La nouvelle du retrait de Iker Casillas a provoqué un barrage de messages de louange au gardien espagnol par le Monde du sport et la confirmation que c’est l’adieu de Une legende non seulement de son club, le Real Madrid, mais aussi des sports espagnols.

À 39 ans et après un an et deux mois sans jouer en raison d’une crise cardiaque, Casillas a rendu sa décision publique.

« L’important est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination que cela vous mène, car cela avec du travail et des efforts vient seul et je pense pouvoir dire, sans hésitation, que cela a été le chemin et la destination de rêve Merci », a écrit Casillas.

L’important est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination qu’il vous emmène, car cela avec du travail et des efforts, vient seul et je pense pouvoir dire, sans hésitation, que cela a été le chemin et la destination de rêve # Grâces pic.twitter.com/xb8ucs9REh – Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 août 2020

Des honneurs inégalés

Le meilleur ou l’un des meilleurs gardiens de but du football national a été un élément décisif de la ‘génération d’or‘de l’équipe espagnole qui a remporté deux Coupes d’Europe et une Coupe du Monde après avoir signé une Coupe du Monde U-20 dans les catégories inférieures.

Avec son Real Madrid, a remporté cinq ligues, trois ligues de champions, trois Coupes du Monde des Clubs, deux Coupes du Roi, quatre Super Coupes d’Espagne et deux Super Coupes d’Europe en 725 matchs au cours des 16 saisons où il a défendu l’équipe de tout son cœur.

Puis vint son passage à Porto, où il laissa également un grand souvenir, et un succès signé par deux ligues, une coupe et une super coupe.

« Aujourd’hui est l’un des jours les plus importants et en même temps difficiles de ma vie sportive: le moment est venu de me dire au revoir », commence une lettre qu’il a publiée signée et portant les écussons du Real Madrid, de l’équipe espagnole et de Porto.

Grand écho mondial

La nouvelle du dernier adieu de Casillas au football a eu un écho rapide dans le monde du sport. En commençant par le club de sa vie, le Real Madrid qui a exprimé sa «reconnaissance, son admiration et son affection» à Iker Casillas, qui a annoncé aujourd’hui sa retraite du football, et qu’il considère comme «le meilleur gardien de but de l’histoire du club et du football espagnol».

« Compte tenu de l’annonce par Iker Casillas de sa retraite du football en tant que joueur professionnel, le Real Madrid veut montrer son appréciation, son admiration et son affection pour l’une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial », déclare le club dans un déclaration officielle.

. @ IkerCasillas pic.twitter.com/5hKGgX6EB4 – Sergio Ramos (@SergioRamos) 4 août 2020

Gianluigi Buffon, Le gardien de la Juventus Turin, a remercié le gardien espagnol de l’avoir poussé à la perfection et a estimé que, sans le gardien espagnol, « tout serait moins important ».

« Ils disent que la concurrence nous rend meilleurs que les autres, mais jamais parfaits pour nous-mêmes. Peut-être que cette recherche futile de la perfection est ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Merci Iker. Sans vous, tout aurait été moins important », Buffon a écrit sur ses réseaux sociaux.

Aussi La Ligue Il a fait l’éloge de la carrière de l’athlète madrilène et a rappelé les arrêts de «l’un des meilleurs gardiens de but» de l’histoire de la compétition.. Pour ses «escales impossibles», ses «reflets surnaturels» et ses «vols légendaires», il considère que la figure d’Iker Casillas sera éternelle.

Aussi, profitez des huit lettres de son nom de famille pour le définir comme «champion», «admirable», «sublime», «icône», «légendaire», «leader», «étonnant» et «saint».

Ses compagnons

Un compagnon et un rival comme Andres Iniesta J’espère « tout le meilleur à l’exguardameta du Real Madrid et de Porto » dans cette nouvelle étape «

« Bonne chance pour vous et votre famille dans cette nouvelle étape qui sera présentée dans votre vie, Iker Casillas », a écrit le joueur de La Mancha sur son profil Twitter.

De son côté, l’actuel capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, Il a montré ce mardi ses remerciements à son ancien coéquipier en équipe blanche et en équipe espagnole Iker Casillas après avoir appris la nouvelle de sa retraite.

« Football, merci, mon ami. Pour toujours une légende », a-t-il écrit sur son profil Twitter.

Thibaut Courtois Il a également voulu adresser un message de remerciement à Casillas, qu’il considère comme «une idole, un compagnon, un rival et une référence».

« Idole, partenaire, rival, référence … vous êtes exemplaire à bien des égards, mais le principal est d’être une personne formidable. Félicitations pour le chemin, Iker Casillas, et merci pour tout », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Les médias britanniques ont également montré leur respect et leur admiration pour le footballeur. Ainsi la BBC le décrit comme « la légende du Real Madrid et de l’Espagne, Iker Casillas, prend sa retraite », titre-t-il, tandis que Sky Sports choisit également de faire l’éloge des Espagnols avec l’adjectif de légende.

practicodeporte@efe.com