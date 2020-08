Il a fallu une heure et quarante-cinq minutes de moins que prévu pour terminer leur défi ‘Farinato NonStop 300 km en 24h‘les dix athlètes qui envisageaient de courir, par relais, Salamanque à Ciudad Rodrigo plus de 300 kilomètres en une seule journée.

Le défi, promu par Course de Farinato, le circuit de course à obstacles le plus prestigieux d’Espagne, avait un but caritatif: collecter des fonds pour Assemblée régionale de la Croix-Rouge à Ciudad Rodrigo pour acheter des tablettes à des fins éducatives et réduire ainsi la fracture numérique éducative qui s’est manifestée en ces temps de pandémie.

La façon de collaborer était de parrainer des kilomètres de coureurs via un lien web et au total ils ont récolté 1 520 euros.

Les athlètes qui ont participé à l’initiative de solidarité étaient Juan Calvo, Álvaro Ramos, Héctor Sánchez, Agustín Martín, Lauren Castilla, Simón Martín, Santiago Ajenjo, Irati Ormazabal, Adrián Martín et Ruben Moran. Avec eux, une équipe qui comprenait également sept autres personnes entre les vélos et les pilotes.

Visite de la province de Salamanque

Ces athlètes prévoyaient de voyager, en principe, en 50 heures le Route de Torres qui relie Saint-Jacques-de-Compostelle à la capitale de Salamanque, mais finalement ils ont remplacé ce défi par cet autre, tout en conservant toujours leur objectif de solidarité d’origine.

Les coureurs ont quitté la capitale Salamanque puis ont traversé Rivera de la Valmuza, El Tejado, Cojos de Robliza, San Muñoz, Alba de Yeltes, Bocacara, Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo, Casillas de Flores, Navasfrías, El Payo, Villasrubias, El Sahugo, Martiago , Vegas de Domingo Rey, Monsagro, Paso de Los Lobos, El Maíllo, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, La Atalaya, Zamarra et Sanjuanejo, avant de retourner à Ciudad Rodrigo.

Le but du défi Farinato Race était sur l’île de Le Picón, qu’ils atteignirent après avoir traversé la Rivière Águeda le long de la passerelle située sur les pontons traditionnels.

