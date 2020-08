Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a grimpé en flèche au cours des deux derniers mois, mais la soi-disant «courbe du coronavirus» commence enfin à s’aplatir dans la plupart des États les plus durement touchés à travers le pays.

Les gens dans les États durement touchés commencent enfin à prendre les précautions de base qu’ils auraient dû prendre depuis le début, bien qu’une partie de la baisse des nouveaux cas de COVID-19 puisse également être attribuée à une diminution des lieux de test disponibles.

Bien que le nombre de nouveaux cas signalés chaque jour se soit stabilisé dans tous les États à l’exception de quelques États, il y a toujours 15 États aux États-Unis où le nombre de morts du COVID-19 continue de grimper.

La pandémie du nouveau coronavirus est toujours totalement incontrôlable aux États-Unis, mais il y a de bonnes nouvelles à trouver au milieu de toute la morosité et de la morosité. Non, la Maison Blanche n’a rien fait pour remédier à son manque ahurissant de leadership et de conseils. Et non, les négationnistes des coronavirus et les anti-masques ne reviennent toujours pas à la raison – du moins, pas jusqu’à ce qu’ils propagent le COVID-19 à toute leur famille et tuent leurs proches. La bonne nouvelle est que le nombre de nouveaux cas de coronavirus s’est stabilisé dans tous les États où les nouveaux cas ont explosé au cours des deux derniers mois. Cela inclut même des États comme la Californie, le Texas, l’Arizona et la Floride. C’est vrai, le nombre de nouveaux cas a même cessé d’augmenter en Floride, malgré les meilleurs efforts des législateurs et des forces de l’ordre pour maintenir le nombre de nouveaux cas à la hausse.

Il est vrai que de nombreux sites de test de coronavirus ont fermé dans des États à travers le pays, ce qui contribue sans aucun doute à la baisse des nouveaux cas. Diminuer la disponibilité des tests COVID-19 gratuits conduit évidemment à moins de positifs. Mais dans de nombreux domaines, les gens font plus attention et prennent les précautions de base dont ils ont besoin pour ralentir la propagation de cette maladie potentiellement mortelle. Cela signifie porter un masque facial, pratiquer la distanciation sociale et se laver les mains autant que possible. Malheureusement, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Malgré la diminution quasi universelle des taux de nouveaux cas à travers les États-Unis, il y a encore 15 États où le nombre de décès par coronavirus a continué d’augmenter.

Il existe des milliers de sites Web différents que vous pouvez visiter pour voir à quoi ressemblent les nombres de coronavirus chaque jour aux États-Unis et dans le monde. Le New York Times a cependant trouvé un moyen particulièrement utile de présenter ces données, et la page « Carte et nombre de cas » du journal devrait figurer dans les favoris du navigateur de tous. C’est là que le Times partage tous ces petits tableaux rouges que les gens partagent sur les réseaux sociaux. Ces graphiques offrent un excellent moyen de voir exactement à quoi ressemblent les tendances des coronavirus dans chacun des 50 États américains et tous les territoires américains.

Rendez-vous maintenant sur cette page du NYT et vous verrez des nouvelles fantastiques. Les nouveaux cas de coronavirus augmentent actuellement dans seulement deux États américains, ainsi qu’à Porto Rico, aux îles Vierges américaines et à Guam. Cela contraste fortement avec les données d’il y a à peine une semaine, lorsque le nombre de cas augmentait dans près de la moitié de tous les États américains.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 s’est stabilisé ou est en baisse dans le reste des États-Unis, et c’est une excellente nouvelle… pour la plupart. Malheureusement, les nouveaux cas ne sont pas la seule mesure par laquelle nous devons mesurer la gravité de la nouvelle pandémie de coronavirus. Les taux de mortalité par COVID-19 ne peuvent évidemment pas être ignorés, et le nombre de nouveaux décès de coronavirus augmente actuellement dans 14 États différents ainsi qu’à Porto Rico:

Texas

Géorgie

Nevada

Californie

Arkansas

Tennessee

Virginie-Occidentale

Dakota du nord

Porto Rico

Montana

Indiana

Illinois

Pennsylvanie

Minnesota

Hawaii

Cela devrait nous aider à nous rappeler que nous ne sommes pas encore sortis du bois. Pas même proche. Et nous pouvons nous attendre à ce que les nouveaux cas de coronavirus recommencent à exploser maintenant que les écoles à travers le pays rouvrent sans aucune orientation significative de la Maison Blanche. En fait, cela se produit déjà dans des endroits comme la Géorgie, où les écoles ont été ouvertes pendant moins d’une semaine avant que les enfants ne commencent à attraper le COVID-19 et des centaines d’enfants ont été forcés de mettre en quarantaine en raison d’une exposition potentielle.

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.