Le président vénézuélien, prêt à « évaluer » cette acquisition après les propos de Duque

MADRID, 24 août (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement iranien a précisé que le gouvernement vénézuélien n’a «jamais» tenté d’acheter des missiles iraniens, malgré le fait que le président colombien, Iván Duque, a tenu pour acquis un rapprochement des armements et que le président vénézuélien lui-même, Nicolás Maduro, a se montre disposé à «évaluer» cette possibilité dans un souci de défense territoriale.

Duque a assuré la semaine dernière qu’il existe des informations de renseignement qui confirment l’intérêt du gouvernement vénézuélien pour l’acquisition de missiles à moyenne et longue portée via l’Iran. Maduro a assuré ce dimanche dans une interview à la télévision d’Etat que son homologue cherche à « détourner l’attention des vrais problèmes en Colombie ».

Cependant, il n’a pas exclu qu’à tout moment il soit «possible» et «pratique» d’acquérir des armes de l’Iran, étant donné la «formidable technologie militaire» de la République islamique. En ce sens, il a reconnu avoir ordonné au ministre de la Défense, Vladimir Padrino, « d’évaluer toutes les potentialités et possibilités ».

Maduro a glissé que les accusations sur les accords possibles entre Caracas et Téhéran pourraient être un moyen de préparer une intervention, pour laquelle il a réitéré sa confiance dans la « capacité défensive » du Venezuela. « Nous allons maintenir notre pays en paix », a-t-il souligné.

De son côté, un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Said Jatibsabadé, a assuré que le gouvernement vénézuélien n’avait « jamais » demandé l’achat de missiles et a rejeté les déclarations de Duque. « Les relations entre l’Iran et le Venezuela sont basées sur l’intérêt mutuel et n’ont rien à voir avec les pays tiers », a-t-il affirmé, selon l’agence ISNA.