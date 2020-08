Adolphe Pierre-Louis / Le Journal d’Albuquerque / AP

La républicaine du Nouveau-Mexique Stefani Lords, candidate à la Chambre des représentants de l’État, a déclaré à Business Insider qu’elle se retirait d’un rassemblement qui devrait rendre un «hommage spécial» à la Garde civile du Nouveau-Mexique.

Comme Business Insider l’a rapporté mercredi, la soi-disant garde civile est un groupe paramilitaire d’extrême droite dont le fondateur est un néo-confédéré avec un tatouage à croix gammée.

« Au départ, on m’a dit que ce serait une manifestation pacifique à Clovis avec des candidats qui s’exprimeraient », a déclaré Lord, fondateur du groupe « Pro-Gun Women », à Business Insider.

« Cependant, » dit Lord, « il semble qu’au fil du temps, le message de ‘Vote Red’ est devenu alambiqué à mesure que de plus en plus d’orateurs étaient ajoutés à la liste et que le ton et la teneur changeaient. »

Un républicain du Nouveau-Mexique qui se présente pour un siège à la maison de l’État à la périphérie d’Albuquerque se retire d’un rassemblement du GOP qui rend un «hommage spécial» à une milice d’extrême droite.

Comme Business Insider l’a rapporté, des républicains élus et des sections de l’État partie ont fait la promotion d’un rassemblement du 22 août qui, en partie, est organisé pour honorer la Garde civile du Nouveau-Mexique, un groupe paramilitaire dirigé par un néo-confédéré avec un tatouage à croix gammée et un » anarchiste national « qui a nié l’extermination nazie de 6 millions de juifs.

Stefani Lord, une républicaine cherchant à renverser un titulaire démocrate à la Chambre des représentants du Nouveau-Mexique, a déclaré jeudi qu’elle n’allait plus participer.

«On m’a demandé de parler à cet événement il y a des mois», a déclaré Lord à Business Insider. «À l’origine, on m’a dit que ce serait une manifestation pacifique à Clovis avec des candidats qui parlaient. Cependant, il semble que le temps passait, le message de ‘Vote Rouge’ devenait alambiqué alors que de plus en plus d’orateurs étaient ajoutés à la liste et le ton et le ténor modifié. »

Lord, la fondatrice du groupe « Pro-Gun Women », a déclaré qu’elle avait demandé à être retirée de la liste des orateurs, qui comprend actuellement le vice-président du Parti républicain de l’État.

Plus tôt cette semaine, le fondateur de «Cowboys for Trump», Couy Griffin, a confirmé qu’il participerait au rassemblement. Le sénateur d’État Pat Woods a également déclaré qu’il assisterait au rassemblement en l’honneur d’un groupe paramilitaire, le décrivant comme un «événement d’ouverture du GOP».

Le Parti républicain du Nouveau-Mexique a refusé de dire si son vice-président, un orateur inscrit, participera à l’événement. Le parti a également refusé de parler de «l’hommage» du rassemblement à la Garde civile du Nouveau-Mexique; sa directrice exécutive, Anissa Tinnin, apporte plutôt son soutien à ceux qui souhaitent y assister.

« Si les citoyens veulent assister pacifiquement à un événement populaire – contrairement au pillage et au tir des manifestants anarchiques d’Antifa – c’est leur prérogative, et nous ne nous mettrons pas en travers de leur chemin », a déclaré le parti.

