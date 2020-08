Elle était au Liban depuis un mois et demi pour aider à améliorer le système de santé libanais et atténuer la crise économique et la pandémie de covid-19 lorsque le travailleur humanitaire de la Croix-Rouge espagnole de Valence, Ana López, a ressenti l’explosion dans le port de Beyrouth chez lui. et il pensait qu’ils allaient «se faire bombarder».

Dans un entretien téléphonique avec ., cette volontaire de 33 ans née dans le port de Sagunto mais qui a vécu « presque toute » sa vie à Valence raconte que l’explosion, qui a fait 177 morts, plus de 6500 blessés et une vingtaine de disparus Elle était à peine à deux kilomètres de chez elle et elle a été « très chanceuse ».

L’EXPLOSION DANS LE PORT DE BEYROUTH

«J’étais seul à la maison. J’avais toutes les portes et fenêtres ouvertes parce que j’étais sur le balcon et l’onde de choc est passée, mais il y a des voisins de mon même immeuble qui ont absolument tout perdu», déplore le seul travailleur humanitaire de la Croix-Rouge espagnole du pays.

Sa maison a à peine subi des dommages à une petite fenêtre, bien que de nombreux morceaux de l’immeuble voisin soient tombés sur sa terrasse, raconte la Valencienne, qui avoue la « tristesse » et « l’injustice » qu’elle ressent car de nombreux voisins vont devoir vivre « pendant mois dans des conditions encore plus précaires. «

« A cause du bruit, je pensais qu’ils nous bombardaient et puis il y a eu un tremblement de terre à cause de l’onde de choc et j’ai dit, c’est une bombe. Tous les voisins pensaient la même chose que moi, personne ne pensait que c’était une explosion dans le port et nous pensions tous que nous allions mourir, que le suivant nous est tombé dessus », dit-il.

Il explique que « normalement quand ils lâchent une bombe », d’autres tombent et au Liban, depuis qu’Israël les a bombardés en 2006, il y a toujours le « buzz » qu’ils vont recommencer.

UN ACCIDENT QUI AGGRAVE LE CORONAVIRUS

Avant l’explosion, le Liban enregistrait environ 200 infections quotidiennes à coronavirus et deux semaines plus tard – l’accident était le 4 août – il y en a déjà 450 par jour, avec un total de 9300 positifs et 105 décès dans une population de 6 millions, 4 , 5 réfugiés libanais et 1,5 réfugiés syriens et palestiniens.

« Le chiffre a doublé et on s’attend à ce qu’il augmente davantage », dit-il et argumente: « Ce jour-là, nous sommes tous sortis sans masque parce que personne n’y pensait. »

CRISE ÉCONOMIQUE ET SYSTÈME DE SANTÉ FRAGILE

La crise économique a frappé le Liban l’année dernière, avec une augmentation de l’inflation qui a conduit les banques à geler l’épargne des Libanais, couplée à la fermeture de magasins et à la baisse du tourisme, dans un pays très visité. , Explique.

Il ajoute que cette année est rejoint par la crise due à la pandémie, dans «un système de santé fragile et une population très affaiblie, qui n’a aucun moyen de payer un hôpital, car la santé, même publique, est payée même si les prix sont mineurs « .

L’effondrement de la santé à Beyrouth

L’explosion a laissé trois hôpitaux de Beyrouth «inutiles» et le reste est «saturé par le nombre de blessés» et 300 000 familles se sont retrouvées sans domicile et ont dû déménager avec leur famille et amis, avec la difficulté de maintenir le distance de sécurité pour éviter la contagion, selon l’alerte.

«Dans la capitale, il y a un effondrement» de la santé, assure-t-il et souligne qu’il y a une centaine de patients dans les USI, même s’il est confiant que «de nombreux blessés pourront quitter l’hôpital dans les semaines à venir et libérer des lits».

LA SOCIÉTÉ CIVILE JOUE LE RÔLE LE PLUS IMPORTANT

Il affirme avoir reçu une plus grande réponse de la société civile que des autorités du pays après l’accident parce que les gens «se sont mobilisés et s’entraident alors que nous ne savions toujours pas s’il s’agissait de bombes».

La Croix-Rouge a mobilisé deux mille volontaires de tout le pays pour aider les blessés, mais sans savoir ce qui s’était réellement passé, il ajoute et apprécie que de nombreuses personnes de partout au Liban, en particulier des jeunes, soient venues à Beyrouth pour aider.

«Ils se sont rendus dans les quartiers les plus touchés pour nettoyer les fenêtres et mettre du plastique sur les fenêtres des voisins qui avaient tout perdu et ce sont la population civile et les ONG qui se mobilisent et servent la population», souligne-t-il.

«La population civile joue le rôle le plus important et ce sont surtout les jeunes. Ceux qui nettoient les rues ont moins de 30 ans, portent un masque et des gants. C’est une génération très différente, qui n’a pas vécu la guerre et qui est très solidarité », soutient-il.

AIDE INTERNATIONALE

Ana, qui coordonne les projets de santé de la Croix-Rouge espagnole au Liban, en collaboration avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge libanaise et du Croissant palestinien, craint que le coronavirus « puisse être assez catastrophique pour la population libanaise ».

« Il y a suffisamment de besoins pour le moment. Nous nous organisons beaucoup à cause du coronavirus », explique le volontaire, qui souligne qu’il y a désormais un manque de matériaux de construction et de médicaments, et des valeurs auxquelles de nombreux pays « réagissent très bien ».

Au Liban, il existe 19 sociétés nationales de la Croix-Rouge, dont la Croix-Rouge espagnole, qui travaille dans le pays depuis 2013 et continuera à apporter son aide car, selon le travailleur humanitaire, la crise économique et sanitaire « durera malheureusement longtemps ».

Par Mónica Collado