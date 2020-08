Les épidémies en Castille et León continuent d’augmenter et ce vendredi, elles en ajoutent 22 à 140 supplémentaires, tandis que les nouveaux cas de coronavirus notifiés ce vendredi par le Conseil sont 281 -57 de plus qu’hier – et un décès de plus a été enregistré.

Ces 281 nouveaux cas sont l’un des chiffres les plus élevés depuis que la communauté est entrée dans la période dite de «nouvelle normalité», le 21 juin.

Sur ces 281 nouveaux cas, 92 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, c’est-à-dire des personnes présentant des symptômes. Le nombre actuel de cas cumulés est de 29 512: sur ce nombre, 23 077 sont des confirmations par PCR.

La province de Burgos est celle avec le plus grand nombre de nouveaux cas, avec 121-59 de plus, suivie de Valladolid avec 59 -17 de plus, Soria (30, 19 de plus), Ségovie (20, un de plus), Salamanque avec 15 (26 de moins), Ávila (14, deux de moins), León (12, 5 de plus), Palencia (7, à égalité) et Zamora (3, 16 de moins).

Les foyers actuellement actifs dans la Communauté dans son ensemble sont de 140 et le nombre total de cas de COVID-19 qui y sont liés, de 804.

Par province, Burgos est toujours le plus touché avec 53-15 de plus qu’hier-, suivi de Valladolid (18, 3 de plus), Soria (16 -égal), Palencia (13, 7 de plus), Salamanque (12, un de moins) , Ávila (11, avec 3 de plus), Ségovie (9, avec 3 de plus), Zamora (7, un peu moins) et León (5, sans changements).

Le nombre actuel de patients sortis de l’hôpital est de 8 801, huit de plus depuis hier et un décès a été enregistré dans les hôpitaux de la Communauté, dont les défunts sont 2 077.