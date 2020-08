L’athlète Bruno Hortelano a ajouté ce lundi un nouveau cran dans sa carrière en tant que meilleur sprinter de l’histoire de l’athlétisme espagnolAprès avoir ajouté aux records nationaux de 100, 200 et 400 mètres qu’il possède déjà, la meilleure marque d’une distance inhabituelle comme 150 mètres, qui l’a laissé à 15,42.

Le retour sur une piste d’athlétisme en plein air à Hortelano a été laissé à attendre, il a été retardé de 24 heures en raison d’une tempête, sur Andarra La Vella, l’endroit choisi par le sprinter pour concourir à nouveau, la première fois cette saison.

Et l’Espagnol né en Australie n’a pas déçu dans le stade communal, où tant d’attentes étaient rarement vues. Son objectif, a-t-il dit, était de se tester et de vérifier que la bonne formation effectuée dans le VOITURE de Sant Cugat ils le mènent sur la bonne voie pour son seul but actuel, les Jeux de Tokyo.

-15,42 à 150 pour @BrunoHortelano en Andorre

-Spain record (ou meilleure marque, comme vous le souhaitez)

-Vidéo @alberto_armas pic.twitter.com/kfDIKIVGOa – juanma bellón (@juanmacorre) 10 août 2020

Cependant, en choisissant une distance inhabituelle, dont la meilleure marque nationale remontait à 19090 avec les 15,5 manuels de Francisco Julian Samaniego et à partir de 1997, avec 15,64 Alfonso Borreguero ils ont laissé entendre qu’il y avait de grandes chances d’ajouter un nouveau jalon à sa carrière.

Le collectionneur de disques en ajoute un autre à sa liste. Il avait déjà le 100 mètres (10.06), le 200m (20.04) et le 400m (44.69).

Très heureux

A l’issue du test, Bruno Hortelano était plus que satisfait de quelques sentiments mitigés après presque un an sans compétition. « En plus d’être heureux pour la marque Je suis satisfait d’avoir pu courir la course comme je le recherchais», A-t-il assuré

«J’ai pu rester dans mon objectif, qui était d’être présent, c’est-à-dire que j’étais sur la ligne de départ sans contempler la ligne d’arrivée et je l’ai rarement fait. Aujourd’hui s’est bien passé pour moi et dans la course une pensée m’est venue et j’ai pensé: « Soyez ici maintenant », « Je suis ici maintenant». Quelqu’un de spécial m’a dit avant la course, laissez-vous couler et j’ai coulé », a-t-il ajouté.

«Les sensations corporelles et mentales ont été ce qu’elles devaient être. Si nous avons appris quelque chose cette année, c’est d’être patient d’une part et d’autre part d’avoir de la flexibilité dans l’agenda. Le confinement m’a aidé car dans un scénario aussi incertain pour tout le monde cette course j’ai atteint mon objectif d’être présent ». Son retour avec un record national au 150 mètres est une injection », a-t-il déclaré.

