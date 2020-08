MILWAUKEE – Alors qu’elle se préparait à travailler pour le petit déjeuner à la cafétéria du Medical College of Wisconsin, Tiffany Tate ne se sentait pas bien.

Tate, 37 ans, faisait partie de la «hot line» de la cafétéria, où elle travaillait derrière un gril fumant. Elle connaissait les noms de nombreux travailleurs et de leurs enfants, partageant toujours des sourires et des bavardages.

Avec un adolescent et un enfant de 8 mois à la maison, les derniers mois avaient été un blitz épuisant pour Tate. Ce matin-là, elle a dit à certains des autres employés de cuisine qu’elle avait mal à la tête et qu’elle se sentait faible. Elle a pensé que c’était à cause d’un nouveau médicament pour ses maux de dos.

Peu de temps après 8 heures du matin, alors que Tate et un groupe de travailleurs ont fait une pause, elle s’est sentie plus mal. Tate a demandé un morceau de pain avec du miel. Un collègue s’est empressé de l’obtenir. Elle revint et trouva Tate appuyée contre un comptoir, se soutenant d’une main. Le côté gauche du visage de Tate s’affaissa; elle brouillait ses mots.

Tiffany Tate, à droite, et sa fille, Octayvia Fountain. Tate a eu un accident vasculaire cérébral, mais n’a pas été transporté à l’hôpital le plus proche parce que l’ambulance a été détournée vers un hôpital à trois miles de là.

L’histoire complète: Une femme du Wisconsin est décédée après que l’ambulance ne puisse pas se rendre à l’hôpital le plus proche

Commencez la journée plus intelligemment: Recevez le briefing quotidien de USA TODAY dans votre boîte de réception

Un client s’est approché. Les deux pouvaient voir ce qui se passait et ont dit la même chose, presque à l’unisson:

«Elle a un accident vasculaire cérébral.»

À son niveau le plus élémentaire, un accident vasculaire cérébral est une attaque du cerveau. En général, c’est le résultat d’un caillot qui se loge dans une artère, étouffant le flux sanguin vital. Chaque minute, le flux sanguin est interrompu, cela peut causer des dommages irréversibles à des millions de cellules cérébrales.

Un accident vasculaire cérébral peut priver une victime de la capacité de parler ou de voir et causer des lésions cérébrales et une paralysie. Plus de 140 000 personnes meurent chaque année aux États-Unis des suites d’un AVC, ce qui en fait la cinquième cause de décès. C’est l’une des principales causes d’invalidité grave et de longue durée.

Les dernières recherches indiquent que l’envoi de patients directement dans des centres d’AVC de haut niveau – des hôpitaux qui peuvent administrer des médicaments anti-caillots ou passer par les artères pour éliminer physiquement les caillots – offre les meilleures chances de survie. La fenêtre idéale pour les soins se situe dans les trois premières heures.

L’histoire continue

Ce matin-là, il y a quatre ans, Tate avait un accident vasculaire cérébral sur le terrain du centre médical régional de Milwaukee et à 350 mètres de l’hôpital Froedtert, le centre de soins des AVC le plus avancé et le plus expérimenté de la région.

Ce serait un rapide trajet en ambulance.

Si seulement l’ambulance l’avait emmenée là-bas.

Ça n’a pas été le cas.

Pratique peu connue du détournement

Chaque jour, alors que des milliers d’ambulances zigzaguent dans les rues de la ville, le long des autoroutes encombrées et des routes rurales à travers le pays, il est facile d’imaginer qu’elles se dirigent vers l’hôpital le plus proche ou vers la salle d’urgence la mieux adaptée pour soigner la personne malade ou blessée. à bord.

Il s’avère que ce n’est pas toujours le cas.

Les services d’urgence des hôpitaux du pays ont discrètement déployé une tactique controversée, rejetant les patients potentiels.

Officiellement, cela s’appelle le détournement d’ambulance.

Les responsables de l’hôpital décident qu’ils sont trop occupés et accrochent essentiellement une pancarte «temporairement fermée» sur la porte de la salle d’urgence, indiquant aux ambulances d’aller ailleurs.

Dans certains cas, le surpeuplement est dû à un afflux de patients. Dans d’autres, le problème est un système médiocre pour déplacer les patients à travers l’hôpital, créant des goulots d’étranglement ailleurs qui entravent les urgences. En d’autres termes, les hôpitaux créent parfois leur propre problème.

L’ambulance transportant Tiffany Tate a été envoyée dans un hôpital à cinq kilomètres de là qui n’offrait que des soins limités pour l’AVC.

La loi ne s’applique pas

La loi fédérale oblige les hôpitaux à traiter les patients qui arrivent dans leur salle d’urgence et à s’assurer qu’ils sont stables avant de les libérer ou de les transférer. Cela s’applique à tous ceux qui franchissent la porte de l’un des 5 500 hôpitaux du pays.

Mais si vous êtes dans une ambulance qui a reçu l’ordre de ne pas venir, la loi n’a aucune importance.

