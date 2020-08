Elia Canales et Miguel Alvariño en tir à l’arc classique et Andrea Muñoz et Javier Cerezo en arc à poulies ont été les vainqueurs du Grand Prix de Tolède pour le tir à l’arc, joué ce week-end et qui est la troisième manche du Grand Prix d’Espagne.

En arc classique, Elia Canales a gagné dans la catégorie féminine après avoir remporté la finale Leire Fernandez 7-1, avec des partiels de 27-27, 30-27, 29-28 et 27-25. En troisième position, il a terminé Sandra Cebrián qui a battu Inés de Velasco (6-4) dans la lutte pour le bronze.

Elia Canales a déjà gagné après la reprise de la saison, dans le Grand prix Villa de Madrid, en juillet dernier.

Dans le test masculin, Miguel Alvariño était le meilleur, gagnant en finale Dani Castro, par 7,1 (28-27, 29-27 et 29-27), qui a donné la surprise en laissant Pablo Acha (7-1) en demi-finale. Puis Acha a réussi à décrocher le bronze en battant Ken Sánchez (6-5).

Muñoz et Cerezo, gagnants

Dans l’arc à poulies, le triomphe est revenu à Andrea Muñoz chez les femmes, grâce à sa victoire finale contre Ana Pedraza (140-135). La troisième place est allée à Ana Alonso, qui a gagné avec 131, à Andrea Lapiedra (127).

Chez les hommes, il a prévalu Javier Cerezo, qui totalisent 142, pour 138 Ramon Lopez, tandis que la troisième place a été prise par Jaume Llorens, avec 136, contre 132 pour Joaquín Alejo.

Le prochain grand prix sera le Grand prix de la ville de Salamanque, qui se tiendra les 12 et 13 septembre. Auparavant, du 28 au 30 août, les championnats d’Espagne se dérouleraient au complexe sportif de Cantarranas (Madrid).

