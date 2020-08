(Photo gracieuseté de Kamala Harris)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/.tSCXM.dkRT30rI3HbNm.A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTU1MC42Mjc2MTUwNjI3fs3njE1/httbemtuwNjI3nfjE1/httbps3d_données2lb_3d_05_03d_d_b_données2lb_3d_bc2lb_bc2lbc_bc_bc_bc_bc_bc_bc_bc_bc_cfddd_fr -src = « https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/.tSCXM.dkRT30rI3HbNm.A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTU1MC42Mjc2MTUwNjI3fs3njE1/httben8554bimes2m_lbc2/httbwNjI3NjE1 » > Kamala Harris, à droite, proteste contre l’apartheid sud-africain avec sa camarade de classe Gwen Whitfield en novembre 1982 sur le National Mall (Photo gracieuseté de Kamala Harris)

Même au printemps, ses terrains sont recouverts de neige. Lorsque les cours sont en session, ses élèves portent des uniformes à l’école. Ils sortent de la station de métro Atwater, grimpent le long de la rue Sainte-Catherine et franchissent trois ensembles de doubles portes béantes en chêne. Ce sont les élèves de la Westmount High School et, il y a quatre décennies, l’un d’entre eux s’appelait Kamala Harris.

À première vue, cela semble un couple improbable: une fille brillante d’origine jamaïcaine et indienne destinée à être connue comme la première femme noire et la première Américaine d’origine asiatique sur un billet politique national américain, assise en classe dans une école secondaire de la région de Montréal dont les anciens comprennent le poète et ballade Leonard Cohen, la star du hockey Art Ross, l’architecte Moshe Safdie et ma mère.

Pendant des mois cette année, alors que je vivais et enseignais au Québec, j’ai regardé cette école secondaire tous les matins depuis mon appartement au troisième étage de l’autre côté de la rue. Cela ne ressemblait pas à un creuset de leadership. La structure en briques de trois étages ne ressemblait pas à une rampe de lancement pour la gloire. Cela ressemblait à une immense école secondaire à l’emporte-pièce en Amérique du Nord.

Mais là, le jeune Harris a cofondé une troupe de danse, a négocié les détroits d’un lycée diversifié et s’est préparé à l’université de l’Université Howard. Elle était intense et intellectuelle, ni prétentieuse ni précoce. Ses camarades de classe pensaient qu’elle était vouée à de grandes choses.

«Elle s’est comportée à l’école comme elle l’a fait en tant que sénateur et candidate à la présidence», a déclaré Paul Olioff, un camarade de classe qui est aujourd’hui conseiller pédagogique à la faculté des sciences de l’Université McGill. «Vous avez vu un politicien s’établir.

Cette semaine, cette ville étrangère, la neige de l’hiver de mémoire d’il y a seulement un mois, a embrassé sa fille d’autrefois.

Quelques heures après que l’ancien vice-président Joseph R. Biden Jr. ait choisi Harris comme colistier sur le ticket démocrate, Westmount High a publié un tweet mardi disant qu’il «ne pouvait pas être plus fier» de son ancienne élève, qui, lorsqu’elle a déménagé au Québec à âgée de 12 ans, ne connaissait que le français qu’elle avait appris en classe de ballet en Californie. (Sa mère l’a inscrite à l’école Notre-Dame-des-Neiges pour se rafraîchir la langue.)

Lorsqu’un groupe de cancérologues s’est réuni à 8 heures du matin le lendemain pour leur réunion hebdomadaire à l’Hôpital général juif de Montréal, ils ont passé les premiers moments à parler du rendez-vous Harris et, selon le chirurgien oncologue Harvey Sigman, à «se souvenir de sa mère et de son travail ici. »

La Gazette de Montréal a fait de la sélection de Harris la vedette de sa première page du mercredi.

Westmount High est la plus ancienne école secondaire anglophone du Québec et faisait partie, au moment de la fréquentation de Harris, de la Commission scolaire protestante, une unité gouvernementale dont le nom dément le fait qu’elle régit les écoles publiques. Cette structure de gouvernance scolaire est le reflet de la complexité culturelle de la région de Montréal, avec ses deux langues et ses centres de pouvoir religieux.

