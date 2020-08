MADRID, 23 août (EUROPA PRESS) –

Le chef du Commandement stratégique opérationnel des Forces armées nationales bolivariennes (FANB), Remigio Ceballos, a assuré ce samedi que la Colombie « prépare une attaque » contre son pays.

«Les agences de renseignement internationales alliées au Venezuela nous informent que la Colombie prépare une agression», a déclaré le militaire via son compte Twitter.

Ceballos a souligné que le gouvernement colombien actuel est celui qui a « attaqué » le plus le Venezuela de toute l’histoire et a affirmé, face à la suspicion présumée d’une attaque, qu’il répondrait « avec force et force » à toute agression contre sa souveraineté et son indépendance. .

« La promotion du vol d’essence, la vente de devises vénézuéliennes et la contrebande de nourriture vers la Colombie depuis la frontière, pour tenter de déstabiliser notre économie, a été le dénominateur commun, sous le regard complice des autorités colombiennes », a-t-il déclaré.

En ce sens, il a affirmé qu’au cours de l’année 2000, le Plan Colombie a été réalisé avec sept bases pour préparer une «agression» contre le Venezuela. « Aujourd’hui, ils mènent des opérations combinées pour soutenir les groupes mercenaires et terroristes contre l’Etat vénézuélien », a-t-il ajouté.

Le chef militaire a dénoncé le soutien « constant » de l’exécutif colombien aux groupes terroristes pour planifier « des tentatives d’assassinats et des attaques ».

En revanche, il a assuré que le gouvernement colombien est « incapable » de contenir la propagation du coronavirus et ne garantit pas la santé des citoyens. « Cela devient une menace latente de contagion au Venezuela », a-t-il déclaré.