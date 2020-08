Le département de police d’Aurora, dans le Colorado, présente ses excuses après la mise en ligne d’une vidéo montrant des policiers avec leurs armes dessinées alors que cinq membres d’une famille noire, dont une fille de 6 ans, sont allongés face contre terre dans un parking.

Le ministère a déclaré que les agents pensaient à tort que la famille était dans une voiture volée. L’incident a eu lieu dimanche, avec Brittany Gilliam disant à CBS Denver qu’elle était assise dans la voiture avec sa fille de 6 ans, sa sœur de 12 ans, sa nièce de 14 ans et sa nièce de 17 ans quand un policier s’est approché. «Il a commencé à me passer les menottes et je l’ai vu menotter les enfants, alors j’ai commencé à me mettre en colère, pourquoi menottez-vous les enfants», dit-elle. La vidéo montre Gilliam, sa sœur et sa nièce de 17 ans menottées, avec toute la famille face contre terre sur l’asphalte et l’un des enfants hurlant: «Je veux ma mère!

Le service de police a déclaré que la voiture de Gilliam avait le même numéro de plaque d’immatriculation qu’une moto présumée volée qu’ils recherchaient – sauf que la plaque de Gilliam n’était pas du bon état. Cela a été considéré comme un « arrêt à haut risque », a déclaré le chef de la police par intérim, Vanessa Wilson, dans un communiqué, et le protocole appelle les agents « à retirer leurs armes et à ordonner à tous les occupants de sortir de la voiture et de s’allonger sur le sol ».

Wilson a déclaré que le ministère envisageait maintenant de promulguer de nouvelles pratiques et de formations pour les arrêts à haut risque, et bien que Gilliam, qui envisage de déposer une plainte fédérale contre le département pour force excessive, souhaite voir « un meilleur protocole », elle est surtout inquiète. sa fille, sa sœur et ses nièces. «Ces enfants ne vont pas bien», dit-elle. « Ils n’iront jamais bien. Ce fut une expérience traumatisante. Est-ce que vos enfants iront bien après ça? Avoir une arme tirée sur eux et posée par terre. Surtout un enfant de 6 ans. »

Le département de police d’Aurora fait déjà l’objet d’un examen minutieux à la suite de la mort, l’année dernière, d’Elijah McClain, un homme noir non armé de 23 ans détenu alors qu’il rentrait du magasin à pied. Il est mort après avoir été placé dans un étranglement et injecté de kétamine.

