L’eau qui après un bon bain reste dans nos oreilles et refuse de sortir C’est l’un des désagréments typiques de l’été, sur les plages et les piscines.

Parfois, ça sort très facilement, juste en tournant la tête, mais d’autres fois ça semble rester coincé et il finit par produire des bruits internes inconfortables, de petites pertes d’audition et un inconfort constant, même lorsque nous ouvrons et fermons la bouche.

C’est pourquoi quelque chose d’aussi excentrique que de voir quelqu’un en maillot de bain sautant sur la jambe molle avec la tête d’un côté Cela a toujours été l’une des scènes typiques de l’été.

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ!

Vous pouvez écouter notre podcast, recevoir une newsletter hebdomadaire avec les actualités, rédiger des commentaires, envoyer des questions …

1- C’est probablement la formule la plus utilisée et il suffit que nous mettions la tête parallèle au sol avec l’oreille «inondée» pointée vers le bas et que nous commencions à sauter. Ce sera plus efficace si, en sautant, vous gardez le lobe de l’oreille tendu vers le bas, car il ouvrira le conduit auditif.

2- Mais avant cela, la chose normale est de commencer frotter l’oreille ou étirer le lobe tout en inclinant la tête vers le bas et en la secouant un peu. Cela fonctionne plusieurs fois et il n’est pas nécessaire de donner plus de spectacle.

3- Il est encore plus facile de laisser le travail à la loi de la gravité. Et pour cela il suffit que allongez-vous sur le côté avec l’oreille affectée posée sur la serviette pendant environ cinq minutes, attendant que l’eau sorte lentement. Cela fonctionne également plusieurs fois et sans effort.

4- Une autre formule efficace est aspirer l’oreille affectée. Une fois de plus, nous inclinons la tête pour la mettre parallèlement au sol. Sur l’oreille pointée vers le bas, nous plaçons la paume de la main formant un joint étanche à l’air et nous commençons à appuyer vers l’intérieur et à la relâcher soudainement. Cela créera un effet vide qui peut aspirer l’eau dans le style des anciens plongeurs.

5- Très simple est de parier sur bâiller ou mâcher pour enlever l’eau coincé dans l’oreille. Parce que cet exercice simple et naturel peut soulager les tensions dans les trompes d’Eustache. Un chewing-gum aiderait à réaliser cet exercice sans s’en rendre compte.

6- Un peu plus scientifique est le effectuer la manœuvre de Valsalva, découvert par le médecin italien du même nom et qui est très fréquemment utilisé pour égaliser les pressions, aussi bien en plongée que dans les avions, afin d’éviter toute gêne lorsque l’on subit des changements de pression.

La manœuvre consiste en inspirez profondément, fermez la bouche, couvrez votre nez en serrant vos narines avec vos doigts et soufflez par le nez. Nous ressentirons quelque chose de similaire à une explosion qui signifiera que les trompes d’Eustache se sont ouvertes, et à ce moment-là, il peut arriver que l’eau sorte.

Mais tu dois avoir attention à ne pas souffler trop fort, car nous pourrions endommager le tympan.

7- Surprenant pour beaucoup ce sera peut-être le utiliser le sèche-cheveux pour éliminer l’eau Dans l’oreille. Bien sûr, il faut le faire avec soin et prudence pour ne pas finir par faire plus de mal que de bien.

Le moyen est d’allumer le sèche-linge au réglage le plus bas et à une température pas trop élevée. Nous le plaçons à environ 30 centimètres de l’oreille et nous le rapprochons de plus en plus en abaissant le lobe pour ouvrir un peu l’air chaud.

8- Aappliquer quelques gouttes d’un mélange d’alcool et de vinaigre, à parts égales aide à évaporer l’eau que nous avons emprisonnée dans l’oreille. Le mélange présente l’avantage que, d’une part, l’alcool aide à évaporer l’eau et à éliminer les bactéries susceptibles de provoquer une infection. Et le vinaigre, pour sa part, peut défaire la cire qui retient l’eau emprisonnée à l’intérieur.

La demande doit être faite avec un compte-gouttes stérile (très facile à réaliser) et il suffira d’introduire trois ou quatre gouttes dans l’oreille pendant quelques minutes. Ensuite, vous devez simplement incliner la tête sur le côté pour que l’eau sorte.

Il est important de prendre des précautions et de savoir que ce remède ne doit jamais être utilisé chez les personnes souffrant d’une otite externe, d’un tympan perforé ou des conduits de tympanostomie (diaboli).

9- Un autre remède maison est utilisation d’alcool borique pour absorber l’eauà. Est ce que cela te dis quelque chose? Probablement si vous avez des chiens aux oreilles tombantes, vous l’avez déjà utilisé.

L’alcool borique est un composé à base d’alcool et d’acide borique utilisé en médecine vétérinaire pour prévenir et guérir les infections de l’oreille chez les animaux et les empêcher de souffrir d’otite.

Il est antiseptique, chez l’homme il est également utilisé pour traiter les otites externes et est contre-indiqué chez les enfants de moins de 3 ans, en cas de perforation tympanique ou en cas de plaies ouvertes de la peau à l’intérieur de l’oreille.

Pour prévenir les otites causées par l’eau des rivières, des marais, des piscines … c’est un remède maison hautement recommandé. Et le faire est aussi simple que de prendre 10 cc d’alcool à 70 ° et d’ajouter 8 gouttes de vinaigre.

10- Plus simple encore est le utilisation d’huile d’olive chaude, qui en plus d’aider à expulser l’eau peut contribuer de manière décisive à éviter l’infection. Il est appliqué en chauffant un peu d’huile d’olive, en prenant quelques gouttes avec un compte-gouttes et en les plaçant à l’intérieur de l’oreille.

Ensuite, nous nous allongeons pendant environ 10 minutes avec l’oreille vers le haut, afin que l’huile ne se déverse pas, et après le temps, nous tournons la tête pour que la mauvaise oreille pointe vers le sol et que l’huile et l’eau sortent.

Il y a plus de formules maison recommandées, comme remplir l’oreille avec de l’eau avec un compte-gouttes propre, en espérant que la nouvelle eau «aide» la stagnation à l’intérieur. Ou vaporisez ou prenez une douche chaude, de sorte que la vapeur aide également.

Il existe même des gouttes auriculaires, dont la plupart sont à base d’alcool et aident à réduire l’humidité. dans le conduit auditif externe, avec l’avantage de pouvoir également éliminer les bactéries et éliminer la saleté interne.