Le service postal des États-Unis a averti presque tous les États que les délais de vote anticipé peuvent signifier que certains bulletins de vote ne peuvent pas être livrés à temps pour être comptés.

De nombreux États ont mis un nouvel accent sur le vote anticipé par courrier, car de nombreux électeurs peuvent ne pas vouloir se rendre aux urnes en personne à cause de la pandémie. L’avertissement, blâmé par l’USPS sur les changements visant à limiter les heures supplémentaires et à accroître l’efficacité, a incité à accuser la décision de l’administration Trump d’être politiquement motivée.

Bien que le président Donald Trump ait déclenché un barrage d’attaques contre le vote par correspondance «universel», peu d’États le prévoient en novembre: seuls neuf États et le district de Columbia prévoient jusqu’à présent d’envoyer automatiquement des bulletins de vote à tous les électeurs. Même dans ces États, le vote en personne restera une option.

Pendant ce temps, les Centers for Disease Control and Prevention disent maintenant que les personnes qui ont eu le COVID-19 au cours des trois derniers mois et qui entrent en contact étroit avec une personne activement infectée n’ont pas besoin d’être mises en quarantaine ou d’être testées à nouveau.

Voici quelques développements importants:

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 5,3 millions d’infections confirmées et plus de 168000 décès. Dans le monde, il y a eu plus de 766 000 décès et plus d’un million de cas, selon les données de l’Université John Hopkins.

📰 Ce que nous lisons: Certaines personnes écoutent les experts de la santé, tandis que d’autres les ignorent. Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du COVID-19 en Amérique? La psychologie derrière les règles suivantes, a expliqué.

Le service postal avertit qu’il pourrait ne pas être en mesure de respecter les délais de retour des bulletins de vote

Le service postal américain avertit qu’il ne sera peut-être pas en mesure de respecter les délais de nombreux États pour le retour des bulletins de vote anticipés pour les élections de novembre. Le problème se pose alors que les États se préparent à une avalanche attendue de demandes de scrutin anticipé par des électeurs qui craignent d’aller aux urnes en personne à cause de la pandémie.

Les avertissements, attribués aux changements USPS cet été pour limiter les heures supplémentaires et augmenter l’efficacité, ont été diffusés dans presque tous les États, notamment l’Ohio, la Floride, la Pennsylvanie, le Michigan et l’Arizona.

Les lettres d’avertissement adressées aux responsables électoraux des États, rapportées pour la première fois par le Washington Post, ont immédiatement suscité des questions de la part de la League of Women Voters et des soupçons de l’American Postal Workers Union que les avertissements étaient politiquement motivés.

– Kevin McCoy, Donovan Slack et Katie Wedell

Le dépistage des enfants ne suffit pas pour empêcher le COVID-19 de pénétrer dans les écoles, selon les experts

Un enfant retournant à l’école cet automne pourrait passer par la routine matinale suivante: leur parent les vérifie pour les symptômes du COVID-19, ils prennent un bus socialement éloigné et un membre du corps professoral, comme une infirmière scolaire, effectue un examen final à l’école entrée avant de les laisser passer la porte.

À mesure que les élèves retournent en classe, de nombreux districts scolaires ont introduit des dépistages de routine des symptômes dans leurs plans de réouverture. Mais leur efficacité et leur faisabilité pour arrêter la propagation du COVID-19 dans les écoles restent incertaines.

Les dépistages sont limités pour diverses raisons, notamment le fait que le nouveau coronavirus partage de nombreux symptômes avec des maladies courantes comme la grippe et que tout le monde avec le COVID-19 n’aura pas de symptômes, a déclaré Adam Karcz, directeur de la prévention des infections à l’hôpital Riley pour enfants de l’Université de l’Indiana. Les Centers for Disease Control and Prevention ne recommandent pas les dépistages de santé universels ou les tests COVID-19 dans les écoles en raison de ces limitations.

—Tiana Woodard, star d’Indianapolis

Les personnes qui se remettent du COVID-19 n’ont pas besoin de se faire tester ou de se mettre en quarantaine pendant 3 mois, selon le CDC

Les personnes qui ont eu le COVID-19 au cours des trois derniers mois et qui entrent en contact étroit avec une personne activement infectée n’ont pas besoin de mettre en quarantaine, selon les directives mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention.

«Les personnes qui ont été testées positives pour le COVID-19 n’ont pas besoin de mettre en quarantaine ou de se faire tester à nouveau pendant jusqu’à 3 mois tant qu’elles ne développent plus de symptômes», indique la nouvelle directive. « Les personnes qui développent à nouveau des symptômes dans les 3 mois suivant leur premier épisode de COVID-19 peuvent avoir besoin d’être testées à nouveau s’il n’y a pas d’autre cause identifiée pour leurs symptômes. »

Mais les anticorps peuvent commencer à décliner plus tôt que cela. Une étude publiée en juin dans la revue Nature a révélé que les anticorps peuvent commencer à diminuer dans les 2 à 3 mois suivant l’infection.

