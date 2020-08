SAULT STE. MARIE, Michigan – Juste avant 10 heures mercredi, Sophia Schiepek a garé sa voiture, chargée de certaines des affaires nécessaires pour survivre un an dans un dortoir, dans une allée de parking sur le campus de l’Université d’État du lac Supérieur.

Un peu plus d’une heure plus tard, tous ces trucs s’étaient retrouvés dans sa chambre, même s’ils étaient simplement empilés ici et là au lieu d’être rangés dans le siège arrière ou le coffre.

Cela n’a rien de nouveau. Les étudiants viennent à Lake State – la plus petite université publique du Michigan – depuis les années 1940. Bien que les styles de voitures déposées par les étudiants aient évolué au fil des ans, une grande partie du processus reste inchangée.

Jusqu’à cette année.

Alors que les universités des États-Unis accueillent les étudiants de nouveau sur le campus pendant une pandémie, elles bouleversent la façon dont elles gèrent les emménagements et les obstacles que les étudiants doivent franchir pour accéder au campus. Out: des foules de gens qui essaient tous de se faufiler par la même porte de dortoir tout en équilibrant valises et affiches. In: périodes soigneusement orchestrées pendant lesquelles un seul élève a accès à l’entrée. Et n’oubliez pas de prendre un tampon dans votre nez pour un test COVID-19 avant de procéder à tout déchargement.

Lake State a commencé à accueillir des étudiants de première année à la fin juillet. Cette semaine, des étudiants de retour déménagent sur le campus de Sault Ste. Marie dans la péninsule supérieure du Michigan, surplombant la rivière St. Mary et les écluses Soo.

Les cours commencent lundi. L’emménagement et le démarrage ont été déplacés dans le cadre de la réaction de l’université à la pandémie COVID. Le début précoce place les étudiants de l’État du lac Supérieur parmi les premiers étudiants non sportifs à arriver sur un campus universitaire du pays et la première université publique du Michigan à commencer le semestre d’automne.

Commencez tôt, terminez tôt

L’État du lac Supérieur a fait le choix à la mi-juin de revenir cet automne à l’enseignement en personne, tout en repoussant les dates.

À part une pause d’une journée, l’école sera en session du lundi au novembre, gardant les étudiants sur le campus. L’université le vante comme une philosophie «get-here-stay-here», a déclaré la Provost Lynn Gillette.

« Nos élèves nous intéressaient beaucoup à l’enseignement en face-à-face », a-t-il déclaré, debout sur le parking au début de l’emménagement. « Nous préparons toutes les salles de classe pour obtenir une distance sociale. Nous exigeons que tout le monde porte des masques – nous allons être assez lourds là-dessus. »

Environ 10% des cours de l’université sont normalement offerts en ligne. Ce semestre est en légère hausse à 13%. Afin de garder les classes face à face, l’école convertit tous les espaces possibles en salles de classe et étale des chaises. Les chaises non utilisées sont empilées à l’arrière des salles de classe pour donner des indices visuels sur les différences cette année.

Taylor Owrutsky, étudiant de première année à la Lake Superior State University, à gauche, parle avec la junior Katherine Davis du club de théâtre alors que les étudiants et la famille se promènent sur le campus lors d’une journée d’emménagement pour les étudiants de la Lake Superior State University à Sault Ste. Marie. « Je suis juste prudent donc j’ai un tas de masques. Je porterai les masques, mais si jamais nous nous libérons de COVID, je serai certainement un peu plus sans scot », a déclaré Owrutsky.

Le faible nombre de cas de coronavirus dans la zone rurale entourant le collège contribue aux efforts pour revenir à l’enseignement en face à face. Lake State est situé à environ une heure au nord du pont Mackinac et à plusieurs heures de divers points chauds du Michigan. Jeudi soir, 37 cas avaient été signalés dans le comté de Chippewa, où se trouve l’université, selon le site Web du comté. Les responsables de l’école ont déclaré avoir pris en compte le nombre de cas dans leur décision.

La décision de ramener des étudiants a également été prise en compte, car la majorité d’entre eux sont des inscrits à l’université de première génération et une grande proportion de personnes à faible revenu. Les étudiants n’auraient probablement pas accès à Internet haute vitesse, ce qui rendrait les cours en ligne encore plus difficiles.

Comment la journée s’est passée

Alors que Schiepek, une étudiante de deuxième année en sciences de l’environnement, âgée de 19 ans, se garait dans le parking, elle a été accueillie par un membre du personnel de l’université, qui a coché son nom sur une liste d’étudiants devant s’enregistrer.

Mercredi, des vagues d’étudiants devaient arriver à 9 heures, 11 heures et 13 heures. L’université a accueilli 311 étudiants la semaine dernière et des centaines d’autres devaient déménager cette semaine. Environ 2 000 élèves sont inscrits à l’école.

Après avoir été dégagé, Schiepek a parcouru un long parking et a fait une boucle autour d’un panneau avec un étudiant assis à côté, rejoignant l’une des trois voies.

Au bout du lot se trouvaient trois grandes tentes. La moitié de chaque tente était occupée par de longues tables avec des ordinateurs, des formulaires et des tests COVID-19 empilés dessus. L’autre moitié de chaque tente était réservée aux véhicules.

