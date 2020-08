Une bagarre motivée par la jalousie entre un couple s’est terminée en disgrâce, après que l’un d’eux a mis le feu à son corps.

Son nom est Katiuscia Mota, une mannequin brésilienne, qui s’est immolée par le feu, serait accidentellement quelques minutes après avoir eu une vive dispute avec sa petite amie de 21 ans.

Les événements se sont déroulés dans une copropriété située dans la commune de Serra, Dans l’état de Vitória du Saint-Esprit, qui ont été créés parce que le modèle de 31 ans avait été modifié par la prise de médicaments contre l’anxiété.

Comme l’a révélé le couple de GrainAprès une vive dispute, elle versa de l’alcool sur les deux, menaçant de les incendier tous les deux; cependant, la femme a quitté l’appartement, mais quelques instants plus tard, elle a vu son partenaire en feu.

«Nous nous disputions toute la journée. Tout cela par jalousie. Je suis jaloux aussi. Je travaille à la fabrication de parfums et elle a cassé pratiquement toutes mes fournitures de travail. À ce moment-là, l’alcool est tombé sur moi et sur elle aussi », a déclaré la femme.

Les caméras de sécurité placées dans le bâtiment ont réussi à capturer le moment où la jeune femme avec une chemise bleue quitte la copropriété et quelques instants plus tard un énorme flash est apprécié, plus tard elle apparaît Katiuscia complètement en feu et essayant d’ouvrir la porte.

«En trois secondes, j’ai vu un énorme flash. J’ai essayé d’ouvrir la porte vitrée, mais je n’ai pas pu et elle était en feu. Un de nos voisins qui a ouvert la porte et ensuite nous avons essayé d’éteindre le feu. J’étais désespérée, par jalousie », a-t-elle ajouté.

La mariée de la modèle Il a expliqué qu’à trois reprises, il a essayé d’allumer le briquet jusqu’à ce que l’étincelle tombe sur son chemisier et le fasse recouvrir de grandes flammes.

Après cela, des éléments de la police sont arrivés sur les lieux pour assister à l’urgence et ouvriront une enquête pour savoir ce qui est réellement arrivé au mannequin.

Pour sa part, Grain Elle a dû être admise à l’hôpital Jayme Santos Neves en raison de brûlures dans 40% de son corps, elle restera donc hospitalisée pendant au moins un mois.