Maria Raven, médecin des urgences et professeure à l’Université de Californie à San Francisco qui a étudié le détournement de l’hôpital, a déclaré que Tate aurait dû être emmenée à Froedtert car c’était le meilleur centre d’AVC de la région.

Maria Raven, professeure adjointe de médecine d’urgence à l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré que Tate aurait dû être emmenée à l’hôpital dont elle était le plus proche, car c’était le meilleur centre d’AVC de la région.

«À mon avis, ils ne devraient pas être un centre de traitement complet s’ils peuvent fermer», a déclaré Raven. «Soit vous pouvez en être un, soit vous ne pouvez pas l’être. Les gens ne peuvent pas contrôler le moment où ils ont leur AVC. »

Le comté de Milwaukee a officiellement mis fin au détournement en 2016. Pourtant, la pratique se poursuit ailleurs dans le Wisconsin et à travers le pays.

Un examen du Milwaukee Journal Sentinel des 25 plus grandes villes a révélé que 16 d’entre elles – dont neuf des 10 plus grandes – autorisent un détournement d’ambulance, bien que les règles régissant le détournement des patients varient considérablement.

Ils comprennent des villes telles que New York, Phoenix, Chicago, Los Angeles et Knoxville, Tenn.

Aucun ensemble uniforme de règles ne régit comment et quand le détournement d’ambulance est utilisé par les hôpitaux américains.

Aucune agence ne suit la pratique ni ne mesure la fréquence à laquelle les portes de l’hôpital sont fermées. Personne ne suit ce qui arrive aux patients dont le traitement est retardé.

Dans certains endroits où la déjudiciarisation est autorisée, les autorités exigent que les hôpitaux acceptent les patients victimes d’un AVC même pendant les périodes de détournement.

Pendant tout ce temps, étude après étude a conclu que le détournement des ambulances présente de graves dangers pour les patients et ne résout pas réellement la surpopulation.

Pratique de longue date

La pratique est apparue dans les années 1980, à un moment où de nombreux hôpitaux ont commencé à se trouver tellement encombrés que les patients pouvaient s’allonger sur des lits dans les couloirs des urgences après un traitement initial pendant des heures, voire des jours, avant de pouvoir être libérés ou admis.

Le problème a été aggravé par un autre événement courant qui n’avait rien à voir avec les salles d’urgence et qui se poursuit aujourd’hui dans certains hôpitaux.

Les chirurgiens planifient les opérations et les procédures plus tôt dans la semaine, ce qui permet le temps de guérison en semaine et le congé avant le week-end lorsque de nombreux hôpitaux ont des équipes squelettes.

Cela signifiait que les unités de soins intensifs étaient souvent bondées en début et en milieu de semaine. Les patients traités aux urgences qui devaient être admis à l’USI n’auraient pas d’endroit où aller.

Dans le même temps, les urgences ont été obligées de faire face à un afflux de patients psychiatriques, résultat d’un passage ordonné par le tribunal fédéral des soins institutionnels au placement communautaire.

Alvin Blalock et son fils, Alex, 5 ans, chez eux à Milwaukee. La mère d’Alex, Tiffany Tate, a subi un accident vasculaire cérébral à 350 mètres d’un hôpital Froedtert, un centre de premier plan pour les AVC, mais a été emmenée dans un autre hôpital qui n’offrait que des soins limités. Elle est décédée plus tard.

Dans les années qui ont suivi, les salles d’urgence sont devenues le premier arrêt pour de nombreux types de soins, souvent des affections mineures – fièvre, étourdissements, foulures aux chevilles. Au cours des 15 dernières années, les visites aux urgences ont bondi de 20%, à 137 millions l’an dernier seulement, contre 114 millions en 2003.

Les problèmes d’encombrement peuvent être particulièrement aigus dans les zones urbaines, où de nombreux hôpitaux du pays ont fermé, exerçant une pression supplémentaire sur ceux qui restent.

Un rapport de 2001 du Comité de la Chambre des États-Unis sur la réforme gouvernementale a révélé que les détournements étaient si répandus qu’ils représentaient une menace pour la préparation médicale d’urgence, y compris en cas d’attaque terroriste.

Une étude de 2017 a révélé que les patients afro-américains avaient un risque accru de mourir de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, car les hôpitaux des quartiers majoritairement minoritaires étaient plus souvent détournés que d’autres.

«La déjudiciarisation a été agressivement abusée», a déclaré Corey Slovis, président de la médecine d’urgence à l’Université Vanderbilt et directeur médical du service d’incendie de Nashville.

Les hôpitaux peuvent refuser les ambulances si l’équipement tombe en panne ou s’il y a un problème inattendu, comme une inondation ou une panne d’électricité.

Pourtant, la grande majorité des détournements, disent les experts, sont dus à la surpopulation.

