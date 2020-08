MADRID, 15 août (EUROPA PRESS) –

L’homme d’affaires colombo-vénézuélien Álex Saab, détenu au Cap-Vert à la demande des États-Unis en tant que chef présumé du président vénézuélien Nicolás Maduro, a interjeté appel auprès de la Cour suprême du pays africain pour tenter d’arrêter son extradition, alléguant qu’il y a des raisons politiques derrière son arrestation.

La cour d’appel de Barlovento a accepté l’extradition de Saab vers les États-Unis le 31 juillet, mais l’équipe de défense de l’homme d’affaires, dont fait partie l’ancien juge Baltasar Garzón, a maintenant fait appel devant la Cour suprême pour une décision qui paralysera pour l’instant toute mesure.

La plus haute juridiction a 80 jours pour statuer et pourrait se prononcer à la fois sur la procédure suivie dans l’instance inférante et sur l’extradition elle-même. S’il approuve le transfert, ses avocats ont déjà avancé qu’ils épuiseront tous les mécanismes nationaux et internationaux pour essayer de l’arrêter.

Garzón a souligné dans un communiqué que l’affaire est « de nature politique ». « Nous exhortons les autorités capverdiennes à reconnaître pleinement cette réalité », a-t-il déclaré, estimant que « la vie et la liberté d’une personne accusée d’actes répréhensibles sur la base des preuves de témoins discrédités sont en jeu ».

Selon l’ancien juge, «les États-Unis n’ont pas présenté la moindre preuve pour étayer ces accusations», mais plutôt «ils sont à la fois stupéfiants et sensationnalistes au profit de l’exécutif (de Donald Trump) plutôt que dans l’intérêt de la justice».

Saab, détenu en juin, a également demandé l’intermédiation du gouvernement capverdien et cette semaine il a adressé une lettre au Premier ministre de l’archipel africain, Ulisses Correia, dans laquelle il lui demande de respecter sa supposée immunité diplomatique et de lui permettre de rentrer au Venezuela, influençant dans lequel il est victime d’un processus «à motivation politique».