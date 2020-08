LOS ANGELES – Cela fait trois mois que le meurtre de George Floyd à Minneapolis a déclenché des manifestations dans tout le pays contre la brutalité policière et appelle à une réforme radicale de la justice pénale.

Dans de nombreux États, les résidents attendent toujours l’adoption de nouvelles lois et politiques. En Californie, les législateurs ont jusqu’au 31 août pour examiner plus d’une douzaine de projets de loi visant à réduire, superviser et discipliner le type de violence policière qui a conduit à la mort de Floyd et à des milliers d’autres comme lui, selon la National Conference of State Legislatures ‘ base de données de suivi des factures.

«Ce que nous avons vu dans ce pays au cours des quatre derniers mois, et encore moins au cours des 50, 60 dernières années, en ce qui concerne les meurtres par la police de Noirs et de bruns, appelle à y remédier», a déclaré le sénateur Steven Bradford, démocrate . «L’exécution de George Floyd, et c’est ce que c’est, a parlé haut et fort non seulement aux Afro-Américains dans cet État et dans ce pays, mais aussi à des gens du monde entier.»

Bradford fait partie de la poignée de législateurs qui ont présenté des projets de loi susceptibles de changer le visage de l’application de la loi dans l’État le plus peuplé du pays.

Son projet de loi, le Kenneth Ross. Jr. Decertification Act, créerait un organe indépendant avec le pouvoir de retirer les badges des policiers qui auraient utilisé une force excessive, falsifié des preuves, commis une agression sexuelle ou été condamnés pour d’autres crimes graves.

Bradford, qui est noir, a nommé le projet de loi en l’honneur d’un homme de 25 ans qui a été abattu près de la maison de Bradford en Californie du Sud lors d’une poursuite policière. Le bureau du procureur du district du comté de Los Angeles a innocenté l’officier de tout acte répréhensible et a conclu qu’il avait agi en état de légitime défense.

Image: Kenneth Ross Jr (avec l’aimable autorisation de Fouzia Almarou)

Bradford a déclaré que son projet de loi serait le premier du genre en Californie, qui est l’un des cinq États à ne pas avoir le pouvoir de retirer les policiers des services locaux. Ce pouvoir appartient aux départements eux-mêmes ou aux commissions de contrôle locales. Les autres états sont Hawaï, le New Jersey, le Massachusetts et le Rhode Island.

«Nous pensons que le moment est venu», a déclaré Bradford. «Il doit y avoir une sorte de responsabilité.»

Robert Harris, membre du conseil d’administration de la Los Angeles Police Protective League, le syndicat représentant le département de police de Los Angeles, a déclaré que s’il était d’accord avec la « prémisse » du projet de loi de Bradford, il était déçu que davantage de syndicats et d’organismes chargés de l’application de la loi n’aient pas été invités. pour aider à rédiger la législation.

« Les officiers qui n’ont pas le caractère ou le tempérament pour être des policiers ne devraient pas l’être », a-t-il déclaré. «Mais quand nous parlons de retirer la certification d’un agent de la paix qui peut lui interdire de reprendre cette carrière, il faut du temps pour débusquer comment cela fonctionne vraiment et, dans ce cas, nous n’avons pas eu cette opportunité. «

La California Police Chiefs Association, qui a initialement soutenu l’idée de Bradford, affirme maintenant que la législation «est trop complexe» et supprimerait les protections d’immunité pour tous les employés du secteur public, a rapporté l’Associated Press.

L’association de police a retiré son soutien à de nombreux projets de loi de réforme de la police, dont un qui interdirait l’utilisation de dispositifs de retenue carotidiens et d’étranglement comme celui utilisé pour détenir George Floyd et un autre projet de loi qui obligerait les agents des forces de l’ordre à intervenir immédiatement et à signaler l’utilisation excessive de Obliger.

Dustin Rollo, porte-parole du syndicat de la police de Los Angeles, a déclaré dans une interview plus tôt cet été que de nombreux agents de police de base sont frustrés par le ton des conversations qui se déroulent autour de la réforme de la justice pénale. Une partie du problème, a-t-il dit, est que la police est souvent la première à arriver sur une scène de crime lorsqu’un travailleur social ou de la santé peut avoir plus d’expertise pour répondre à certaines situations, comme l’itinérance ou la consommation de drogue.

