Au milieu d’une vague de chaleur torride qui en est maintenant à sa deuxième semaine, des centaines d’incendies de forêt brûlent à travers la Californie, forçant des dizaines de milliers de personnes à évacuer.

Jeudi, des incendies ont menacé des maisons dans tout l’État et noirci le ciel de la ville, alors que les pompiers luttaient pour l’endiguement. Au moins cinq personnes sont mortes et 33 sont blessées.

La plupart des activités se déroulent dans le nord de la Californie – où les incendies ont ravagé environ 500 miles carrés de broussailles, de zones rurales, de canyons et de forêts denses entourant San Francisco.

En tout, selon Cal Fire, les incendies brûlent sur plus de 780 miles carrés à travers l’État. Cette superficie est à peu près égale à la moitié de la taille du Rhode Island.

Suivre les incendies en Californie: La carte trace les incendies actuels qui brûlent à travers l’état en temps réel

« Si vous êtes dans le déni du changement climatique, venez en Californie », a déclaré le gouverneur Gavin Newsom, alors qu’il parlait des incendies de forêt dans une vidéo de dernière minute enregistrée pour la Convention nationale démocrate jeudi soir. Newsom a ajouté qu’il y avait eu plus de 370 incendies de forêt dans tout l’État.

Le pompier David Widaman dirige l’eau sur un arbre qui avait explosé en flammes alors qu’une équipe de pompiers défend une maison au nord-ouest de Santa Cruz, Californie, le 19 août 2020.

Plus de 10 000 pompiers sont en première ligne, mais les responsables des pompiers responsables de chacun des principaux complexes d’incendie disent qu’ils sont à court de ressources. Certains pompiers travaillaient par quarts de 72 heures au lieu des 24 heures habituelles. L’État a demandé 375 moteurs et équipages d’autres États.

Voici ce que nous savons:

5 morts, plus de 30 blessés

Les incendies qui brûlent dans le nord de la Californie ont maintenant fait au moins cinq morts et blessé 33 personnes et pompiers, ont annoncé jeudi les autorités.

Le décès d’un habitant du comté de Solano, dans le nord-est de la baie de San Francisco, a été rapporté jeudi par le shérif Thomas A. Ferrara.

En outre, trois personnes sont mortes dans le comté de Napa depuis le début des incendies, a déclaré Daniel Berlant, directeur adjoint adjoint de Cal Fire.

Il n’était pas immédiatement clair si les décès dans les comtés de Solano et de Napa incluaient un travailleur des services publics de Pacific Gas & Electric qui a été retrouvé mort mercredi dans un véhicule dans la région de Vacaville entre San Francisco et Sacramento.

Un pilote en mission de largage d’eau dans le centre de la Californie est également décédé mercredi lorsque son hélicoptère s’est écrasé.

Jeudi, au moins deux autres personnes étaient portées disparues.

Des dizaines de milliers de personnes évacuées, 50K structures menacées

Des dizaines de milliers de personnes ont évacué pour rester à l’abri des flammes. Les incendies ont détruit 175 structures, y compris des maisons, et en menacent 50 000 autres, a déclaré Daniel Berlant, directeur adjoint adjoint du Département d’État des forêts et de la protection contre les incendies.

Dans le comté de Solano, des ordres d’évacuation ont été donnés à des milliers d’habitants – certains ont fui pour la première fois.

«Je vis ici depuis 30 ans, je n’ai jamais eu à évacuer auparavant», a déclaré Tim Lukehart, un résident. « Il y a eu des incendies bien sûr, mais pas comme celui-ci. »

Alors que certaines évacuations ont été levées dans la ville de Vacaville, entre San Francisco et Sacramento, d’autres zones ont augmenté la taille des évacuations. L’Université de Californie à Santa Cruz a été évacuée et un nouvel incendie brûlant près de Yosemite a incité les habitants à fuir.

Les flammes des incendies du LNU Lightning Complex sautent sur l’Interstate 80 à Vacaville, en Californie, le mercredi 19 août 2020. L’autoroute a été fermée dans les deux sens peu de temps après. Les équipes de pompiers de la région se sont précipitées pour contenir des dizaines d’incendies de forêt provoqués par la foudre alors qu’une vague de chaleur se poursuit dans tout l’État.

Jeudi, dans les régions montagneuses côtières au sud de San Francisco, 48 000 personnes avaient reçu l’ordre d’évacuer. Des ordres d’évacuation ont également été lancés pour 9 000 personnes dans le comté de Monterey et 8 000 dans le comté de Sonoma.

En outre, près de 50000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer dans les comtés de Santa Cruz et de San Mateo, car des rafales de vent plus élevées (jusqu’à 20 mi / h) ont provoqué un échange de tirs de nuit.

La ville de Santa Cruz elle-même, une ville de 65 000 habitants sur la côte centrale, n’a pas été touchée – mais le maire Justin Cummings a exhorté les habitants hier soir à faire leurs valises et à se préparer à évacuer si nécessaire.

«Préparez-vous tôt pour être prêt à partir à tout moment», a écrit Cummings.

La Californie est en feu: Que sont les tourbillons de feu, les tornades de feu, les nuages ​​de feu et les incendies de couronne?

Combien d’incendies brûlent actuellement en Californie?

Sur les 370 incendies selon Newsom qui brûlent dans tout l’État, des dizaines se sont rassemblés dans trois incendies majeurs – se frayant un chemin à travers la forêt, le pays des canyons et les zones rurales de la baie de San Francisco et du centre de la Californie.

Beaucoup ont été déclenchés par un siège éclair sans précédent de près de 11000 frappes sur plusieurs jours, alors qu’une zone de haute pression au-dessus de l’Ouest apportait un mélange dangereux de conditions météorologiques à trois chiffres et d’humidité de la mousson tirée du sud.

Le plus grand incendie répertorié sur le site Web de Cal Fire jeudi soir était le LNU Lightning Complex, qui a brûlé un total de 336 miles carrés et est contenu à 0%.

Un autre grand incendie qui brûle en Californie, un incendie composé de 20 incendies distincts brûlant près de San Jose, a été nommé le SCU Lightning Complex Fire. L’incendie avait ravagé plus de 245 miles carrés et est contenu à 5%, menaçant plus de 6200 structures, selon la branche SCU de Cal Fire.

Dans le sud de la Californie, un incendie de 8 jours près du lac Hughes dans les montagnes du nord du comté de Los Angeles a brûlé 43,5 miles carrés. Il était contenu à 52% jeudi.

Quelle est la qualité de l’air et pourquoi les masques en tissu n’aident-ils pas?

La qualité de l’air dans certaines parties de la région de la baie était la pire du monde mercredi, a rapporté ABC7 News, ajoutant que, bien que les masques médicaux jetables en tissu et bleu soient efficaces pour freiner la propagation du coronavirus, un masque N95 est nécessaire pour filtrer les particules nocives du fumée.

Et la demande de revêtements faciaux plus protecteurs pourrait augmenter: les prévisions de l’US EPA concernant la qualité de l’air de vendredi montrent des niveaux malsains dans tout l’État, aussi au nord que Yuba City / Marysville (au nord de Sacramento) et au sud que le lac Elseneur (au sud de Los Angeles) .

N95 ou tour de cou ?: Découvrez l’efficacité des différents types de masques

Contribuant: The Associated Press, Doyle Rice, Elinor Aspegren, USA TODAY.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Incendies en Californie: plus de 370 incendies de forêt qui brûlent actuellement, 5 morts