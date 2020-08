Le golfeur espagnol Azahara Munoz a vécu un dimanche passionnant dans la campagne écossaise de North Berwick, où il a été sur le point de remporter une belle victoire qui a fini par s’échapper lors d’une finale éliminatoire disputée entre les quatre joueurs qui avaient terminé les 72 trous à égalité.

Et que la journée avait vraiment mal commencé pour elle, avec un bogey et un double bogey dans les six premiers trous qui semblaient ne plus lui laisser aucune option pour une victoire finale. Cependant, Azahara Muñoz a su réagir à temps, a trouvé deux oiselets tardifs et avec une carte à deux coups à égalité sur le terrain valait la peine qu’elle égalise en première position avec l’Américaine. Stacey Lewis, le danois Emily Kristine Pedersen et le aussi américain Cheyenne Knight.

Le goût est doux-amer pour la joueuse espagnole, qui a débuté cette dernière journée en tant que leader en solo après trois jours spectaculaires au cours desquels elle brodait le golf. Mais il est toujours très difficile de gérer toutes les émotions dans une quatrième journée finale, avec de nombreux joueurs derrière très proches et dans un tournoi aussi important que celui-ci. Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open.

Muñoz se retrouve sans cette victoire qu’il a si bien poursuivie depuis jeudi dernier, mais il doit quitter cet événement avec de bons sentiments et où ce dimanche il a fait preuve de courage, de courage et d’une belle expérience pour mener à bien une journée qui lui avait été très difficile. vers le haut. Il en est venu à être avec quatre coups sur la parité du terrain, mais voyant les résultats que ses rivaux obtenaient, il savait comment puiser force et concentration pour réussir. ces deux birdies à la fin du parcours et donc aller au bris d’égalité.

Tiebreaker résolu dans un trou

Un play-off à quatre joueurs et résolu dans un trou a été très compliqué à gérer et ce qui précède a fini par triompher Stacey Lewis, le seul des quatre golfeurs à avoir réussi un birdie final sur ce trou. Les trois autres, Azahara inclus, ont signé une paire qui ne les a pas servis pour rester en vie.

Azahara Munoz était le seul Espagnol à avoir disputé le week-end en Écosse, car tous les autres n’ont pas pu passer la coupe. Le prochain grand tournoi de golf féminin sera le British Open, un autre événement clé pour les meilleures joueuses de la planète.

