporter une nouvelle portion de ces sombres statistiques. Une nouvelle analyse du CDC a examiné à la fois les tentatives de suicide et la mortalité. Il a rapporté que la plus forte augmentation du nombre de tentatives – une augmentation choquante de 8% par an entre 2006 et 2015 – est survenue chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans. (L’étude n’a capturé que les tentatives qui ont conduit à une visite à l’hôpital.) Près de 80% des tentatives étaient les personnes de moins de 45 ans, bien qu’il y ait aussi une augmentation dans le groupe d’âge des 65 à 74 ans. Comme d’autres l’ont constaté, l’incidence des tentatives, ainsi que des décès, s’est avérée augmenter plus rapidement chez les femmes et les filles que chez les hommes et les garçons. Malheureusement, cela «ne nous a pas surpris», déclare l’auteur principal Jing Wang, épidémiologiste au Centre national de prévention et de contrôle des blessures du CDC. L’étude a également documenté une augmentation de la létalité, c’est-à-dire un taux plus élevé de tentatives ayant entraîné la mort.

Mesurer les tendances est beaucoup plus facile que de les expliquer. L’épidémie de suicide chez les adolescents et les jeunes adultes, par exemple, «est conforme à la constatation plus large sur les taux croissants de dépression et d’humeur dépressive chez les jeunes», déclare le psychiatre et épidémiologiste Mark Olfson de l’Université de Columbia. D’un autre côté, note-t-il, «c’est un véritable casse-tête que les taux de suicide augmentent à un moment où la consommation de substances diminue dans ce groupe d’âge». Les deux vont généralement de pair.

Un facteur possible est le temps que les jeunes passent avec les appareils numériques. Une étude de 2018 qui s’est appuyée sur les données de plus d’un demi-million d’adolescents, dirigée par le psychologue Jean Twenge de l’Université d’État de San Diego, a révélé que le temps passé devant un écran était en corrélation avec les symptômes dépressifs et les comportements liés au suicide (en le considérant, en élaborant un plan, en le tentant). , en particulier pour les filles. «La montée des réseaux sociaux, la menace de cyberintimidation, d’ostracisme, peuvent être un événement déclencheur», dit Olfson, mais en termes de causalité, note-t-il, «c’est une hypothèse difficile à évaluer. Wang mentionne d’autres facteurs pour lesquels il existe des preuves indirectes, comme l’usage parental d’opioïdes et l’exposition au suicide d’un être cher.

Chez les adultes, les tentatives de suicide suivent l’absence de diplôme universitaire, l’âge entre 21 et 34 ans, un très faible revenu, une maladie mentale et des antécédents de violence ou de tentatives de suicide antérieures, selon une vaste étude d’Olfson et de ses collègues. Les adultes sont beaucoup plus susceptibles que les adolescents de se suicider, en partie parce qu’ils ont plus facilement accès à des moyens plus meurtriers tels que les armes à feu et parce qu’ils sont plus planifiés et moins impulsifs. Les adultes qui se suicident sont principalement des hommes et des Blancs ou des Amérindiens, souvent avec des antécédents de toxicomanie, de troubles mentaux, de tentatives passées, de solitude et de perte personnelle.

Les professionnels de la santé mentale craignent que l’isolement social, les difficultés financières et l’anxiété liés à la pandémie de coronavirus ne puissent aggraver les tendances au suicide. Des recherches antérieures en Europe et aux États-Unis ont montré que pour chaque augmentation de 1% du chômage, il y a une augmentation de 0,8 à 1% des suicides. Le schéma pourrait être différent en 2020 si les gens se remettent au travail rapidement ou si la réponse est plus proche de celle en temps de guerre. «Les taux diminuent en temps de guerre, peut-être parce que les gens se sentent plus attachés à une cause plus large», déclare Michael Hogan, qui a été commissaire à la santé mentale à New York, au Connecticut et en Ohio. Pourtant, il est inquiet.

Hogan, qui est également l’un des fondateurs du mouvement Zero Suicide, soutient que, plutôt que d’attendre de s’attaquer à des problèmes aussi importants que la maladie mentale, le chômage et la solitude, il est logique de se concentrer sur des interventions à faible coût qui commencent plus près de la période critique où les pensées du suicide s’installe. Une idée clé est de s’assurer que le personnel médical dépiste régulièrement de telles pensées lors de la vérification de la tension artérielle et de les former aux prochaines étapes pour les personnes vulnérables. Un certain nombre d’interventions, y compris le soutien des lignes directes de crise, pourraient sauver des vies – si elles sont proposées à temps.