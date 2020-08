L’arme la plus puissante jamais utilisée contre d’autres humains a été déclenchée par les États-Unis au Japon il y a 75 ans.

Le 6 août 1945, un bombardier B-29 connu sous le nom d’Enola Gay a largué une bombe atomique sur Hiroshima, marquant la première des deux utilisations de la bombe en temps de guerre.

Le bilan des morts en lui-même était ahurissant. Pas moins de 140 000 personnes sont finalement mortes de l’explosion, mais toutes n’ont pas péri immédiatement. Les problèmes de santé résiduels causés par d’intenses retombées radioactives ont également fait des milliers de morts dans les mois et les années qui ont suivi.

La ville a été rasée – moins de 10% des bâtiments d’Hiroshima n’ont pas été endommagés par la bombe, selon le département américain de l’Énergie.

Quelques jours plus tard, le 9 août 1945, les États-Unis ont largué une autre bombe atomique sur Nagasaki, mettant le Japon au bord de la capitulation.

Les bombardements atomiques ont effectivement mis fin à la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont depuis servi de leçon brutale sur les dangers de la guerre nucléaire. Trois quarts de siècle plus tard, les tensions sur les armes nucléaires et la manière de s’assurer qu’elles ne seront plus utilisées sont toujours très présentes.

Voici à quoi ressemblait le bombardement.

Peu de temps après que la première bombe atomique jamais utilisée dans la guerre ait été larguée par les États-Unis au-dessus de la ville japonaise d’Hiroshima, les survivants sont considérés comme ils reçoivent des soins d’urgence par des médecins militaires le 6 août 1945. Voici une vue de la destruction totale d’Hiroshima, résultat de la première bombe atomique larguée en temps de guerre, le 6 août 1945.La fumée monte à environ 20000 pieds au-dessus d’Hiroshima, au Japon, après le largage de la première bombe atomique le 6 août 1945. Le Boeing B-29 Superfortress «Enola Gay» atterrit à Tinian, dans les îles Mariannes du Nord, après la mission de bombardement atomique des États-Unis contre la ville japonaise d’Hiroshima le 6 août 1945.Les services religieux se sont poursuivis dans l’église protestante de Nagarekawa en 1945 après que la bombe atomique a détruit l’église d’Hiroshima. Du métal tordu et des gravats marquent ce qui était autrefois Hiroshima, la ville la plus industrialisée du Japon, vu quelque temps après le largage de la bombe atomique ici. Une femme japonaise est vue avec un enfant en costume traditionnel japonais, qui a survécu à la bombe atomique larguée sur Nagasaki, à Nagasaki, au Japon, sur cette photo d’archive du 9 août 1945. Leurs visages sont marqués de brûlures par la chaleur de l’explosion. Des rations alimentaires maigres sont distribuées au public souffrant. Deux personnes marchent sur un chemin dégagé à travers la destruction résultant de la détonation, le 6 août, de la première bombe atomique, le 8 septembre 1945.Un homme et une femme japonais, victimes du bombardement atomique d’Hiroshima, sont assis dans un bâtiment de banque endommagé converti en hôpital près du centre de la ville au Japon le 6 octobre 1945. Le visage de la femme est gravement marqué par l’énorme chaleur générée par l’explosion. Les brûlures présentent une dominante rougeâtre prononcée.Une masse d’acier tordue, marque l’emplacement d’un grand bâtiment dans le centre industriel d’Hiroshima atomisé, au Japon, le 13 septembre 1945, directement derrière, en contraste sombre, un bâtiment en partie démoli se dresse, au milieu d’hectares d’éviscération et d’incendie débris noircis.

