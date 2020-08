Les procureurs ont approuvé 43 accusations de crime en rapport avec le pillage de Chicago plus tôt cette semaine, et les responsables de la ville ont présenté vendredi une série de plans qui, selon eux, empêcheraient de futurs incidents.

« Ce qui s’est passé de dimanche soir à lundi matin n’aurait jamais dû se produire », a déclaré la mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, lors d’une conférence de presse vendredi après-midi. «Il ne peut y avoir aucun endroit à Chicago où les entreprises ont peur d’ouvrir, où les résidents et les visiteurs ont peur de voyager et de faire du shopping, ou où les employés ont peur d’aller travailler.

Lightfoot a déclaré que le service de police de la ville créerait une « unité spécialisée de 20 personnes » pour surveiller les publications ouvertes sur les réseaux sociaux pour détecter tout signe d ‘ »activité suspecte ». Un groupe de travail distinct en partenariat avec le FBI se concentrerait sur les activités de pillage, a-t-elle déclaré.

« En 55 ans, je n’ai jamais vu ça comme ça à Chicago », a déclaré Emmerson Buie Jr., agent spécial en charge du bureau de Chicago du FBI. « C’est suffisant et nous devons prendre position. »

La ville élabore également un plan pour des verrouillages géographiques plus rapides, la construction de plus de ballasts et de barrières en béton, et continuera à libérer des ressources des services d’assainissement et de transport de la ville pour les agents de police. Lightfoot a encouragé les entreprises du centre-ville et de toute la ville à signaler les activités criminelles via une ligne directe.

Une présence policière accrue et un accès limité au centre-ville pendant la nuit devraient se poursuivre tout au long du week-end, ont déclaré des responsables de la ville. La police de l’État de l’Illinois serait déployée pour restreindre l’accès aux zones touchées de la ville, et des agents du bureau du shérif du comté de Cook seraient déployés dans les quartiers, a déclaré Lightfoot. Les policiers travailleraient par quarts de 12 heures et les jours de congé seraient annulés, a déclaré Brown.

Certaines parties de Lake Shore Drive, les bretelles d’autoroute et les arrêts de CTA au centre-ville seraient fermés et tous les ponts du centre-ville seraient en place, a déclaré le Bureau de la gestion des urgences et des communications.

Un piéton traverse l’avenue Michigan, le lundi 10 août 2020, devant un véhicule du service de police de Chicago, à quelques pâtés de maisons au nord du pont surélevé de l’avenue Michigan sur la rivière Chicago après un vandalisme nocturne à Chicago.

« Chicago n’appartient pas, je le répète, aux pillards et aux voleurs », a déclaré le commissaire de police David Brown. « Si vous participez à une caravane qui pille, nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous arrêter, et nous vous arrêterons. »

Le procureur de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, a déclaré que sur les 43 chefs d’accusation liés au pillage tôt lundi matin, 28 étaient pour cambriolage et pillage, plusieurs pour batterie aggravée et possession d’armes à feu, et au moins un pour tentative de meurtre, vol et dommages criminels à la propriété. .

Son bureau a approuvé près de 350 accusations de crime depuis la fin du mois de mai, a-t-elle déclaré, lorsque Chicago a vu sa première série de pillages à la suite de la mort de George Floyd en garde à vue. Parmi ces cas, 22 ont été adoptés par le procureur américain pour des accusations fédérales; Foxx n’a fourni aucune information supplémentaire sur les frais fédéraux.

Les habitants de Chicago vivent des «temps extraordinaires», a déclaré Foxx, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés économiques, au chagrin du coronavirus, à la destruction de biens et à la perte de jeunes enfants à cause de la violence armée.

Foxx a déclaré que son bureau avait inculpé plus de 400 affaires d’armes à feu depuis le début de « l’Opération Légende » le 22 juillet, lorsque le président Donald Trump a déclaré qu’il « ferait irruption » environ 300 responsables de l’application des lois fédérales à Chicago pour aider à combattre la violence armée. Au cours des sept premiers mois de l’année, 1 872 personnes ont été arrêtées et inculpées de crime d’armes à feu, a déclaré Foxx.

Pillage de Chicago: Le Manoir Ronald McDonald près de l’hôpital pour enfants endommagé

Le procureur de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, prend la parole lors d’une conférence de presse après que des pillages ont éclaté pendant la nuit dans le Loop et les quartiers environnants de Chicago, le lundi 10 août 2020.