« Cette science n’implique pas qu’une personne soit immunisée contre la réinfection par le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, dans les 3 mois suivant l’infection », a déclaré le porte-parole du CDC Jason McDonald dans un communiqué. «Les dernières données suggèrent simplement qu’il n’est pas nécessaire de refaire le test d’une personne dans les 3 mois suivant l’infection initiale, à moins que cette personne ne présente les symptômes du COVID-19 et que les symptômes ne puissent être associés à une autre maladie.

Conseils d’étude, impossible de le prouver, le plasma survivant combat le COVID-19

Les chercheurs de la Mayo Clinic ont signalé un indice fort selon lequel le plasma sanguin des survivants du COVID-19 aide d’autres patients à se rétablir, mais ce n’est pas une preuve et certains experts s’inquiètent si, au milieu de la clameur pour le traitement, ils obtiendront jamais une réponse claire.

Plus de 64000 patients aux États-Unis ont reçu du plasma de convalescence, une approche centenaire pour lutter contre la grippe et la rougeole avant les vaccins. C’est une tactique de choix lorsque de nouvelles maladies apparaissent, et l’histoire suggère que cela fonctionne contre certaines infections, mais pas toutes.

Il n’y a pas encore de preuves solides qu’il combat le coronavirus et, si tel est le cas, comment l’utiliser au mieux. Mais les données préliminaires de 35 000 patients atteints de coronavirus traités avec du plasma offrent ce que le chercheur principal de Mayo, le Dr Michael Joyner, a appelé vendredi des «signaux d’efficacité».

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, déclare que les villes peuvent désormais appliquer les mandats de masque

Après d’âpres batailles avec les municipalités au sujet des ordonnances obligatoires sur les masques, le gouverneur de Géorgie Brian Kemp a cédé aux demandes de la ville locale. Kemp devrait signer samedi un décret permettant à des villes comme Savannah, Atlanta, Augusta et Athènes de faire respecter les mandats masques sur lesquels le gouverneur avait précédemment insisté pour n’avoir aucun pouvoir.

Jusqu’à vendredi, Kemp avait fortement encouragé les gens à porter des masques. Il avait intenté une action en justice contre le maire d’Atlanta, Kesha Lance Bottoms, pour abandonner son mandat local, mais plus tôt cette semaine, Kemp a abandonné cette poursuite.

En vertu de l’ordonnance, d’abord rapportée par The Atlanta Journal-Constitution, les ordonnances pour les entreprises ne seront applicables que si le propriétaire y consent. Kemp a également déclaré que les gens devaient recevoir un avertissement avant de recevoir une citation. Kemp n’est pas allé jusqu’à faire des masques un mandat à l’échelle de l’État.

– Rana L. Cash, Savannah Morning News

Ce que nous lisons

New York autorise l’ouverture de musées, d’aquariums et d’autres

Des pistes de bowling, des gymnases, des musées et d’autres lieux culturels intérieurs à faible risque seront bientôt autorisés à ouvrir à New York avec des règles strictes de COVID-19, a déclaré vendredi le gouverneur Andrew Cuomo.

Les pistes de bowling seront autorisées à ouvrir lundi, étant limitées à 50% de la capacité d’occupation et obligées de suivre d’autres règles, telles que les quilleurs doivent avoir un masque facial et toutes les autres voies resteront fermées. Le service de nourriture et d’alcool sera également limité au service d’attente, rapporte l’équipe de l’État de New York de USA TODAY Network.

Les musées, aquariums et autres lieux culturels intérieurs à faible risque seront autorisés à ouvrir à New York le 24 août avec diverses restrictions COVID-19, y compris une capacité d’occupation de 25%. Dans les communautés du nord de l’État, les musées et autres lieux intérieurs ont ouvert auparavant.

La date d’ouverture et les règles des gymnases seront révélées lundi, a déclaré Cuomo.

– David Robinson, équipe de l’État de New York

La frontière canado-américaine fermée pour un autre mois

La frontière canado-américaine restera fermée aux voyages non essentiels pendant au moins un mois, a déclaré vendredi le ministre de la Sécurité publique Bill Blair dans un communiqué, un jour après que le Mexique a annoncé une mesure similaire pour sa frontière avec les États-Unis. Les restrictions aux frontières terrestres visant à contrôler la pandémie de coronavirus ont été annoncées pour la première fois en mars et ont été renouvelées tous les mois.

Les travailleurs transfrontaliers essentiels tels que les professionnels de la santé, les équipages des compagnies aériennes et les chauffeurs de camion sont toujours autorisés à traverser. Les Américains et les Canadiens qui retournent dans leurs pays respectifs sont exemptés de la fermeture de la frontière.

– The Associated Press

