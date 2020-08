Cristina Bucsa a prévalu en finale du twisting et dernier tournoi de la Mapfre Women’s Tennis League, contesté dans le Club de tennis Els Gorchs, dans la ville barcelonaise des Franqueses del Vallès, après avoir remporté Marina Bassols, 6-0 et 6-2, tandis que Gillermo García López Il a remporté le tournoi de la Mapfre Valor League.

Bucsa, qui a beaucoup souffert pour obtenir sa place en finale contre Maria Gutierrez, Il est allé pour tout, a encore ajouté les points les plus décisifs et s’est placé avec un net 4-0 en sa faveur, devant un Bassols qui ajoutait des doutes et un manque de confiance au fil des matchs.

Tout le contraire du Cantabrique, qui augmentait dans sa confiance, ce qui le faisait passer de partiels gagnés mais égalisés, à dominer complètement son rival. Bucsa a enchaîné neuf matchs consécutifs, ce qui lui a valu un premier 6-0, et un 3-0 dans le second, une punition excessive pour un Bassols, qui n’a jamais cessé d’essayer.

En fait, la Catalane a amélioré son jeu au début du deuxième set, bien que toujours en retard sur les points importants que sa rivale. Son premier match (3-1 dans le deuxième set), a été un répit, pour soulager une partie de la pression accumulée depuis le début, bien qu’il ait eu un joueur en tête qui n’a rien donné, cherchant à être l’autre joueur, avec Sara Sorribes, gagnante de deux tournois, qui inscrit son nom dans la Ligue Mapfre féminine.

García López, vainqueur

Le dernier tournoi de la Mapfre Valor Tennis League, réservé aux joueurs derrière le top-100, et où le vétéran, s’est également joué ce dimanche. Guillermo García López Il a remporté la victoire à La Nucía (Alicante), à ​​la Ferrer Academy, après avoir battu le Biélorusse en finale Ilya Ivashka.

Le manchego s’est imposé par 6-2 et 6-4 à son rival, 138 du classement mondial et première tête de série du tournoi par 6-2 et 6-4.

