Le golfeur espagnol Azahara Munoz montre qu’il est en grande forme à l’Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open, qui se joue à North Berwick, Ecosse, tournoi dans lequel débuteront les deux derniers jours du week-end, optant pour absolument tout et contre les meilleurs rivaux de la planète.

Depuis de nombreux mois, l’athlète nationale menace de se battre pour l’un de ces grands tournois, ce qui semble déjà arrivé sur le terrain britannique, dans lequel elle affiche son meilleur match.

Et que la fin a été avec un peu de saveur douce-amère, car il était dans le 18e trou du seul à avoir signé un bogey, car jusqu’à ce moment-là, il avait un parcours imbattable avec trois birdies et une grande collection de paires, montrant la solidité et la fermeté, comme cela doit être quand on est dans les positions élevées de la table.

Bien que le deuxième jour se déroule encore en ce moment, Azahara Munoz partage désormais la direction du tournoi avec l’américain Stacey Lewis, tous deux avec cinq coups sous la normale pour le peloton, un résultat qui garantit qu’ils sont en tête du classement en attendant que les joueurs de l’après-midi se terminent ce vendredi.

Du reste de l’espagnol, seulement Lune de Sobrón c’est avec des options pour surmonter la coupure, puisque les autres en sont assez loin. Ni Carmen Alonso, ni Nuria Iturrios, ni Noemí Jiménez ni Silvia Banon ne seront peut-être en compétition ce week-end.

Nacho Elvira et Adrián Otaegui, dans le combat

Du reste du golf ce week-end, Nacho elvira il est toujours le meilleur Espagnol au Celtic Classic, le tournoi du circuit européen joué au Celtic Manor Resort, City of Newport, Wales. Mars en neuvième position avec sept coups sous la normale après une journée irrégulière qui l’a éloigné du leadership qui a actuellement le Britannique Sam Horsfield. Les choses se sont améliorées pour Adrian Otaegui, qui a terminé la quatrième journée sous la normale et n’est qu’à un coup d’Elvira, en douzième position.

Practicodeporte@efe.com