Les défenseurs décrivent les politiques de déjudiciarisation comme «un mal nécessaire» destiné à protéger les patients des longues et dangereuses attentes dans un hôpital bondé. La clé, reconnaissent-ils, est d’amener le patient ambulancier dans un autre hôpital moins encombré qui a les mêmes capacités.

Le problème: lorsqu’un hôpital ferme ses portes, il renverse simplement plus d’eau – et envoie des ambulances supplémentaires – sur l’hôpital suivant, qui devra alors fermer ses portes. En effet, parfois, les hôpitaux ferment simplement par anticipation de recevoir plus de patients.

«Vous ne voulez vraiment pas être amené dans un hôpital qui ne pense pas pouvoir faire le travail correctement», a déclaré Lewis Nelson, médecin et président de la médecine d’urgence à la Rutgers Medical School du New Jersey.

Une séquence tragique d’événements

Il est à moins de quatre terrains de football de la cafétéria où Tate a subi son AVC aux urgences de Froedtert. Une passerelle les relie.

Si Tate avait été amenée aux urgences, les médecins auraient été tenus, en vertu de la loi fédérale, de prendre soin d’elle, même pendant que les ambulances étaient refusées. Au lieu de cela, elle a été emmenée au centre médical Aurora West Allis, à environ cinq kilomètres de là.

Le commandant paramédical à l’appel avec Tate a déclaré qu’il était probablement passé juste devant l’entrée de la salle d’urgence de Froedtert, «assez près pour cracher dans l’allée».

Aurora West Allis n’a pas pu gérer l’affaire. Ils ont décidé de transférer Tate au centre médical Aurora St. Luke. Elle est arrivée environ trois heures et demie après avoir commencé à montrer des signes d’AVC.

À l’aide d’un cathéter, les médecins ont tenté d’atteindre le caillot logé dans le cou de Tate par une artère de sa jambe, selon les dossiers médicaux. La procédure n’a pas fonctionné. Tate mourrait trois mois plus tard.

La plus grande question de sa famille: pourquoi n’était-elle pas soignée chez Froedtert?

« Cela n’avait aucun sens pour moi », a déclaré son frère, David Tate dans une interview. «Merde, elle était à Froedtert. Elle y travaille. Elle était juste là.

Plusieurs experts de la santé ont posé la même question.

«Pour moi, si quelqu’un se trouve sur le terrain de votre hôpital, c’est à vous», a déclaré Raven, le médecin des urgences de San Francisco. «C’est vraiment triste. Il y a eu tellement d’échecs.

Michael Carome, ancien haut fonctionnaire du département américain de la Santé et des Services sociaux et maintenant directeur médical de Public Citizen, un groupe de politique publique, a déclaré que le retard pour amener Tate dans un centre d’AVC de haut niveau diminuait ses chances de survie.

«Je pense qu’il y a une très forte probabilité que le (retard) ait raisonnablement contribué à son issue défavorable étant donné ce que nous savons sur la fenêtre d’or pour traiter rapidement un AVC ischémique», a déclaré Carome.

Les experts ont déclaré qu’il était impossible de savoir si Tate aurait survécu si elle était allée directement à Froedtert.

Mais ils étaient unis en ceci: elle aurait eu une meilleure chance.

Les détournements encore un problème

Le détournement est toujours un problème dans tout le pays, y compris dans le comté de Los Angeles, où les hôpitaux peuvent – et le font – détourner régulièrement des ambulances.

Cathy Chidester, directrice de l’Agence des services médicaux d’urgence du comté de Los Angeles, a déclaré que les comtés environnants avaient «interdit» le détournement mais n’avaient pas changé leurs opérations. Cela a entraîné le chaos, a-t-elle déclaré, les patients ayant de longues attentes ou inondant les hôpitaux du comté de Los Angeles.

UNE VUE NATIONALE: Les hôpitaux utilisent toujours une politique de détournement d’ambulance qui peut avoir des résultats « horribles »

Chidester a déclaré que les hôpitaux et les responsables avaient discuté de l’amélioration, mais que rien de concret ne s’était produit.

Cela pourrait être différent s’il y avait un cas similaire à ce qui s’est passé avec Tiffany Tate dans le comté de Milwaukee, a-t-elle déclaré.

«On parle tout le temps de l’efficacité ici», a déclaré Chidester. «Mais sans que quelque chose d’horrible ne se produise, comme ce que vous aviez là-haut, cela revient simplement à ce que c’était.

Contribution: Kevin Crowe et Cary Spivak, Milwaukee Journal Sentinel. Suivez John Diedrich sur Twitter: @john_diedrich

Raconte-nous ton histoire

Si vous êtes un patient, un ambulancier ou un autre fournisseur de soins de santé et que vous avez une histoire à partager sur le détournement d’ambulance, nous voulons vous entendre. Pour partager votre histoire, contactez le journaliste ou rendez-vous sur bit.ly/AmbulanceDiversion

Cet article a été initialement publié sur Milwaukee Journal Sentinel: Une femme est décédée après que l’ambulance ne puisse pas se rendre à l’hôpital le plus proche