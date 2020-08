Ils proposent d’œuvrer à la levée des sanctions « dans un contexte de progrès politique »

MADRID, 14 août (EUROPA PRESS) –

Près de trente pays, dont les États-Unis, membres du Groupe de Lima et deux États de l’UE – l’Estonie et la Hongrie – ont appelé toutes les régions du Venezuela à placer les intérêts nationaux «avant la politique». et de s’engager «d’urgence» dans une «transition rapide et pacifique» qui garantit «un avenir pacifique, prospère et démocratique».

Les pays signataires de ce texte ont proposé la mise en place d’un «gouvernement de transition inclusif» qui donnera lieu à des élections présidentielles «libres et équitables, dans les meilleurs délais». « Les élections parlementaires en elles-mêmes ne présentent pas de solution politique; au contraire, elles peuvent polariser davantage une société déjà divisée », ont-ils prévenu, faisant allusion au processus que prépare le gouvernement de Nicolás Maduro.

Ils sont convaincus que «toutes les institutions de l’État vénézuélien» peuvent participer à ce processus, dans lequel l’actuelle Assemblée nationale, contrôlée par l’opposition, doit «remplir pleinement ses fonctions». Il a également réclamé que «l’indépendance» de la Cour suprême de justice (TSJ) et du Conseil national électoral (CNE) soit récupérée.

En guise d’incitation, ils ont augmenté leur volonté de discuter de la levée des sanctions «dans un contexte de progrès politique», un engagement qui impliquerait surtout Washington, principal promoteur et exécuteur des sanctions contre Caracas ces dernières années.

« Une transition rapide et pacifique vers la démocratie est la voie la plus efficace et durable pour la stabilité, la reprise et la prospérité au Venezuela. Nous restons déterminés à aider le peuple vénézuélien à parvenir à un avenir pacifique, prospère et démocratique », ont-ils souligné.

APPEL À LA FIN DE LA «PERSÉCUTION POLITIQUE»

Les pays signataires du texte ont regretté que «la situation humanitaire, sociale et politique au Venezuela continue de se détériorer» et ont offert de collaborer pour faire face à la pandémie de COVID-19 et résoudre la «crise humanitaire préexistante» sur la base de nécessité, non affiliation politique.

Dans le même temps, ils ont exigé la fin de « toutes les persécutions politiques » et actes de répression « dirigés, entre autres objectifs, contre les membres de l’Assemblée nationale dirigée par Juan Guaidó, qui s’est proclamé » président en charge « du Venezuela. étant donné le manque de légitimité de Maduro.

Le texte est signé par l’Albanie, l’Australie, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, le Costa Rica, l’Équateur, El Salvador, les États-Unis, l’Estonie, la Géorgie, le Guatemala, Haïti, le Honduras, la Hongrie, Israël, la Lettonie, Lituanie, Panama, Paraguay, Pérou, Royaume-Uni, République dominicaine, Sainte-Lucie et Ukraine.