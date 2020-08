La Conférence épiscopale rappelle qu’avec les précédents boycotts électoraux, il n’y a eu « aucun résultat positif »

MADRID, 13 août (EUROPA PRESS) –

Le « président en charge » autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a réaffirmé que les principaux partis d’opposition au gouvernement de Nicolás Maduro ne participeront pas aux élections législatives prévues le 6 décembre, considérant qu’il s’agit d’une « fraude », malgré de l’appel lancé par la Conférence épiscopale vénézuélienne (CEV) à y participer, dans un tournant inattendu.

« Le peuple le sait déjà, mais cela vaut la peine de rappeler la dictature: nous n’allons pas participer à la fraude, car nous n’avons pas participé à la farce de 2018 », a écrit le chef de l’opposition sur Twitter.

Guaidó a insisté sur le fait que « vaincre la dictature » n’est possible qu’en suivant les routes établies, qui passent par « unir et mobiliser la majorité du pays sur une route qui facilite la transition ».

« Et c’est la prochaine étape: la reconstruction du pacte unitaire qui a fait preuve d’efficacité, comme en 2015 et 2018 », a-t-il déclaré, faisant référence à l’alliance de l’opposition que l’Assemblée nationale a remportée il y a cinq ans et qui a boycotté les élections présidentielles de fait trois.

Par ailleurs, il en a profité pour rappeler ses « conditions minimales » pour participer aux élections législatives de décembre: un Conseil national électoral « indépendant », la fin de l’intervention et la disqualification des partis et dirigeants de l’opposition, et une observation internationale « nuancée ».

« Nous allons lutter pour un dénouement et une transition. (…) C’est notre combat: mettre fin à l’usurpation, établir la transition avec un gouvernement d’urgence et avoir des élections libres. Hésiter c’est se perdre », a-t-il ajouté.

APPEL AUX SONDAGES

Guaidó a ainsi réagi au communiqué publié lundi dernier par le CEV dans lequel il défend qu ‘ »il est nécessaire de tenir des élections libres, justes et impartiales, avec la participation de tous les partis et mouvements politiques, et avec une base éthique qui respecte le vote des citoyens ». .

« Notre peuple a une grande vocation démocratique, il assume donc la voie électorale comme le moyen pacifique et rationnel d’établir une voie politique consensuelle et inclusive pour résoudre les énormes problèmes qui les affectent », affirme-t-il.

Le CEV est conscient des «irrégularités qui ont été commises jusqu’à présent dans le processus de convocation et de préparation de cet événement électoral», mais soutient que «la décision de s’abstenir prive les citoyens vénézuéliens de l’instrument valable pour défendre leurs droits dans le L’Assemblée nationale « et » fait grandir la fracture politico-sociale.

« Ne pas participer aux élections législatives (…) conduit à l’immobilisation, à l’abandon de l’action politique et au renoncement à montrer sa propre force », rappelant en ce sens que « quelque chose de similaire s’est produit en décembre 2005, et il n’y a pas eu résultat positif ».

En conséquence, il exhorte l’opposition à «assumer la responsabilité de rechercher des solutions et de générer des propositions» à travers le processus électoral, convaincue que, «malgré les irrégularités», la participation massive de la population est nécessaire et pourra faire échouer les tentatives totalitaires et l’avantage du gouvernement « .

LE CEV « SURPREND » L’OPPOSITION

Dans la même veine que Guaidó, les principaux partis d’opposition vénézuéliens, le soi-disant G4, qui forment la Volonté Populaire – à laquelle appartient le «président en charge» -, Primero Justicia, Acción Democrática (AD) et Un Nuevo Tiempo. (UNT).

De Voluntad Popular, Adriana Pichardo a reconnu qu’elle ne s’attendait pas à une telle déclaration de la part du CEV, qui est généralement aligné sur l’opposition vénézuélienne. « Cela nous a pris par surprise », a-t-il déclaré au portail d’informations Efecto Cocuyo.

Cependant, il l’a attribué au fait qu’ils n’ont pas encore présenté de «route» aux Vénézuéliens, expliquant qu’ils ne l’ont pas fait parce qu’ils veulent que ce soit le résultat d’un «consensus pluriel» qui résiste. Une source de Primero Justicia a accepté en soulignant que « ne pas participer est juste un petit morceau de quelque chose qui devrait être plus grand ».

« Je prends cela comme un avertissement sur la stratégie », a déclaré le député AD Edgar Zambrano. « Je ne crois pas que l’Église paie pour valider ce qui est mauvais, je ne crois pas qu’elle agisse pour valider ce qui est inégal, je ne crois pas qu’elle nous invite à participer à une fraude, elle nous invite à réfléchir », a-t-il dit.

William Barrientos, un député de l’UNT, a exprimé son respect pour la déclaration du CEV, bien qu’il ait précisé qu’ils ne la partageaient pas « parce que lorsque la loi est violée, le droit de participer est constitutionnellement refusé aux Vénézuéliens de manière transparente » dans certains élections. Cependant, il a souligné que « rien n’est fermé ici ».