Les tueurs de fête: Les collèges espèrent que les nouvelles règles ralentiront la propagation du COVID-19, les étudiants ne sont pas convaincus

Schiepek entra, mettant un masque sur son visage en baissant sa fenêtre. Un membre du personnel masqué s’est approché de la voiture et a commencé à poser une série de questions sur la santé de Schiepek, voulant savoir si elle présentait des symptômes liés au COVID ou si elle avait été avec une personne atteinte de la maladie.

Alors que le membre du personnel retournait aux tables pour passer un test COVID, un autre membre du personnel masqué marchait avec les informations normales d’emménagement – une carte du campus, un permis de stationnement temporaire pour Schiepek et un autre pour sa mère qui l’aidait. bouge toi. Il y avait aussi les clés de la chambre de Schiepek et des accessoires de déménagement inhabituels – une sélection de masques de la marque Lake State. Schiepek a pu en choisir deux.

Sophia Schiepek, 19 ans, participe mercredi à un test COVID-19 volontaire lors d’une journée d’emménagement pour les étudiants de la Lake Superior State University à Sault Ste. Marie dans la péninsule supérieure du Michigan.

Ensuite, elle était prête pour le test, qui est volontaire pour les étudiants. Elle a inséré un long tampon dans sa narine et l’a ensuite sorti. Pendant qu’elle le faisait, ses yeux s’humidifièrent et elle se frotta le nez. Le membre du personnel lui a assuré que c’était normal et a déclaré que certains élèves avaient éternué après avoir passé les tests, qui fournissent des résultats rapides. Mercredi matin, aucun des tests n’était revenu positif, ont déclaré les responsables de l’école.

Les tests effectués, Schiepek a traversé la rue jusqu’au parking O, où elle a attendu quelques minutes que l’élève devant elle termine le déchargement. Puis elle a conduit jusqu’à la porte et a été rejointe par sa mère, qui conduisait un petit SUV plein de fournitures.

Ils montaient et descendaient les escaliers, portant des vêtements, des plantes, un mini-réfrigérateur, un trombone et tout le reste nécessaire pour vivre à l’école.

Schiepek vit dans une suite de chambres avec sept autres personnes. Il y a un grand espace commun, avec des canapés et une chaise, une table et d’autres meubles. Il y a une grande salle de bain commune à côté de cette pièce vers l’avant de la suite. À l’arrière se trouvent quatre chambres, chacune conçue pour accueillir deux personnes. Les lits de ces chambres peuvent être superposés ou séparés.

‘Le virus nous a battus’: Les collèges sont de plus en plus mis en ligne pour le semestre d’automne 2020 alors que les cas de COVID-19 augmentent

« Ça va être intéressant », a déclaré Schiepek à propos de l’année à venir. « Je suis intéressé de voir à quoi tout ressemble – est-ce que ça va juste ressembler à une prison en plexiglas? »

Schiepek a déclaré qu’elle ne voulait pas faire de semestre en ligne, surtout après avoir dû se connecter au printemps dernier sur le campus.

«Ma colocataire est partie comme tout de suite quand nous sommes allés en ligne, alors j’étais juste seule dans ma chambre», dit-elle. « J’avais suivi des cours en ligne au lycée, donc je savais que ça ne fonctionnait pas pour moi. »

Elle n’est pas trop inquiète d’être avec d’autres étudiants.

«Nous sommes assez vieux pour être conscients de ce qui doit être fait», dit-elle. « Je suis ravi de voir mes amis. Je ne les ai pas vus en personne depuis des mois. »

Rebecca Weipert, junior de la Lake Superior State University, transporte ses articles avec l’aide de son père William Weipert et de sa mère Heidi Weipert à Osborn Hall lors d’une journée d’emménagement pour les étudiants de la Lake Superior State University à Sault Ste. Marie.

Alors que Lake State avait nettoyé en profondeur les résidences, cela n’a pas empêché les gens de faire leur propre nettoyage à leur arrivée.

Junior Rebecca Weipert et ses parents ont fait exactement cela lorsqu’ils sont arrivés sur le campus mercredi.

« C’est stressant de les envoyer dans quelque chose dont vous ne savez pas si c’est vraiment sûr ou non. Nous savons que ce n’est pas sûr à 100% », a déclaré William Weipert. « Nous sommes ravis qu’elle arrive à mi-chemin, mais nous sommes tout aussi nerveux à l’idée qu’elle doive le faire de cette façon. »

Cette année, Weipert a apporté des masques et des fournitures supplémentaires pour sa propre chambre. Elle a l’une de ses cinq classes en ligne en raison de la taille de la classe.

« Beaucoup d’étudiants disent qu’ils pensent que cela va revenir en ligne parce que les gens ne vont pas suivre les règles », dit-elle. « J’espère vraiment que cela n’arrivera pas. Il est difficile d’apprendre en ligne, surtout avec certaines classes. C’est pourquoi nous sommes ici, pour apprendre et exploiter le plein potentiel de chaque classe pour obtenir ce type d’éducation. »

