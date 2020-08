BMW a mis en vente en Espagne trois versions essence M de sa berline Série 5, dont les puissances sont comprises entre 530 et 625 ch.

Le premier d’entre eux est le soi-disant M550i xDrive et, avec un moteur V8 essence de 4 395 c.c et 530 ch, il s’agit de la version M «accès» de la Série 5.

Il a un couple moteur maximal de 750 Nm, accélère de 0 à 100 km / h en 3,8 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de 250 km / h.

La BMW M550i xDrive, dont le prix commence à 107 150 euros, se monte de série en boîte automatique sport à 8 rapports avec palettes au volant, « Launch control » pour sortir plus vite de l’arrêt, détails en « gris cérium » sur les carters. miroirs, cadre de rein et logo arrière; aileron arrière sur le couvercle de coffre et polices spécifiques sur le tableau de bord et les garnitures de seuil de porte.

Ci-dessus, les BMW M5 (à partir de 141 100 euros et 600 ch9 et M5 Competition (à partir de 151 100 euros et 625 ch) qui sont propulsées par un V8 de 4,4 litres. Toutes deux sont équipées d’une boîte automatique M Steptronic à huit rapports. avec transmission intégrale Drivelogic et M xDrive avec réglage 2WD pour une propulsion arrière pure.

De plus, la M5 Competition, qui est sept millimètres plus bas que la M5, dispose de réglages de ressort et de suspension spécifiques (l’amortissement est celui de la BMW M8 Gran Coupé) et le châssis a été réglé pour profiter de la conduite. et dynamisme « à la limite ».

La BMW M5 accélère de 0 à 100 km / h en 3,4 secondes et atteint 200 km / h en 11,1 secondes.

La BMW M5 Competition y parvient un peu plus tôt: le chronomètre l’arrête en 3,3 secondes dans le pas de 0 à 100 km / h et en 10,8 secondes en dépassant les 200 km / h.