La délégation espagnole qui a participé au championnat italien Open Water a dit au revoir lors du dernier test de 5 kilomètres avec la huitième place en Alberto Martinez et le dixième carré de Maria de Valdes comme meilleurs résultats.

Justement De Valdés a réalisé pour l’Espagne le seul podium de la compétition en accrochant la médaille de bronze au 2,5 kilomètres, le test le plus rapide du championnat transalpin organisé à Piombino.

La nageuse de Fuengirola a également été la meilleure nationale mardi dernier avec les 10 kilomètres et a confirmé mercredi dans le 2.5 qu’elle était dans un grand moment de forme après tant de mois sans compétition.

Haut niveau

Les cinq kilomètres ont servi à clore cette compétition de haut niveau dans laquelle il y avait des détenteurs de records européens (Gregorio Paltrinieri) et certains des meilleurs nageurs du monde dans cette modalité, rapporte la Fédération royale espagnole de natation (RFEN).

En commençant par la course féminine, De Valdés a une nouvelle fois confirmé son haut niveau et après la sixième place en 10 et le bronze en 2,5 km, elle a une fois de plus réalisé une belle performance avec cette dixième place (1.00.12.3), à 8.7 « du vainqueur, l’Italien Mettez-le.

Le deuxième meilleur espagnol a été le junior Aroa Fidalgo, qui a terminé 13e (1.02.25.1); Paula Bravo a conclu 24e (1.02.31.6), Laura Rodriguez 29e (1.03.38.7) et Claudia Giralt 41e (1,04,54,4).

En section masculine, le Murcien Alberto Martinez, le seul nageur espagnol avec un passeport olympique, a terminé huitième avec 58,28,4, 42,4 « derrière la tête. Le détenteur du record d’Europe de 1500 Gregorio Paltrinieri a de nouveau gagné (deux premières places et une d’argent pour lui) avec un record de 57,46 .0.

Guillem Pujol a terminé 12e (58,35,2), Gaspar Andrade 21º (58.50.9), Pol Gil 23 ° (58,55,4), Carlos Quijada 24º (59.03.1), Ange d’Oña 26º (59.07.9), Pol Yagües 37º (1.00.06.8) et Ferran Julià 38 ° (1.00.09.2).

Les deux tests ont été marqués par la forte présence de méduses, qui a provoqué de nombreux retraits.

