C-VoUCHER est la première initiative paneuropéenne à distribuer une somme forfaitaire de 15 000 € aux PME développant des plans de faisabilité qui adoptent le concept d’une économie circulaire. L’objectif est de remodeler et repenser les chaînes de valeur linéaires dans des circulaires. 24 PME sélectionnées seront invitées à un programme de 3 mois et auront accès au soutien d’un expert en design thinking, ainsi qu’à des séances de conseil avec des experts en levée de fonds.

Le deuxième appel à adoptants du programme d’adoption du modèle d’économie circulaire C-VoUCHER est lancé le 3 août. L’appel est ouvert aux PME européennes – appartenant aux secteurs de la santé, de la mer et du maritime, du textile, de l’agroalimentaire et de la fabrication – intéressées par l’élaboration de plans de faisabilité pour transformer leurs chaînes de valeur d’un modèle linéaire à un modèle circulaire. L’appel restera ouvert jusqu’à 17h00 le 30 octobre (heure de Bruxelles).

Les PME sélectionnées feront partie d’un programme d’accélération pour développer des solutions circulaires innovantes, basées sur:

– Histoires de réussite d’autres PME participant aux deux programmes d’économie circulaire C-VoUCHER, dans le cas où le profil du candidat serait similaire à celui d’une autre PME participant au programme d’accélération.

– Nouveaux modèles commerciaux basés sur la symbiose industrielle, efficacité accrue dans l’utilisation des ressources matérielles, efficacité énergétique et utilisation des énergies renouvelables, produits écologiques, prolongation du cycle de vie des produits, économie de la performance, économie partagée et Plate-forme.

Les 24 entreprises sélectionnées recevront 15000 € pour couvrir les frais de participation au programme et l’accès à un programme d’accélération d’une durée maximale de 3 mois, qui comprend:

– Conseil pendant un mois d’un expert pour l’élaboration de la phase créative du plan de faisabilité.

– Appui à l’identification de fonds supplémentaires pour mettre en œuvre le plan, à travers des experts en levée de financements publics et privés.

Les PME intéressées à adapter des solutions ou des modèles existants et à créer leurs plans de faisabilité doivent remplir et soumettre leur candidature avant le 30 octobre 2020 (17h00 HEC).

C-VoUCHER est la première initiative paneuropéenne, financée par la Commission européenne, qui vise à faciliter l’adoption du concept d’économie circulaire pour transformer les chaînes de valeur linéaires (cradle to waste) en modèles circulaires (cradle to cradle®). Le projet distribue un total de 4,2 millions d’euros à travers 4 appels publics aux PME.

Le projet bénéficiera d’un total de 6 millions d’euros de financement complémentaire, fourni par des investisseurs publics et privés, pour des PME sélectionnées. Une «boîte à outils de conception circulaire régionale» sera également développée pour intégrer cette méthodologie dans d’autres régions de l’UE.

Le consortium C-VoUCHER est composé de 13 partenaires de 6 pays européens (Pologne, France, Espagne, Danemark, Roumanie et Suède): FundingBox Accelerator, BLUMORPHO, Foreningen MADE, Lifestyle and Design Cluster, Green Ship of the Future Initiative, FundingBox Communautés, Axencia Galega de Innovación, Agencja Rozwoju Mazowsza Spolka Akcyjna, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, SYSTEM @ TIC PARIS REGION, Tillväxtverket (Agence suédoise pour l’économie et le développement des régions) et Vejle Kommune.

Contact

Nom du contact: William Fox