Foxx a été critiquée plus tôt cette semaine lorsque Lightfoot et Brown ont semblé suggérer que son bureau avait « enhardi » les pillards en ne chargeant pas plus de personnes à la suite du premier tour de pillage à la fin du mois de mai.

« Les criminels sont descendus dans la rue avec la certitude qu’il n’y aurait aucune conséquence pour leurs actes », a déclaré M. Brown lors d’une conférence de presse lundi.

Lightfoot a appelé les juges et les procureurs du comté à tenir les gens responsables du «comportement criminel abject».

« Ce n’est pas un discours légitime protégé par le Premier Amendement. Ce n’étaient pas des personnes pauvres qui se livraient à de petits vols pour se nourrir et nourrir leur famille », a-t-elle déclaré. « C’était un acte criminel pur et simple. »

Des pillages généralisés ont secoué le quartier commerçant Magnificent Mile de Chicago et d’autres parties du centre-ville tôt lundi, alors que la police a déclaré que des centaines de fenêtres avaient été brisées et que des magasins avaient été volés. Plus de 100 personnes ont été arrêtées et 13 policiers ont été blessés, a déclaré Brown. Au moins un agent de sécurité et un civil ont été hospitalisés dans un état critique après avoir été abattus, a déclaré Brown.

Environ 400 agents ont été envoyés dans le centre-ville après avoir vu des messages sur les médias sociaux qui, selon Brown, encourageaient une «caravane» de voitures à se livrer au pillage. Les publications sur les réseaux sociaux semblent avoir été provoquées par un incident dimanche au cours duquel des policiers ont blessé un homme de 20 ans.

Tirer ce que la police dit a déclenché le pillage: Homme de Chicago accusé de tentative de meurtre

La police de Chicago a arrêté et accusé Latrell Allen d’Englewood de tentative de meurtre après avoir dit qu’il avait tiré sur des policiers. Les agents ont riposté et ont frappé Allen, qui était dans un état stable, a déclaré la police. Les policiers ne portaient pas de caméras corporelles et l’agence de surveillance de la police civile de Chicago enquêtait sur la fusillade.

Après la rencontre, une vidéo Facebook a circulé affirmant à tort que la police avait tiré et tué un garçon de 15 ans, et la désinformation a alimenté ce qui s’est transformé plus tard en pillage, a déclaré Brown.

Mais des militants de Black Lives Matter Chicago ont mis en doute le récit policier de l’incident, affirmant dans un communiqué lundi qu’Allen « s’était enfui, craignant à juste titre pour sa sécurité dans cette interaction dangereuse avec la police armée raciste ».

La police de Chicago « affirme que la victime a été abattue en premier et avoir trouvé une arme à feu sur les lieux. Ces détails ne sont pas corroborés, en partie parce que CPD affirme également qu’il n’y a pas d’images de caméra corporelle disponibles pour cette interaction », a déclaré le groupe.

Lightfoot a déclaré vendredi que la ville était en train d’acquérir 500 caméras corporelles supplémentaires « pour s’assurer que chaque officier du CPD est équipé à tout moment ».

Pendant ce temps, plus de 2 200 personnes avaient manifesté leur intérêt pour une manifestation samedi contre la brutalité policière du côté sud. Les organisateurs ont déclaré que le groupe prévoyait de fermer une autoroute majeure, faisant écho à une manifestation similaire en 2018.

« Je suis très inquiet de permettre à quiconque, jamais, de prendre les autoroutes, en particulier à cette époque », a déclaré Lightfoot vendredi. « Ce sont des situations très compliquées et délicates. »

Près de 1000 plaintes ont été déposées contre des policiers de Chicago depuis la mort de George Floyd, selon le porte-parole du Bureau civil de la responsabilité de la police, Ephraim Eaddy. L’agence poursuit des enquêtes sur 170 d’entre eux.

Yogi Dalal embrasse sa fille Jigisha alors que son autre fille Kajal, à gauche, s’incline la tête au magasin de nourriture et d’alcool familial le lundi 10 août 2020, après le vandalisme de l’entreprise familiale à Chicago.

Cet article a été initialement publié dans USA TODAY: pillage de Chicago: 43 chefs d’accusation pour crime approuvés par le procureur du comté de Cook