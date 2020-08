Le consortium automobile britannique Jaguar Land Rover travaille sur un logiciel qui mettra fin aux vertiges à bord de ses futures voitures autonomes.

L’objectif du constructeur de voitures et de SUV haut de gamme est programmer des véhicules autonomes pour fournir une conduite qui réduit les risques de mal des transports, un problème qui touche plus de 70% de la population mondiale.

Le logiciel intelligent que vous développez ce qu’il fait est régler l’accélération, le freinage et la position de voie du véhicule pour éviter que la conduite ne provoque la nausée des occupants.

Au cours de la première phase du projet, un «tableau de bord du bien-être» a été élaboré; personnalisé, ce qui pourrait réduire vos risques de mal des transports jusqu’à 60%.

Pour mettre fin au vertige, Jaguar Land Rover a parcouru 32000 kilomètres en tests

Ce logiciel intelligent combine plus de 32 000 kilomètres de tests du monde réel et de simulations virtuelles pour calculer une série de paramètres permettant d’évaluer la dynamique de conduite.

À cela, il faut ajouter que l’apprentissage automatique avancé garantit que le le véhicule peut optimiser la conduite à partir des données collectées dans chaque kilomètre parcouru par la flotte autonome.

Les étourdissements surviennent lorsque les yeux observent des informations qui diffèrent de ce que perçoivent les oreilles, la peau ou le corps (généralement lors de la lecture sur de longues distances dans un véhicule).

Grâce au nouveau système de Jaguar Land Rover, les facteurs qui contribuent au mal des transports (accélération, freinage et position dans la voie) sont optimisés pour empêcher les passagers de se sentir nauséeux.

Jaguar Land Rover souhaite que ses clients tirent le meilleur parti de leurs déplacements en véhicule autonome

Pour le constructeur britannique, il est « crucial » de résoudre le problème du mal des transports dans les véhicules autonomes « afin que les passagers tirent le meilleur parti de cette technologie lorsqu’ils voyagent en lisant, en travaillant ou en se relaxant ».

C’est une autre étape dans la transition de Jaguar Land Rover à « Destination zéro« , une stratégie qui vise à créer une société plus sûre et plus saine avec un environnement plus propre grâce à une innovation continue.