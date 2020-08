Le Journal officiel de Castilla y León (Bocyl) publie ce vendredi le Plan de mesures de prévention et de contrôle pour faire face à la crise sanitaire causée par le covid-19 approuvé au dernier Conseil des gouverneurs du Conseil d’administration qui entre en vigueur ce samedi et cela implique, entre autres mesures, de renforcer l’utilisation du masque et de limiter la capacité des établissements à 50 pour cent.

Le Conseil met en œuvre ce plan compte tenu de l’augmentation considérable des flambées et des infections survenues au mois d’août et pour empêcher autant que possible la propagation incontrôlée de la covid-19 et, par conséquent, la transmission communautaire. .

Parmi les nombreuses mesures incluses dans le plan, on distingue:

UTILISATION D’UN MASQUE, AUSSI DANS LES PISCINES

Le Conseil estime qu’il est nécessaire de renforcer l’utilisation du masque en l’état, ainsi que le respect de la distance interpersonnelle et des mesures d’hygiène, le moyen le plus efficace et le plus simple de lutter contre la pandémie.

De cette manière, dans les piscines, l’utilisation d’un masque devient obligatoire à tout moment sauf pendant la baignade.

LIMITATION DE CAPACITÉ À 50%

Quant aux limitations de capacité à appliquer aux différents secteurs d’activité, en règle générale, la capacité maximale autorisée aux différents secteurs d’activité est réduite de 75% à 50%.

ENTERRE AVEC UN MAXIMUM DE 50 PERSONNES ET MARIAGES AVEC 150

Les limites d’occupation maximales de certains événements sont réduites, en particulier la participation aux funérailles passe d’un maximum de 75 personnes à 50 personnes, tandis que dans les cérémonies ou célébrations de mariage et autres célébrations religieuses ou civiles, l’occupation est limitée à un maximum de 150 participants dans des espaces en plein air ou 100 dans des espaces fermés.

VISITES DE MUSÉES AVEC UN MAXIMUM DE 10 PERSONNES

En outre, les visites de groupe dans les musées, les salles d’exposition, les monuments et autres installations culturelles, y compris l’activité des guides touristiques, sont réduites d’un maximum de 25 personnes à un maximum de 10 personnes, un nombre recommandé par les autorités sanitaires comme mesure pour minimiser le risque de transmission de COVID-19.

L’HÔTEL, ÉGALEMENT 50% AU BAR ET 40 PERSONNES À L’INTÉRIEUR

Concernant l’activité des hôtels, restaurants et entreprises gastronomiques, la capacité de consommation à l’intérieur de ces établissements ne peut excéder 50% au bar, et si elle est à table, elle ne peut excéder 75% de la capacité dans le cas des salles à manger. jusqu’à 40 personnes et 50% dans le cas de plus de 40 personnes. Toute activité de restauration pratiquée debout, comme les cocktails ou autres, est interdite car il s’agit d’une activité à haut risque de transmission communautaire.

Cependant, la capacité maximale de 80% est maintenue dans les terrasses extérieures que ces établissements ont autorisées.

TERRASSES DANS LES BARS DE NUIT

D’autre part, il est jugé nécessaire d’adopter de nouvelles mesures plus restrictives concernant certaines activités récréatives et sociales qui se déroulent à la fois dans des espaces fermés et ouverts avec une forte concentration de personnes.

Pour cette raison, en ce qui concerne la vie nocturne, la mesure de fermeture communiquée par le ministère de la Santé, en date du 14 août – qui comprenait des discothèques, des salles de danse et des bars à cocktails avec et sans spectacles musicaux en direct – est étendue à tous les établissements prévus par la loi sur les spectacles publics et les activités récréatives de la Communauté, bien que ces établissements soient autorisés à ouvrir, le cas échéant, des terrasses extérieures dans les mêmes conditions que les autres terrasses des établissements hôteliers et de restauration, dans l’idée que cette activité ludique se déroule à l’extérieur.

FERMETURE DE PEÑAS

La fermeture des clubs de supporters est également convenue, sources possibles de contagion et de détente par ceux qui les fréquentent des mesures de prévention et face aux difficultés de suivi et de contrôle des personnes ayant participé aux activités développées dans les clubs de supporters. déclaration possible d’un cas ou d’une flambée chez eux.

JUSQU’À 1H00 DU LIEU DE JEU

En ce qui concerne les activités exercées dans les sociétés gastronomiques, les établissements de jeux et paris et les lieux et attractions de foire, les heures d’ouverture maximales desdits établissements sont limitées à celles établies pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce Il est 1h00 du matin.

ÉVÉNEMENTS MULTITUDINAIRES INTERDITS

En revanche, comme critère général, la tenue de tout événement non réglementé tout au long du Plan qui pourrait constituer un événement de masse n’est pas autorisée car elle concentre une agglomération de personnes qui s’engage à respecter la distance de sécurité, tant pour les espaces clos que pour l’extérieur. gratuit, sauf autorisation expresse.

Pour l’autorisation de ces événements de masse, une évaluation préalable des risques doit être effectuée par les organes compétents du ministère de la Santé.

DÉCHETS SANITAIRES

Dans le domaine de la santé, compte tenu de la propagation de la pandémie sur le territoire de la communauté autonome, qui conduit à une augmentation de la pression sanitaire des centres de santé et des institutions du service de santé publique de Castilla y León, il est nécessaire d’adopter certaines mesures de application temporaire sur les déchets pour faciliter leur gestion par les centres de santé.

INTERDIT DE MANGER DANS LES TRANSPORTS PUBLICS

Dans le domaine du transport, il est prévu, à titre préventif et dans la mesure du possible, d’éviter les contacts entre le personnel de conduite et le personnel des entreprises de chargement, de logistique et de transport de fret, ainsi que l’interdiction de consommer de la nourriture dans le transport public de passagers sur des trajets de moins de deux heures, le tout afin de minimiser les risques de transmission du COVID-19 dans ledit secteur.

PRÉFÉRENCE POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Enfin, d’autres mesures préventives sont envisagées, comme essayer de donner un service préférentiel aux personnes de plus de 65 ans dans certains établissements et activités de services professionnels, et en ce qui concerne les installations taurines, interdire la consommation de nourriture pendant la durée des festivités et assurer le départ du public. desdites installations de manière échelonnée garantissant la distance.