« Il n’y a pas eu de véritable conversation honnête dans la communauté sur ce à quoi ressemble la réforme de la justice pénale », a-t-il déclaré. «La police n’est pas toujours la solution à ces problèmes, mais c’est une réponse immédiate.»

La liste des projets de loi actuellement discutés à l’Assemblée législative de l’État fait partie d’un effort national plus large visant à lutter contre la brutalité policière à la suite des troubles civils en cours.

En juillet, le même jour que le représentant des droits civiques, John Lewis, est décédé, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté la Commission of the Social Status of Black Men and Boys Act, qui établira une commission de 19 membres pour examiner les disparités sociales qui affectent de manière disproportionnée Hommes noirs. Le Sénat a adopté à l’unanimité un projet de loi complémentaire en juin.

Ces disparités ont fait l’objet d’une étude récente de l’American Civil Liberties Union, qui a révélé que les fusillades mortelles par des policiers ne semblaient pas ralentir au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Les Noirs, les Latinos et les Amérindiens continuent d’être touchés de manière disproportionnée par les fusillades mortelles de la police par rapport aux Blancs, selon l’étude.

Dans son discours de remerciement cette semaine, la candidate démocrate à la vice-présidence, la sénatrice Kamala Harris, de Californie, a brièvement évoqué la façon dont le racisme continue de nuire aux communautés de couleur, du coronavirus au maintien de l’ordre.

«Soyons clairs: il n’existe pas de vaccin contre le racisme», a-t-elle déclaré mercredi soir à la Convention nationale démocrate. «Nous devons faire le travail. Pour George Floyd. Pour Breonna Taylor. Pour la vie de trop d’autres personnes à nommer. Pour nos enfants. Pour nous tous. Nous devons faire le travail pour tenir cette promesse de justice égale devant la loi. «

Trisha Michael, résidente du sud de la Californie, qui est noire, a perdu sa sœur jumelle en février 2016 lors d’une fusillade impliquant la police à Inglewood. Cinq des policiers qui ont répondu ont été renvoyés du département de police d’Inglewood en 2017 à la suite d’une enquête interne, mais Michael a déclaré qu’elle était toujours hantée par la perte de sa sœur.

«C’était une infirmière, une mère, une personne aimante et gentille», a déclaré Michael. «Elle faisait des choses de sa vie et faisait les choses de son mieux.»

Les jumeaux ont passé leur dernier jour ensemble à la baby shower de leur cousine. Michael se souvient encore avoir dansé avec sa sœur, une bière Corona dans la main de Kisha.

«Nous riions», dit-elle. «C’était la dernière fois que je me souviens de l’avoir vue.

Kisha a quitté la baby shower tôt pour assister à une autre fête. Trisha est allée à son quart de nuit en tant qu’infirmière et avait un malaise tout le temps, a-t-elle dit. En regardant en arrière, elle peut identifier le sentiment comme «cette chose jumelle». Elle a appelé Kisha plusieurs fois au cours de la soirée et a parlé au petit ami de sa sœur, Marquintan Sandlin, vers 1 heure du matin. Il a promis de s’occuper de Kisha et de la ramener à la maison en toute sécurité.

Au lieu de cela, Kisha et Sandlin ont été abattus 20 fois.

«Je ne suis jamais allé me ​​coucher ce soir-là», a déclaré Michael. «Je viens de m’allonger sur le canapé en m’inquiétant pour elle et en pensant à elle.

Le lendemain, Michael a appris que sa sœur jumelle était décédée en regardant les nouvelles du soir.

« Je ne souhaite à personne de vivre cela », a-t-elle déclaré.

Après la mort de sa sœur, Trisha a rejoint le mouvement Black Lives Matter-LA dans l’espoir de changer la relation entre les communautés de couleur et la police et de partager sa douleur avec d’autres personnes qui ont subi une perte similaire. BLM-LA travaille avec plusieurs familles qui en ont perdu une suite aux violences policières, dont Fouzia Almarou, dont le fils, Kenneth Ross Jr., a inspiré le projet de loi de Bradford.

Almarou a déclaré qu’elle avait brièvement rencontré Bradford lors d’une veillée aux chandelles pour son fils après sa mort. Bien qu’elle soit heureuse d’avoir contribué à inspirer un nouveau projet de loi, Almarou dit que cela ne fait rien pour guérir le chagrin de la perte d’un enfant.

«Nous étions très proches», dit-elle. «Nous étions comme les meilleurs amis.»