Bruno Hortelano Il revient à la compétition ce dimanche et le fera sur une distance inhabituelle, comme 150 mètres, et dans laquelle il a de nombreuses options pour battre la meilleure marque de distance espagnole.

Le lancement du meilleur sprinter espagnol de l’histoire aura lieu en Andorre, dans le État communal d’Andorre-la-Vieille, dans le cadre des championnats de la Principauté.

Après une saison 2019 pratiquement vierge en raison de blessures et un hiver avec les Jeux à l’esprit, est venu l’arrêt en raison de la pandémie, ce qui signifie qu’Hortelano n’a pas participé à une compétition en plein air depuis près d’un an. , en août de l’année dernière à la réunion de Madrid.

Maintenant, il revient, après s’être entraîné pendant plusieurs mois avec de très bons sentiments dans le VOITURE de Sant Cugat. Preuve en est que le 4 août, j’ai même publié une séance d’entraînement sur les réseaux sociaux dans laquelle, lors de son deuxième 300, il était chronométré à 32,8, la meilleure note nationale est Óscar Husillos à 32,39.

?? 2x300m

?? 32,8 le deuxième 300m,

un an avant … ?? 365 jours avant la finale olympique du 200 m ?? ?????? # BR1 @ OlympicCh_es @ Juegosolimpicos pic.twitter.com/pbWWFrsNWt – Bruno Hortelano (@BrunoHortelano) 4 août 2020

Collectionneur de disques

Avec de telles données, ils suggèrent qu’à partir de 18 h 45, fixé pour le 150 mètres, Hortelano ajoute un autre cran en termes de records nationaux. Pour ce faire, vous devez améliorer le 15.5 Francisco Julian Samaniego (1990) et 15,64 de Alfonso Borreguero (1997).

L’athlète espagnol d’origine australienne a déjà dans sa collection de records le 100 mètres (10.06), le 200m (20.04) et le 400m (44.69), même si le plus important sera d’avoir cette extension d’un an avant les Jeux tant attendus. de Tokyo, pour les préparer encore mieux et où leur objectif sera d’atteindre la finale des 200 mètres et ensuite on le verra.

practicodeporte@efe.com