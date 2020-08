La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, a défendu Joe Biden et Kamala Harris lors de son discours de mercredi soir à la Convention nationale démocrate.

Warren, un pilier de l’aile progressiste des démocrates, a fait valoir que Biden était particulièrement qualifié pour sortir les quelque 30 millions d’Américains sans emploi du chômage.

«J’aime un bon plan, et Joe Biden a de très bons plans – des plans pour ramener des emplois syndiqués dans le secteur manufacturier et créer de nouveaux emplois syndicaux dans l’énergie propre. Il prévoit d’augmenter les prestations de sécurité sociale, d’annuler des milliards de dettes de prêts étudiants et de faire en sorte que nos lois sur la faillite fonctionnent pour les familles plutôt que pour les créanciers qui les trompent », a déclaré Warren.

Ces derniers mois, Warren a assumé un rôle non officiel en tant que conseiller politique de Biden. Biden, à son tour, a adopté des plans plus progressifs pour améliorer la sécurité sociale, réduire le fardeau des prêts étudiants et aider l’économie à se remettre de la pandémie de coronavirus.

Le sénateur Elizabeth Warren à la Convention nationale démocrate virtuelle mercredi soir. (via . TV)

Dans son discours de la troisième nuit de la convention, Warren a critiqué la réponse pandémique du président Trump, affirmant qu’il avait «lamentablement échoué» à son «plus gros test».

«L’ignorance et l’incompétence de Donald Trump ont toujours été un danger pour notre pays. COVID-19 était le plus gros test de Trump. Il a lamentablement échoué. Aujourd’hui, l’Amérique a le plus de décès par COVID dans le monde et l’effondrement économique – et les deux crises frappent le plus durement les familles noires et brunes.

Warren est l’un des leaders progressistes les plus en vue à prendre la parole à la convention jusqu’à présent. Bien que le sénateur Bernie Sanders ait prononcé un discours en direct lundi soir, d’autres politiciens démocrates plus de gauche ont eu peu de temps pour prendre la parole à la convention. Un certain nombre de républicains pro-Biden, cependant, se sont vu attribuer des créneaux de premier ordre, à la consternation de certains progressistes.

Warren, une ancienne enseignante du primaire qui allait enseigner à Harvard Law, a prononcé ses remarques du Springfield Early Childhood Education Center dans le Massachusetts. Autrefois l’une des principales candidates à l’investiture, Warren s’est retirée de la course en mars après une série de défaites dans l’Iowa, le New Hampshire, en Caroline du Sud et dans son État d’origine, le Massachusetts.

Selon les rumeurs, Warren serait finaliste pour le colistier de Biden, un poste qui a finalement été confié à Kamala Harris, une sénatrice démocrate plus modérée de Californie.

Dans une soirée où des discours prononcés par des dirigeantes démocrates ont été prononcés, Warren a souligné la nécessité de services de garde d’enfants abordables – une politique de premier ordre de sa propre campagne.

«Il est temps de reconnaître que la garde d’enfants fait partie de l’infrastructure de base de ce pays – c’est une infrastructure pour les familles. Joe et Kamala rendront des services de garde de haute qualité abordables pour toutes les familles, rendront le préscolaire universel et augmenteront les salaires de chaque éducateur. Ce n’est qu’un plan, mais cela vous donne une idée de la façon dont nous faisons en sorte que ce pays fonctionne pour tout le monde. »

