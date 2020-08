Par Lisa Baertlein

LOS ANGELES (.) – United Parcel Service et FedEx ont abattu vendredi les appels sur les réseaux sociaux leur demandant d’intervenir pour envoyer des bulletins de vote par la poste du service postal américain, qui avertit les États de retards potentiellement «importants».

« Les bulletins de vote des États doivent être oblitérés pour être considérés comme valides et seul l’USPS a le statut légal de post-marquage. Par conséquent, UPS, FedEx et d’autres parties privées ne peuvent techniquement pas être impliquées dans l’envoi des bulletins de vote », a déclaré UPS à . dans un communiqué.

« FedEx accepte les bulletins de vote individuels et nous conseillons aux clients qui prévoient de renvoyer leurs bulletins via FedEx de revoir attentivement les directives de leur état sur le vote des absents et les délais pour les bulletins de vote ou les documents électoraux connexes », a déclaré FedEx.

Le président républicain Donald Trump s’est déclaré jeudi opposé à l’octroi de fonds au service postal en difficulté pour le vote par correspondance, qui devrait grimper à 50% alors que la pandémie de coronavirus fait rage avant l’élection présidentielle du 3 novembre.

Le service postal a déclaré vendredi avoir écrit à 46 États et au district de Columbia pour avertir qu’il existe un risque important que les électeurs n’aient pas assez de temps pour remplir et renvoyer leurs bulletins de vote.

Dans un message viral sur Twitter https://twitter.com/djrothkopf/status/1294112165436313601?s=20 jeudi, l’auteur et animateur de radio David Rothkopf a déclaré qu’il y avait une « grande opportunité » pour UPS et FedEx de livrer des bulletins de vote gratuitement. « Vous deviendrez du jour au lendemain l’organisation la plus aimée et la plus respectée d’Amérique », a-t-il écrit.

Diverses lois et réglementations interdisent pour la plupart aux entreprises de livraison privées de gérer les bulletins de vote par correspondance et par correspondance, ont déclaré les entreprises et les experts à .. Les exceptions incluent les livraisons jugées «extrêmement urgentes» par la loi et les livraisons le jour et l’après-midi précédant le jour des élections.

Dans certains États, la collecte serait interdite car elle serait considérée comme une «récolte de bulletins de vote», a déclaré Tammy Patrick, ancienne responsable électorale de l’Arizona et conseillère principale de la fondation Democracy Fund.

Il y a d’autres obstacles que ces entreprises, déjà confrontées à une flambée des expéditions de commerce électronique liée à la pandémie, devraient surmonter.

Par exemple, le service postal touche toutes les boîtes aux lettres américaines six jours par semaine. Les entreprises privées ne visitent que lorsqu’elles ont une livraison ou un ramassage pré-arrangé – et elles n’ont pas de couverture globale dans les zones rurales.

Le service de livraison upstart d’Amazon.com a également été lancé comme alternative. Ce service ne fait pas de ramassages résidentiels.

Les représentants d’Amazon et du service postal n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

« L’établissement d’un protocole sur la façon dont ils collecteraient les bulletins de vote serait un défi », a déclaré Patrick.

Les coûts intérieurs monteraient en flèche puisque les entreprises de livraison factureraient beaucoup plus pour les livraisons que le prix d’un timbre de 55 cents, qui est le coût de retour de nombreux bulletins de vote.

Et les coûts internationaux seraient «astronomiques», a déclaré Patrick.

(Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles; Montage par Greg Mitchell et Daniel Wallis)