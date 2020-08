Un prêtre a «expulsé» un garçon de 7 ans autiste pour avoir été une «distraction», selon la mère de l’enfant et une vidéo capturant l’incident, qu’elle a postée sur sa page Facebook.

«C’était pour le moins choquant», a déclaré Julia Vicidomini, la mère du garçon, à NBC News. « Nous sommes toujours blessés et bouleversés à ce sujet, et cela montre qu’il reste encore beaucoup à faire pour éduquer les autres personnes handicapées. »

Vicidomini a déclaré qu’elle et les membres de sa famille se sont rendus samedi à l’église Christ the King à Hillside, dans le New Jersey, pour le baptême de sa fille, Sofia.

Vicidomini, 38 ans, a déclaré qu’elle fréquentait l’église catholique depuis qu’elle était enfant et que ses deux autres enfants, Nicholas et Christopher, 16 ans, y avaient été baptisés.

« Nous voulions juste que Nicholas fasse partie de la célébration », a déclaré Vicidomini, ajoutant qu’elle n’avait pas révélé qu’il était autiste parce qu’elle ne pensait pas que c’était nécessaire car la cérémonie était un événement familial privé.

Au cours de la cérémonie, Nicholas, qui trouve du réconfort à apporter des jouets dans les lieux publics, jouait dans une salle aux chandelles adjacente au baptême, a déclaré Vicidomini. Il a laissé tomber un jouet et il a claqué sur le sol, sur lequel le révérend Luke Duc Tran, le prêtre qui dirigeait la cérémonie, a ordonné à Nicolas de partir.

« Out », a déclaré le prêtre, selon une vidéo publiée sur la page Facebook de Vicidomini. « Cette église n’est pas pour jouer. »

Vicidomini a dit que Nicholas « heureusement » n’a pas compris ce qui se passait et a quitté l’église avec sa belle-mère, mais qu’il était toujours « douloureux » de voir le prêtre interagir avec son fils de cette façon.

Lorsque Vicidomini a essayé d’expliquer l’état de Nicolas, le prêtre a répondu: « N’amenez pas votre enfant à l’église pour me distraire », d’après la vidéo.

« Cela aurait pu être géré d’une manière différente », a déclaré Vicidomini. «Nous ne parlons pas à Nicolas de cette façon et ce n’était pas professionnel et méchant pour le prêtre de le faire. Il aurait dû s’adresser à nous en tant que parents, pas Nicholas.

Après la cérémonie, Vicidomini et son mari, Marc, ont tenté de parler au prêtre, a-t-elle déclaré.

« Le prêtre a commencé à élever la voix et a dit à mon mari que Nicolas n’aurait pas dû jouer à l’église et que c’était une distraction pour lui », a déclaré Vicidomini. « Mon mari lui a dit qu’il pensait qu’un prêtre, parmi tout le monde, serait plus sympathique à un enfant ayant des besoins spéciaux. »

L’archidiocèse de Newark a présenté ses excuses à la famille au nom de l’église, reconnaissant dans une déclaration que le prêtre était « regrettable ».

« Le pasteur ne savait pas que le frère ou la sœur jouant dans une salle aux chandelles à proximité pendant la cérémonie était autiste », indique le communiqué. «Le pasteur ne comprenait pas le comportement de l’enfant, il ne se sentait pas préparé à réagir de manière appropriée et sa réaction à la situation n’était pas pastorale».

L’archidiocèse a également déclaré que son bureau pour la pastorale des personnes handicapées travaille avec la famille Vicidomini « pour s’assurer qu’il y a une plus grande sensibilisation au travail avec les personnes handicapées. »

Bien que Vicidomini ait dit qu’elle appréciait le fait que l’archidiocèse ait tendu la main, elle espère toujours des excuses personnelles du prêtre. Elle a également déclaré qu’elle ne plantait plus pour assister à l’église Christ the King à cause de l’incident.

«La Bible parle d’accueillir tous les enfants de Dieu, mais il n’y avait aucune compassion dans ce cas», a déclaré Vicidomini. « Depuis que nous avons partagé notre histoire, d’autres ont partagé des histoires de membres de leur propre famille ayant des besoins spéciaux, évités de l’église. Nous voulons continuer à faire prendre conscience que ce n’est tout simplement pas juste. »