Caroline Marin et le Comité olympique espagnol (COE) ils ont voulu se souvenir de l’histoire or olympique de la Huelva dans le Jeux Olympiques de Rio 2016, qui se réalise ce mercredi quatre ans.

Cette réalisation était historique sous divers aspects non seulement individuellement, mais aussi au niveau international. Pour Marín, cela signifiait obtenir le triple Couronne de champion olympique, mondial et européen, à Espagne était le première le temps que tu en as un médaille de badminton aux Jeux et pour lui monde il a supposé qu’un joueur non asiatique a remporté la médaille d’or.

« C’était très motivant pour moi d’obtenir cette médaille, à part tous les sacrifices et les efforts que nous avons dû faire dans toute l’équipe pour l’obtenir, mais ici je l’ai entre les mains », se souvient Marín.

Le coureur a envoyé un message enregistré au COE pour commémorer, la médaille en main, l’anniversaire de l’exploit sportif.

Le champion olympique @CarolinaMarin se souvient avec émotion de la conquête d'or de # Rio2016 … et pointe vers @ Tokyo2020es « C'était très motivant, je rêve toujours d'avoir celui de Tokyo » Que c'est génial, Carolina! pic.twitter.com/XbsPrFU8Fj – COE (@COE_es) 19 août 2020

Carolina met en garde contre Tokyo

Avec les Jeux de Tokyo 2021 à l’horizon après une saison atypique avec de nombreuses suspensions et reports de compétitions sportives, dont les JO eux-mêmes, en raison de la pandémie de la coronavirusMarín a averti qu’il n’était pas satisfait.

« L’année prochaine, nous allons remporter une autre médaille d’or », a déclaré la femme née à Huelva dans sa vidéo.

Face au rendez-vous en terres japonaises, Marín cherche à grimper au classement pour être ensemencé et obtenir des croisements plus abordables. Avant la pause sportive, il a mené le classement annuel du circuit mondial, bien que dans celui de la Fédération mondiale de badminton (BWF) J’étais sixième et au classement face à Tokyo, j’étais cinquième avec 76 210 points.

Les compétitions devraient reprendre en septembre, avec les Jeux et le Championnat du monde de Huelva qui sera également dans 2021 comme grands objectifs de Marín dans sa carrière pour être la meilleure volantista de l’histoire.

« Aujourd’hui, cela fait quatre ans que je n’ai pas décroché la médaille d’or aux Jeux Olympiques et je rêve toujours de remporter la prochaine à Tokyo l’année prochaine », a déclaré Carolina Marín, excitée et fière.

