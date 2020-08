La veuve d’une victime de Covid-19 a imputé sa mort au président Donald Trump, au gouverneur du Texas Greg Abbot et aux anti-masques provocants.

La veuve d’un patient atteint de coronavirus au Texas blâme le président Donald Trump, le gouverneur du Texas Greg Abbott et les anti-masques pour la mort de son mari.

Stacey Nagy a publié une nécrologie passionnée qui a paru dans le Jefferson Jimplecute, selon une note que Nagy a écrite sur Twitter.

« Le blâme pour sa mort et la mort de tous les autres innocents incombe à Trump, Abbott et tous les autres politiciens qui n’ont pas pris cette pandémie au sérieux et étaient plus préoccupés par leur popularité et leurs votes que par leur vie », a écrit Nagy.

David Nagy, décédé le 22 juillet, est l’un des près de 7000 résidents du Texas qui ont perdu la vie à cause du nouveau coronavirus.

Le cœur brisé par la mort de son mari, la veuve en deuil de Nagy, Stacey, a écrit une nécrologie passionnée, mettant le blâme sur le président Donald Trump, le gouverneur du Texas Greg Abbott, et ce qu’elle a décrit comme des anti-masques égoïstes.

« Le blâme pour sa mort et la mort de tous les autres innocents incombe à Trump, Abbott et tous les autres politiciens qui n’ont pas pris cette pandémie au sérieux et étaient plus préoccupés par leur popularité et leurs votes que par leur vie », a écrit Nagy. «Les nombreuses personnes ignorantes, égocentriques et égoïstes qui ont refusé de suivre les conseils des professionnels de la santé sont également à blâmer, estimant que leur ‘droit’ de ne pas porter de masque était plus important que de tuer des innocents.

La notice nécrologique a été publiée dans le journal Jefferson Jimplecute et n’a pu être trouvée en ligne. Plusieurs personnes ont partagé des photos de la version imprimée de la notice nécrologique, qui a été publiée le 30 juillet. Jefferson est une ville de l’est du Texas, à environ 165 kilomètres de Dallas. Il a une population d’environ 1 961 habitants.

Certains ont tweeté des copies de la nécrologie à Trump.

La nécrologie dit que David Nagy, 79 ans, est décédé à l’USI du Christus Good Shepherd Hospital de Longview, au Texas.

Nagy laisse derrière lui cinq enfants, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, indique sa nécrologie.

Stacey Nagy s’est décrite dans la nécrologie comme inconsolable et a indiqué que son mari avait été séparé de sa famille au cours de ses derniers jours. Le protocole médical exige que les patients COVID-19 soient isolés pendant leurs soins en raison de la nature hautement contagieuse du virus.

Stacey Nagy n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Business Insider.

« Dave a fait tout ce qu’il était censé faire, mais vous ne l’avez pas fait », a écrit Nagy aux politiciens et aux anti-masques dans la nécrologie. « Honte à vous tous, et que Karma vous trouve tous! »

