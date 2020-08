DANIEL SLIM / . via .

Une mère et six enfants ont été expulsés d’un vol Jet Blue mercredi après que son enfant de 2 ans ne pouvait pas garder leur masque facial, a rapporté NBC New York.

La mère, Chaya Bruck, a été invitée à sortir de l’avion par un agent de bord après que la fille de Bruck ait continué à se couvrir le visage.

« Ils étaient horriblement méchants, mes enfants pleuraient. Vraiment traumatisant », a-t-elle déclaré à NBC New York. « Je leur ai demandé: » Dois-je lui attacher les mains et les pieds? Que voulez-vous que je fasse? » Ils voulaient juste que je descende de l'avion. «

Une mère et sa famille ont été retirées d’un vol Jet Blue après qu’un de ses enfants ne portait pas de masque facial, a rapporté NBC New York.

Selon le rapport, l’incident a été enregistré via un téléphone portable. La mère, Chaya Bruck, était sur un vol d’Orlando à Newark lorsqu’un agent de bord lui a dit qu’elle devait sortir de l’avion parce que son enfant de 2 ans ne portait pas de masque facial, a rapporté le média.

Bruck a dit à NBC que le préposé avait dit que son enfant devait «se couvrir le nez et la bouche, et j’ai dit que je pouvais essayer, mais ensuite elle le retira».

«Quelques minutes plus tard, ils sont venus me voir et ils m’ont dit que je devais rassembler mes affaires et que je devais descendre de l’avion», a-t-elle déclaré.

Bruck ne voulait pas sortir de l’avion et de nombreux passagers à bord l’ont défendue, a rapporté NBC New York. Les agents ont ensuite dit à tous les aviateurs de descendre de l’avion pendant l’altercation, selon le rapport. Bruck et ses six enfants n’ont pas été autorisés à remonter à bord de l’avion.

« Ils étaient horriblement méchants, mes enfants pleuraient. Vraiment traumatisant », a-t-elle déclaré à NBC New York. « Je leur ai demandé: » Dois-je lui attacher les mains et les pieds? Que voulez-vous que je fasse? » Ils voulaient juste que je descende de l’avion. «

Les politiques relatives aux masques Jet Blue exigent que tous les voyageurs de plus de 2 ans doivent porter un masque facial sur le vol et à l’aéroport. NBC News a rapporté que Bruck a déclaré qu’elle espérait que la compagnie aérienne modifierait sa politique concernant les enfants qui ne peuvent pas garder leur masque facial.

Selon NBC News, le porte-parole de Jet Blue, Derek Dombrowski, a déclaré que la politique de la compagnie aérienne était « conforme aux directives des Centers for Disease Control and Prevention selon lesquelles les masques ne devraient pas être portés par les enfants de moins de 2 ans ».

JetBlue n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Lire l’article original sur Insider