MADRID, 4 août (EUROPA PRESS) –

La cour d’appel de Barlovento a autorisé l’extradition vers les États-Unis de l’homme d’affaires colombo-vénézuélien Álex Saab, figure de proue présumée du président du Venezuela, Nicolás Maduro, comme l’a rapporté mardi sa défense.

La défense de Saab, qui est composée de l’ancien juge espagnol Baltasar Garzón, a indiqué dans un communiqué que la décision avait été adoptée le 31 juillet mais ne lui avait été communiquée que le 3 août, quatre jours plus tard.

A cet égard, il a rappelé que « Saab attendait la date de l’audience prescrite par la loi pour exercer, à égalité des armes, son droit à la défense » devant le Tribunal du Vent, raison pour laquelle ses avocats ont estimé que cette une décision de justice viole vos droits.

« La Cour Windward a ignoré le droit de l’Envoyé spécial Saab à un recours effectif et a justifié à tort sa négligence du document d’opposition de la défense, déclarant que la loi ne lui permet de revoir la demande d’extradition que pour des raisons limitées », ont-ils dénoncé.

Sur le fond, ils ont critiqué le fait que

En outre, ils ont fait valoir que

Ainsi, la défense a été

En conséquence, elle a annoncé qu’elle ferait appel de l’extradition devant la Cour suprême du Cap-Vert et, si elle ne réussit pas non plus, «une demande d’amparo sera présentée devant la Cour constitutionnelle». Dans tous les cas, «M. Saab se réserve les actions judiciaires locales et internationales qui pourraient être nécessaires pour faire valoir ses droits», a-t-il avancé.

« AGENT » DU GOUVERNEMENT VENEZUELEN

Saab a été arrêté le 12 juin au Cap-Vert lors de l’arrêt technique effectué par l’avion privé dans lequel il se rendait en Iran en tant qu ‘«agent» du gouvernement Maduro pour mener des efforts liés à l’obtention de vivres et de fournitures médicales pour combattre le coronavirus, reconnu par le ministère vénézuélien des Affaires étrangères.

L’opposition vénézuélienne désigne Saab comme étant responsable de la gestion de «l’argent mal acquis» de Maduro, prétendument obtenu à partir d’activités illégales, y compris l’exploitation minière illégale et le trafic de drogue, ainsi que le «cerveau» de «l’opération Scorpion» à arracher Juan Guaidó la présidence de l’Assemblée nationale.