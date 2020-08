Les conseils sur les voyages et les restrictions de voyage varient à travers les États-Unis. Ce patchwork de restrictions met en évidence la capacité des États à adopter différentes approches tout en traversant la pandémie de coronavirus.

Alors que tous les États du nord-est et la plupart des États du centre de l’Atlantique ont mis en œuvre des restrictions de voyage à l’échelle de l’État, 33 États, dont deux des plus grands, la Californie et le Texas, n’ont pas de telles restrictions.

Les États ont été les plus durement touchés lorsque l’épidémie a commencé aux États-Unis au début du printemps, comme New York, le New Jersey et le Connecticut, ont les restrictions de voyage les plus sévères.

Depuis le 11 août, tout voyageur des 32 États actuellement sur la liste consultative des trois États doit se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Les États figureront sur la liste consultative s’ils ont de nouveaux taux de tests positifs quotidiens supérieurs à 10 pour 100 000 habitants ou s’ils sont des États avec un taux de positivité de 10% ou plus sur une moyenne mobile de sept jours.

Au lieu d’opter pour des restrictions à l’échelle de l’État, certains responsables locaux ont imposé des restrictions sur les voyages dans les villes les plus peuplées.

Consultez la carte interactive ci-dessous pour voir les derniers conseils sur les voyages et les éventuelles restrictions de voyage. Cette carte sera mise à jour chaque semaine.