La ville comptait autrefois deux équipes de la LNH, les Maroons de Montréal à orientation anglaise (vainqueurs de la Coupe Stanley, 1926 et 1935) et l’institution francophone bien-aimée des Canadiens de Montréal (gagnants 24 fois, le plus récemment en 1993).

Harris a vécu ici au Québec de 1976 à 1981, à une époque où les francophones faisaient valoir leurs droits, où la langue était militarisée et où le séparatisme était dans l’air. Lorsque Kamala était en 10e année, le chef souverainiste René Lévesque a mené la province à un référendum pour déclarer le Québec un pays indépendant. Cela a échoué, mais l’impulsion séparatiste n’est jamais morte.

Harris et sa mère vivaient dans une enclave anglophone où les rues portent les noms d’hommes d’État anglais et de victoires militaires.

Les résidents de Westmount du temps de Harris mangeaient chez Murray (où les serveuses aux tabliers blancs demandaient toujours si les convives voulaient des petits pains ou des muffins avec leur dinde rôtie, leur purée de pommes de terre et leurs pois en conserve); acheté des articles de quincaillerie chez Tascall (où les clients pouvaient se promener parmi les marteaux à boulets); acheté des produits de boulangerie chez Select Pastry (où Agnès a fait un clin d’œil en glissant un mille-feuille supplémentaire dans le sac); et ont fait leurs courses chez Steinberg (les propriétaires éponymes habitaient à proximité). Il ne reste que Steinberg, et il a été vendu et renommé Metro.

Dans ce milieu, et dans Westmount High – si différente des écoles fraîchement déségrégées de Berkeley, en Californie, qu’elle avait fréquentées plus tôt – marcha Harris.

«C’était une personne très gentille, extravertie, très populaire, toujours positive», a déclaré Hugh Kwok, un ancien camarade de classe qui modifie et répare maintenant des automobiles haut de gamme dans sa concession Wingho Auto à Montréal.

Elle est venue honnêtement. Les descriptions de Shyamala Gopalan Harris de cette période présentent une étrange similitude avec celles de sa fille:

«Elle était confiante, affirmée, très déterminée dans ses manières», a déclaré Richard Margolese, professeur de chirurgie oncologique à l’Université McGill de Montréal, affilié au Jewish General, qui a travaillé avec le Dr Harris dans la recherche sur le cancer du sein.

Kamala Harris a déclaré que l’un des groupes auxiliaires féminins du Jewish General l’avait inspirée à créer son propre groupe auxiliaire au Highland Hospital d’Oakland. Son entrée dans l’annuaire comprend cette phrase: «Alors merci à: ma mère.»

Harris a appris à négocier les détroits d’une culture diversifiée à Westmount High. À cette époque, l’école avait absorbé un certain nombre d’écoles secondaires anglophones qui avaient été fermées. Le corps étudiant comprenait des banlieues, des étudiants de la classe moyenne, des jeunes extrêmement pauvres, quelques-uns du quartier chinois de Montréal et des étudiants qui avaient été expulsés des écoles privées pour trafic de drogue ou comportement antisocial.

«Les gens devaient se lier d’amitié avec des gens d’endroits où ils n’avaient jamais été auparavant», a déclaré Olioff. «Kamala était très douée pour négocier entre les différentes communautés dans un écosystème lycée très complexe.

Il s’avère que c’était une préparation parfaite pour la politique californienne – et pour la campagne nationale qu’elle entreprend maintenant avec Biden.

À Westmount High, elle a appris l’algèbre et conjugué les verbes français et s’est plongé dans la littérature anglaise, mais Kamala Harris, classe de 1981, a apparemment retenu une autre leçon: «Agissez comme vous voudriez être», commence un avertissement souvent attribué à Leonard Cohen, promotion de 1951, «et bientôt tu seras comme tu agis».